Autofahrer stößt mit Radlerin (14) zusammen und flüchtet

Am Freitag in der Früh hat ein Autofahrer eine Radlerin (14) gerammt. Der Mann fuhr einfach weiter.

Fürstenfeldbruck - Am Freitag in der Früh um 7.30 Uhr stieß ein bislang unbekannter Autofahrer mit einer 14-jährigen Radlerin zusammen und flüchtete. Das Mädchen war mit ihrem Fahrrad im Stockmeierweg unterwegs, als im Kreuzungsbereich zur Hans Sachs Straße ein PKW gegen das Rad der Schülerin fuhr. Das Mädchen stürzte und zog sich Verletzungen an Kinn und Hand zu. Der Pkw-Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei in Fürstenfeldbruck sucht nun Zeugen des Unfalls.