Autokino in Bruck: Der Aufbau am Volksfestplatz läuft schon

Ab Donnerstag bevölkern wieder die Autos den Volksfestplatz. Denn das Autokino geht in die zweite Runde. Die Besucher erwartet eine Mischung aus neuen Filmen und Wiederholungen. Und auch für die Kinder ist was dabei.

Fürstenfeldbruck – Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Technik und Leinwand werden aufgebaut, der Kiosk bekommt seinen Standort. Aufgrund der Corona-Inzidenzahlen fiel die Entscheidung fürs Autokino sehr kurzfristig. „Wir brauchen ein paar Schutzengel, dann klappt das schon“, sagt Tom Blum. Der Organisator des Fürstenfelder Kinosommers ist für die Technik zuständig, sein Partner Markus Eisele vom Lichtspielhaus für Programm und Personal.

Da kein Gerüstbauer aufzutreiben war, gibt es diesmal eine aufblasbare Leinwand. Für die Kinogäste ändert sich nichts. „Sie ist nur nicht ganz so windstabil“, erklärt Blum. Auch der Standort ist etwas gewandert und kleiner geworden. Um die 200 Autos finden in jedem Fall Platz, betont Markus Eisele. Die Zufahrt erfolgt über die Dr.-Lorenz-Lampl-Straße, ein Einweiser teilt die Plätze zu. Einlass ist ab 20.30 Uhr. Früh dasein lohnt sich, verrät Eisele. Denn im Autokino sind die vorderen Plätze die besseren mit freiem Blick – im Gegensatz zu den Kinosälen.

Das Programm vom 20. Mai bis 19. Juni besteht aus einer Mischung von bekannten Filmen und Previews (siehe Kasten). „Die gibt es normalerweise nicht in Open-Air-Kinos“, erklärt Eisele. „Aber weil die Verleiher viele Filme in der Pipeline haben, waren sie da sehr offen.“ So können sich die Besucher auf Filme wie „Chaos Walking“ und „Ich bin Dein Mensch“ – der lief auch bei der Online-Berlinale – freuen. Auch Wiederholungen vom Vorjahr stoßen laut Eisele auf Interesse. Dazu kommen Klassiker wie Grease und die Blues Brothers am Abschlussabend. Hier wird es auch wieder vorher ein Konzert geben, wobei die Band noch nicht feststeht.

In diesem Jahr bieten die Kinomacher auch für Kinder etwas an. „Es gab viele Stimmen, die das vermisst haben“, erklärt Eisele. Der Disney-Film „Raya und der letzte Drache“ eignet sich für ältere Kinder, und sie können am Pfingstmontag ausschlafen. Auch „Der geheime Garten“ läuft an einem Samstag. Aufpreis kostet das Alpen Film Festival: Hier hat ein junges Team aus dem Oberland fünf Filme rund um das Thema Berge zusammengestellt. Der Abend wird moderiert. Zwei Termine hält man sich frei – für ausgefallene Filme oder Wiederholungen gefragter Streifen. Zudem können die Besucher ihren Wunschfilm wählen.

Der Ton kommt übers Autoradio. Eisele empfiehlt den Besuchern, vorher zu testen, wie das im eigenen Auto funktioniert. Falls am Ende die Batterie leer ist, gibt es eine Starthilfe. Snacks und Getränke können – sofern sie nicht mit den Karten gebucht wurden – am Kiosk gekauft werden. Zudem ist der Foodtruck „Le Broc‘n‘ rollt“ dabei. Auch eine Toilette gibt es. Wer aus dem Auto aussteigt, braucht eine Maske.

Das Programm der nächsten vier Wochen

Donnerstag, 20. Mai: Der Rausch



Freitag, 21. Mai: Tenet



Samstag, 22. Mai: Es ist zu Deinem Besten



Sonntag, 23. Mai: Raya und der letzte Drache



Montag, 24. Mai: Minari – Wo wir Wurzeln schlagen



Dienstag, 25. Mai: Hello again – Ein Tag für immer



Mittwoch, 26. Mai: Ein Doktor auf Bestellung



Donnerstag, 27. Mai: Ich bin Dein Mensch



Freitag, 28. Mai: Neues aus der Welt



Samstag, 29. Mai: After Truth



Sonntag, 30. Mai: Chaos Walking



Montag, 31. Mai: Grease



Dienstag, 1. Juni: Alpen Film Festival



Mittwoch, 2. Juni: Bohemian Rapsody



Donnerstag, 3. Juni: Heimat Natur



Freitag, 4. Juni: Kings of Hollywood



Samstag, 5. Juni: Das perfekte Geheimnis



Sonntag, 6. Juni: Proxima – Die Astronautin



Montag, 7. Juni: Eine Frau mit berauschenden Talenten



Dienstag, 8. Juni: LaLaLand



Mittwoch, 9. Juni: Three Billboards outside Ebbing, Missouri



Donnerstag, 10. Juni: In the mood for love



Freitag, 11. Juni: Die Känguru Chroniken



Samstag, 12. Juni: Der geheime Garten



Sonntag, 13. Juni: Dream Horse



Montag, 14. Juni: Demon Slayer – Mugen Train



Dienstag, 15. Juni: Nightlife



Mittwoch, 16. Juni: Wiederholung (wird noch festgelegt)



Donnerstag, 17. Juni: Wiederholung



Freitag, 18. Juni: Wunschfilm



Samstag, 19. Juni: Blues Brothers mit Konzert



Der Eintritt kostet pro Auto 19 Euro (zwei Personen auf den vorderen Sitzen), Zuschauer auf der Rückbank zahlen vier Euro. Karten gibt es auf der Internetseite www.autokino-ffb.de. Dort können Snacks mitbestellt werden.