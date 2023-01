Wegen des großen Ansturms: Aufnahme-Stopp beim Eiskunstlaufverein

Von: Dieter Metzler

Teilen

Viel los auf der Eisfläche während der Trainingsstunden: Der ERCF sieht sich gezwungen wegen des großen Andrangs vorerst keine neuen Mitglieder aufzunehmen. Nachdem immer weniger Schnee fällt, bleibt lediglich das Schlittschuhlaufen als Wintersport übrig. Selina Hilpert 2. Vorsitzende des Eis- und Rollsportclubs Bruck © ERCF

Der Eis- und Rollsportclub Fürstenfeldbruck sieht sich zu einem ungewöhnlichen Schritt gezwungen. Es können keine neuen Mitglieder mehr aufgenommen werden.

Fürstenfeldbruck – Der Wintersport wurde in den vergangenen Jahren – vor allem in den letzten Monaten – derart beliebt, dass aktuell keine neuen Mitglieder aufgenommen werden können. Allein bei den Kindern hat sich die Zahl beinahe vervierfacht. Grund ist wohl das Wetter.

„Der Andrang zum Eiskunstlauf hat von Jahr zu Jahr ständig zugenommen“, berichtet die zweite Vorsitzende des Eis- und Rollsportclubs Fürstenfeldbruck (ERCF), Selina Hilpert. „Wir kratzen bereits an der 400-Mitglieder-Marke, was für unsere Sportart außergewöhnlich ist.“ Vor rund sieben Jahren habe die Anfängergruppe noch aus etwa 15 Kindern mit einer Trainerin bestanden. Heuer seien es über 50 Kinder mit sechs Kursleitern, so Hilpert.

Gutes Training muss gewährleistet sein

Um weiterhin mit dem Personal, das dem Verein zur Verfügung steht, den Eiskunstlaufbegeisterten ein gutes Training anbieten zu können, sah sich der ERCF nun gezwungen, einen Aufnahmestopp zu verhängen. Der gilt vorläufig für das Kindertraining am Montag und Mittwoch und das Erwachsenen-Anfängertraining.

Das Training für die Erwachsenen findet sonntags von 20 Uhr bis 22 Uhr statt. „Da es für alle interessierten Anfänger im Erwachsenenbereich offen ist, ist das Training teilweise völlig überlaufen“, schildert Selina Hilpert die Lage. Neben dem Kinder- und dem Erwachsenentraining bietet der ERCF Einzelübungsstunden an. Und es gibt außerdem noch drei Synchron-Formationen unterschiedlicher Altersklassen, die als Team zu Meisterschaften fahren.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Warum der Andrang zu den beiden Wintersportvereinen EVF und ERCF heuer so stark angezogen hat, liege auf der Hand, meint Hilpert. „Die Möglichkeiten zur Ausübung eines Wintersports verringern sich von Jahr zu Jahr, nachdem immer weniger Schnee in der Region fällt. Es bleibt lediglich das Schlittschuhlaufen übrig.“ Diese Sportart werde immer attraktiver. „Die Bewegung an der frischen Luft ist gesund und die Kinder sind ausgeglichener.“

Wird es nicht gesehen?

Daher sei es für Hilpert nicht nachvollziehbar, warum diese hohe Nachfrage sowohl beim Kunstlauf als auch beim Eishockey von der Politik nicht gesehen und aufgegriffen werde. Zumindest in Form eines Dachs beim Neubau der Amperoase sollte es berücksichtigt werden, fordert die Vize-Vorsitzende.

Mit Blick auf den enormen Zulauf verspricht Selina Hilpert aber auch: „Sobald wir wieder mehr Kontingent haben, spätestens aber wieder ab Mitte Oktober, sind Schnupperkinder und Anfänger bei uns natürlich wieder herzlich willkommen.“ Und: „Erleichtern würde uns die Aufgabe, wenn uns mehr interessierte Übungsleiter zur Verfügung stehen würden, die sich im Eiskunstlauf heimisch fühlen.“

Saisonausklang

Am 18. Februar, 17.30 Uhr, veranstaltet der ERCF zum Saisonausklang das jährliche Schaulaufen. Teilnehmen darf jeder, der Verein rechnet auch heuer wieder mit rund 300 Zuschauern. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.ercf.de.

Auch interessant: Eisflächen werden zu Publikums-Magneten

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.