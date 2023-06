Boden-Kunst vor der Aumühle ist verblasst - jetzt folgt wieder eine Mitmach-Aktion

Bei der Aktion im vergangenen Jahr: (v. l.) Montserrat Miramontes (Mobilitätsmanagerin der Stadt), Bibliotheksleiterin Diana Rupprecht, Irene Weinberg (Bibliotheksreferentin), Stadtrat Karl Danke und OB Christian Götz. © STADT FFB

Die Farbe am Boden vor der Aumühle ist verblasst. Jetzt steht wieder eine Mitmach-Aktion an.

Fürstenfeldbruck – Der Platz vor der Stadtbibliothek in der Aumühle war jahrelang für Parkplätze vorbehalten. Seit vergangenem Herbst ist der Platz nun autofrei. Brucker Bürger durften Ideen für eine Umgestaltung einreichen und am Ende selbst kreativ werden. Zusammen entstand ein Straßenkunstwerk – in Form eines Labyrinths läuft seitdem das Wort „Aumühlenplatz“ in blau-orangenfarbenen Tönen über den Asphalt.

Ein paar Monate später dürfen die Bürger wieder angreifen. Grund ist unter anderem, dass die Farbe auf dem Boden verblasst ist.

Wie die Stadt mitteilt, hat außerdem die Farbe auf den Hochbeeten mittlerweile nachgelassen. Die Kästen hatte die Stadt von der Münchner Initiative für Nachhaltigkeit (MIN) zusammen mit einer Bank geschenkt bekommen, „um den Bereich vor der Stadtbibliothek weiter zu verschönern“. Diese seien laut Stadt durch den städtischen Bauhof bepflanzt worden und sollten so den Passanten noch mehr Farbe und Freude schenken.

Nun hatten sich die Nachbarn des Aumühlenplatzes, Caritas, Turmgeflüster, Ampersite und Fuchsbau getroffen und für einen weiteren Anlauf Ideen gesammelt. Konkret geplant ist laut Stadt die Anschaffung mehrerer Sitzmöbeln und Außenspielzeug. Obendrauf steht eine Mitmach-Aktion an: Am Sonntag, 18. Juni, sollen von 11 bis 16 Uhr der Boden und die Hochbeete einen neuen Farbanstrich bekommen. „Zu dieser Aktion alle herzlich eingeladen, selbst aktiv zu werden und gemeinsam den Pinsel zu schwingen“, heißt es in einer Einladung der Stadt. Es gibt kostenlose Getränke und Snacks für alle, die mitmachen. Für eine bessere Planung wird um eine Anmeldung per E-Mail an stadtbibliothek@fuerstenfeldbruck.de gebeten.

An diesem Aktions-Tag werden zusammen mit den Nachbarorganisationen weitere Ideen entwickelt, um den Platz attraktiver zu machen. Außerdem gibt es Informationen zu weiteren Projekten und nachhaltige Mobilitätsangebote der Stadt. Die Brucker Lastenräder sind auch vor Ort und stehen für kostenlose Probefahrten zur Verfügung. lif

