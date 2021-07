Autofreier Sonntag: Günstigeres Bier für Radfahrer

Ziel 21

Für den 12. September plant der Energiewendeverein Ziel 21 gemeinsam mit den Landkreisen Starnberg, Landsberg und Weilheim-Schongau einen autofreien Sonntag.

Fürstenfeldbruck - Wie Vorsitzender Gottfried Obermair erklärt, geht es nicht darum, ein Fahrverbot auszusprechen, sondern die Menschen in den Landkreisen zu motivieren, das Auto für einen Tag in der Garage zu lassen. Dazu sind einige Veranstaltungen geplant, die auf der eigens dafür eingerichteten Internetseite www.autofreier-sonntag.bayern veröffentlicht sind.

Auch Bräustüberl-Wirt Harry Faul aus Maisach beteiligt sich an der Aktion von Ziel 21. Sein Angebot: Jeder Gast, der an diesem Tag mit dem Fahrrad oder zu Fuß in den Maisacher Biergarten kommt, bekommt je Maß Bier einen Nachlass von einem Euro. Zwischen 14 und 16 Uhr sorgen die Germerswanger Luitpold-Musikanten für musikalische Unterhaltung im Biergarten –und auch die Musiker werden an diesem Tag nur mit dem Fahrrad zum geplanten Auftritt fahren.