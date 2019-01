Auf dem Weg zum Bus: Mann soll Mädchen angesprochen haben

In Kottgeisering soll ein Mann versucht haben, ein Kind zu sich ins Auto zu locken. Die Polizei geht dem Fall nach, rät aber auch zu Besonnenheit.

Kottgeisering - Die Siebenjährige war auf dem Weg zur Bushaltestelle, als ein Mann aus einem Auto heraus sie angesprochen und gefragt haben soll, ob sie mitfahren möchte. Als sie verneinte, sei der Mann ausgestiegen, über die Straße gegangen und habe sie am Handgelenk gepackt. Durch eine geschickte Armdrehung sei es dem Mädchen aber gelungen, sich zu befreien. Dann sei sie davongelaufen- und der Mann habe ihr nachgerufen „Bleib stehen.“

Die Polizei betont, die Meldung ernstzunehmen. „Wir unternehmen alles, was möglich ist.“ Ein Kontaktbeamter sei vor Ort in der Schule. Allerdings mahnt der Sprecher der Polizei auch zur Besonnenheit. Viele Kinder seien sehr gut sensibilisiert was dieses Thema angehe.