Historiker-Kommission will Olympia-Attentat aufarbeiten: Gedenken braucht Wahrheit

Von: Helga Zagermann

Teilen

Der alte Tower, vor dem das Olympia-Attentat 1972 endete. © mm-Archiv

Das Olympia-Attentat in der Erinnerungskultur Deutschlands und Israels: Darum drehte sich die erste öffentliche Veranstaltung der zur Aufarbeitung des Geschehens eingesetzten Historikerkommission.

München/Fürstenfeldbruck – Auf dem Podium war man sich einig: Zwar ist der Umgang mit dem Anschlag zuletzt tiefgründiger, ehrlicher und persönlicher geworden. Doch eine noch bessere Erinnerungskultur sei nur möglich, wenn weitere offene Fragen geklärt werden. Daran arbeitet die achtköpfige Kommission.

Zwei der acht Experten saßen auf dem Podium bei dem Gespräch in der Akademie der Wissenschaften. Shlomo Shprio, Politikwissenschaftler aus Tel Aviv, und Petra Terhoeven, Historikerin von der Universität Göttingen. Shprio sagte zum Massaker vom 5./6. September 1972: „In Israel bleibt es eingebrannt in die gesellschaftliche Erinnerung.“ Die elf getöteten Israelis waren sehr bekannt in seinem Land, besonders die Sportler. Heute würde man von Influencern sprechen. Auch aus einem zweiten Grund sei die Wunde tief: Weil nach dem Holocaust wieder Juden auf deutschem Boden getötet wurden.

Schweigen

Während also in Israel das Olympia-Attentat sehr früh von extremer Wichtigkeit für Öffentlichkeit und Politik war, herrschten in Deutschland lange Schweigen und Verdrängung. Das zeige sich schon an der Bezeichnung „Olympia-Attentat“, verdeutlichte der ebenfalls auf dem Podium sitzende Journalist und Autor Roman Deininger: „Da kommt die Grausamkeit nicht rüber.“ Im Englischen sei dagegen die Rede vom „Munich Massacre“. In Deutschland habe sich die Politik erst bewegt, „als der Druck der Angehörigen so groß wurde, dass es nicht mehr anders ging“. Deininger sprach von einer „schäbigen Behandlung der Angehörigen“ und davon, dass dieses moralische Versagen weit größer sei als das Versagen beim Einsatz selbst.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Petra Terhoeven führte aus, dass Terrorismusopfer unbequem seien, für den Staat und für die Gesellschaft. Doch nur wegen deren Hartnäckigkeit seien Wahrheiten ans Licht gekommen. Zwar wolle die Gesellschaft immer „schnell zur Normalität zurückkehren“, doch man dürfe die Angehörigen im Gedenken nicht alleine lassen. Die Aufarbeitung dient laut Shpiro aber auch dazu, Terrorismus besser zu verstehen und zu verhindern.

Vierter auf dem Podium war Historiker Kay Schiller. Er sprach von Erinnerungswellen. Nach dem Schweigen sei das Gedenken in Deutschland zuerst sehr abstrakt gewesen. Dann habe sich die Erinnerung verpersönlicht – weil Beteiligte und Angehörige ihre Geschichte erzählten.

Ankie Spitzer, Witwe des ermordeten Fechttrainers André Spitzer, war zu Beginn der Veranstaltung (Aufzeichnung auf badw.de) für eine Videobotschaft zugeschaltet. Eindringlich forderte sie erneut die Öffnung aller Akten, man schulde den Angehörigen die Wahrheit. Die Opferfamilien setzten große Hoffnung in die Kommission.

Auch interessant: Olympia-Attentat München 1972: Suche nach der Wahrheit - selbst Eheringe der Opfer sind verschwunden

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.