Atomwaffen-Gegner setzen in Kriegszeiten ein Zeichen

Von: Dieter Metzler

Das Thema ist wieder aktueller geworden: Vertreter vom Sozialforum Amper, dem Eine-Welt-Zentrum, dem Bündnis FFB ist bunt – nicht braun und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft erinnerten an den Atombombenabwurf in Hiroshima und Nagasaki. © Dieter Metzler

Seit Jahren gedenken Menschen der Opfer des Atombombenabwurfs auf die Städte Hiroshima und Nagasaki. Das Thema ist aktuell wie lange nicht mehr.

Fürstenfeldbruck – Vor 78 Jahren löschten die Atombomben viele Tausende Leben aus. Daran erinnerten 25 Menschen vor dem Alten Rathaus. Die Veranstalter waren diesmal nahezu unter sich, denn außer von den Mit-Organisationen Eine-Welt-Zentrum, Bündnis FFB ist bunt – nicht braun, sowie dem Kreisverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) verweilten nur einige vorbeikommende Bürger kurz, um dann wieder ihres Weges zu gehen. „Es kommen eh nicht immer viele“, meinte Herbert Markus vom Eine-Welt-Zentrum FFB. Dennoch hält das Sozialforum Amper seit 15 Jahren die Erinnerung an die schrecklichen Ereignisse in Japan wach. „Aber das schlechte Wetter setzt der Veranstaltung natürlich den Deckel drauf“, so Markus.

Daher ließen die Organisatoren diesmal ihren friedlichen Demonstrationszug zur Kneipp-Insel beim Silbersteg ausfallen. Auch musste die Feierstunde ohne Musik auskommen, da die Musiker wegen des Regens ihr Kommen abgesagt hatten.

Vize-Bürgermeister Christian Stangl, der nach 2022 zum zweiten Mal teilnahm, rief die Bombenabwürfe vom 6. August 1945 auf Hiroshima und drei Tage später auf Nagasaki mit ihren schrecklichen Folgen in Erinnerung. Seitdem seien alle Menschen dazu aufgerufen, den Einsatz und den Besitz von Atomwaffen zu ächten. Außenministerin Annalena Baerbock habe vor einem Jahr in Nagasaki gesagt, die Politik müsse sich für Frieden und eine Welt ohne Atomwaffen stark machen, doch „dass wir im Moment noch weit davon entfernt sind, zeigt der verheerende Krieg in der Ukraine,“ sagte Stangl.

Um die Initiative weiter zu unterstützen, überreichte Stangl Inge Ammon vom Sozialforum Amper eine Spende der Stadt. Margot Simoneit von der GEW ging auf die Friedenspädagogik ein. „Wir treffen uns hier unter dem Motto ,Nie wieder‘ und das nicht zum ersten Mal.“

Die Möglichkeit zur Eskalation für einen atomaren Krieg sei durch den Ukraine-Krieg in unheimliche Nähe gerückt, sagte Herbert Markus. Er bekräftigte die Forderungen der Friedensbewegung: Keine Beteiligung der Bundesregierung am atomaren Wettrüsten, keine Beteiligung der Bundeswehr an NATO-Atomwaffen-Manöver, keine neuen Atombomber und Beitritt Deutschlands zum Atomwaffenverbotsvertrag und Abzug der in Büchel stationierten Atomwaffen.

Martin Pilgram von Pax Christi stellte die humanitären Aspekte in den Vordergrund. Der Gilchinger ging auch auf die vielen Atombombentests der Länder USA, Frankreich, Russland und China ein. Bei all’ diesen Tests wurde wenig Rücksicht auf Menschen und Natur genommen. „Der Besitz von Atomwaffen ist unmoralisch“, zitierte Pilgram Papst Franziskus.

Die 92-jährige Inge Ammon, die sich seit über 50 Jahren als Friedensaktivistin engagiert, las zum Abschluss aus dem Sammelband „Erinnerungen der Kinder von Hiroshima“. Sie berichtete vom Schicksal der damals fünfjährigen Kido Sueichi, die den Atombombenabwurf zwei Kilometer vom „Ground Zero“ erlebte. Im Anschluss versammelten sich die Teilnehmer zu einer Gedenkminute.

