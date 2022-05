Auto plötzlich verschwunden: Wurde es gestohlen oder steht es am falschen Ort?

Ein VW Touran © Beispielfoto: dpa

Eine Frau aus dem Landkreis Rosenheim vermisst ihr Auto, das sie in Bruck abgestellt hat. Die Polizei bittet nun um Mithilfe.

Fürstenfeldbruck - Die 78-jährige hatte ihren silberfarbenen VW Touran nach eigenen Angaben am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz an der Unfaltstraße versperrt geparkt. Als sie wenige Stunden später zurückkehrte, war der Pkw im Wert von 20 000 Euro verschwunden. Auch eine Suche in der näheren Umgebung half nicht weiter.

Die Polizei hat den VW zur Fahndung ausgeschrieben Wegen der fehlenden Ortskenntnis der Rentnerin will die Polizei aber nicht ausschließen, dass der Pkw auf einem anderen Parkplatz in Fürstenfeldbruck steht. Zeugen, denen ein VW Touran mit Rosenheimer Zulassung (RO) auffällt, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter der (08141) 61 20 in Verbindung zu setzen.

