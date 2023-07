Auch die Kapellen von Bruck und Cerveteri sind verschwistert

Dirigent Paul Roh (l.) überreicht seinem Kollegen Augusto Travagliati von der Gruppo Bandistico Cerite eine Glas-Trophy mit dem Emblem beider Orchester. © Stadtkapelle Fürstenfeldbruck

Bruck und Cerveteri haben 50 Jahre Städtepartnerschaft gefeiert. Die Kapellen beider Orte nutzten das zum Musizieren und nun sind auch verschwistert.

Fürstenfeldbruck – Bei ihrem Besuch in Cerveteri hatte die Stadtkapelle die „Gruppo Bandistico Cerite“ nach Fürstenfeldbruck eingeladen, um das 50. Städtepartnerschaftsjubiläum gebührend zu feiern. Die Musiker folgten der Einladung und reisten am Samstagmittag nach zwölfstündiger Busfahrt an. Die beiden Orchester mit ihren Dirigenten Augusto Travagliati und Paul Roh führten am Abend den Festzug mit Ehrengästen aus Cerveteri und Livry-Gargan vom Rathaus durch die Hauptstraße an.

Das gemeinsame Standkonzert im Rahmen des Sommernachtsfests bot sogar einige Musikstücke zu dritt mit der Band „Die Performer“. OB Christian Götz begrüßte die Gruppo Bandistico Cerite. Mit Cerveteris Bürgermeisterin Elana Gubetti und Vize-Bürgermeisterin Federica Battafarano wurden die Geschenke zwischen den Städten und den Musikkapellen ausgetauscht. Eine besondere Freude machte die Stadtkapelle ihren italienischen Kollegen: Sie übergab ihnen eine Glas-Trophy mit den Emblemen der Orchester und den Worten „Viva la Musica – Viva il Gemellaggio“ – übersetzt „Es lebe die Musik, es lebe die Freundschaft“. So sind die Kapellen von nun an auch verschwistert.

Bei einer Rundtour lernte die Gruppo Bandistico München kennen und besuchte das Hofbräuhaus, wo griabige bayrische Blasmusik die italienischen Herzen erfreute. Der bayrisch-italienische Abend mit mehreren Hundert Gästen im Marthabräu-Biergarten begann mit dem Klarinetten-Quartett um Augusto Travagliati, „Ulderico Paone“. Dann saßen 65 Musiker auf der Biergarten-Bühne und darum herum. Zur Musik der beiden Orchester wurde getanzt und mitgesungen.

Gegen Mitternacht hieß es Abschied nehmen, denn am Montagmorgen startete der Bus zurück nach Cerveteri, wo die Gruppe zwölf Stunden später wieder eintraf. „Es war ein einmaliges Erlebnis, ein wunderbares Wochenende“ schwärmt Dirigent Paul Roh. „Und wir wurden herzlich eingeladen, jederzeit nach Cerveteri zu kommen, was wir gerne in die Tat umsetzen werden“. So bleibt der Ausruf „Es lebe die Musik, es lebe die Freundschaft“.