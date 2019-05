Auch als Seniorin noch fit dank regelmäßigem Training

Einmal in der Woche treffen sich Senioren im Rahmen der Sportgruppe „Richtig fit ab 50“ vom TuS Fürstenfeldbruck, um gemeinsam Sport zu machen. Die älteste Teilnehmerin, Dorothea Haeggberg, feierte jetzt zusammen mit ihren Sportkollegen ihren 90. Geburtstag.

Fürstenfeldbruck– „Vor etwa sechs Jahren verführte mich meine Tochter Ulrike, bei der Sportgruppe mitzumachen“, erzählt Dorothea Haeggberg. Seitdem geht sie regelmäßig freitags zum Seniorensport. Die Sportstunde beginnt mit dem Warmlaufen, danach folgen Übungen mit Trainingsgeräten wie dem Schwingstab oder Bällen oder ein Zirkeltraining. Zum Abschluss entspannen die Senioren noch gemeinsam. Auf die älteren Teilnehmer der Gruppe wird dabei stets Rücksicht genommen. „Die Trainer helfen uns, dass wir beweglich bleiben und dass es uns Spaß macht.“

Das Autofahren hat sie aufgegeben

Doch für Dorothea Haeggberg reicht diese körperliche Betätigung noch nicht aus. Das Autofahren hat sie schon vor einigen Jahren aufgegeben und zum Laufen, sagt sie, ist sie zu faul. Deswegen fährt sie die Strecke bis zur Turnhalle mit dem Fahrrad.

Die Arbeit in ihrem Haus und im Garten in Emmering erledigt die gebürtige Fränkin selber. „Man rupft Unkraut und danach fühlt sich der Körper durch die Bewegung wieder gut.“ Auch an Muskelkater sieht die vierfache Mutter etwas Positives. „Wenn ich Muskelkater habe, weiß ich, dass etwas eingeschlafen war und jetzt wieder bewegt wurde.“

Gesundheitlich spürt Dorothea Haeggberg die Verbesserungen durch die regelmäßige sportliche Bewegung. Mit Osteoporose hat sie kaum Probleme, außerdem braucht sie weder Schmerz- noch Schlaftabletten. Auch mit ihrer Hüfte, die sie vor einigen Jahren operieren lassen musste, hat sie keine Schwierigkeiten.

Feier zum 90. Geburtstag

Davon abhalten, zum Sport zu gehen, kann man Dorothea Haeggberg nur schwer. „Da muss schon etwas Schlimmes sein, dass ich nicht zum Turnen gehe. Es fehlt mir dann auch was.“

Die Feier zu ihrem 90. Geburtstag war für die Emmeringer eine Überraschung. „Nach der Turnstunde haben sich alle umgezogen und sind zu meiner Tochter und meinem Schwiegersohn nach Hause gefahren. Wir haben dann Brotzeit gemacht und uns unterhalten.“ TuS-Präsident Helmut Becker kam ebenfalls zur Geburtstagsfeier und gratulierte persönlich mit einem Geschenkkorb.

An Aufhören denkt die 90-Jährige noch nicht. „Bewegung ist ein Geschenk, das muss man bewahren. Solange es geht, mache ich noch mit. Ich bin froh, dass es Trainer gibt, die sich die Zeit nehmen, um mit uns zu arbeiten. Und dass meine Mitsportler mich akzeptieren.“

(Von Laura Edele)

Die Sportgruppe

„Richtig fit ab 50“ trifft sich freitags von 11 bis 13 Uhr in der Graf-Rasso-Doppelhalle im Theresianumweg. Das Angebot richtet sich an Frauen und Männer.