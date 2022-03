Auf der Reise zum Prinzen: Brucker Brett’l holt Kinderstück nach

Von: Ingrid Zeilinger

Sind Prinzen immer mutig? Dieser Frage geht das Brucker Brett’l in seinem Kinderstück nach. © brucker Brett’l

Eigentlich wollte die Kindergruppe des Brucker Brett’l im Advent ihr Stück „Der gelangweilte Prinz“ aufführen. Doch die Corona-Pandemie machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Bis jetzt.

Fürstenfeldbruck – Nun nehmen die Nachwuchsschauspieler einen neuen Anlauf: Am 1. Mai soll das Kindertheater in der Brett’l-Scheune in Biburg seine Premiere feiern – und damit erstmals in der 45-jährigen Geschichte im Frühling und nicht im Winter.

Im Stück fragen sich ein Troll, ein Gnom und ein Zwerg, wie es wäre, wenn man einfach in sein Lieblingsmärchen reisen und sich dort umschauen könnte. Sie wollen herausfinden, ob die Prinzessinnen alle wunderschön und die Prinzen immer mutig und stark sind. Sie machen sich auf die Reise zum gelangweilten Prinzen und wollen ihn dazu bewegen, sich in ein echtes Abenteuer zu stürzen.

Aufführungstermine sind an den Sonntagen, 1., 8. und 15. Mai, jeweils um 11.30 und 15.30 Uhr, in der Brett’l-Scheune in Biburg. Einlass ist eine Stunde vor Beginn. Über mögliche Einschränkungen aufgrund von Corona-Bestimmungen wird kurzfristig informiert. Karten zum Preis von sechs Euro gibt es über die Internetseite www.bruckerbrettl.de und unter Telefon (0176) 64 62 27 82.

