B2 in Fürstenfeldbruck: „Die Stadt will die Straße zurückerobern“

Montserrat Miramontes ist schon viel herumgekommen: Ursprünglich stammt die 36-Jährige aus Guadalajara in Mexiko. In Deutschland hat die Umweltingenieurin an der Technischen Universität (TU) München studiert und promoviert.

Fürstenfeldbruck – Dazwischen arbeitete sie ein Jahr in Washington D.C. Seit 1. September ist Miramontes die neue Verkehrsplanerin der Stadt. Im Tagblatt-Gespräch spricht sie darüber, wieso sie von der Uni in die Verwaltung gewechselt ist, was sie in Fürstenfeldbruck anpacken will und über die Dauerbrenner-Themen beim Verkehr.

Frau Miramontes, wie kommen Sie jeden Tag zur Arbeit in die Rathaus-Außenstelle im Niederbronner Weg?

Hauptsächlich mit dem ÖPNV. Mit der S-Bahn und dann zu Fuß.

Und wie oft haben Sie den MVV schon verflucht?

Ein paar Mal (lacht). Vor allem in der letzten Zeit gab es sehr viele Ausfälle bei der S-Bahn.

Sie wechseln aus der akademischen in die Verwaltungs-Welt. Warum das?

Ich musste ein bisschen überlegen, was will ich, wenn meine Dissertation fertig ist. Die habe ich dieses Jahr fertig geschrieben. Also … (holt tief Luft) Forschung ist super interessant. Aber da können wir super viele Konzepte und super schöne Ideen entwickeln, werden aber nichts umsetzen können. Wir können nur beobachten und beurteilen. Ich will es aber machen, ich will es umsetzen.

Die Arbeit im Rathaus unterscheidet sich ja von der Universität. Wie gefällt es Ihnen bisher?

Sehr gut. Ich wusste nicht, wie es sein wird, aber die Kollegen sind so nett. Ich dachte, sie legen mir einen Stapel vor, wenn ich komme. Aber Frau Gessner (Radverkehrsbeauftragte der Stadt, Anm. d. Red.) hat sehr viel Arbeit übernommen und sie gibt mir jetzt alles step by step. Alle sind so freundlich, ich finde es sehr angenehm.

An der TU hatten sie auch mit einer sogenannten Mobilitätsstation an der Münchner Freiheit zu tun, an der es Bike-Sharing und Car-Sharing mit E-Autos gibt. Ist der Verzicht auf das Auto auch ein Ziel in Fürstenfeldbruck?

Natürlich, ich glaube, das ist wichtig. Viele Fahrten mit dem Auto sind unter 1000 Meter, die Leute fahren mit dem Auto zum Bäcker oder um die Ecke. Das sollte sich ändern. Natürlich gibt es Wege, die man mit dem Auto fahren muss. Es gibt aber auch viele Zweitwagen, die im Durchschnitt 90 Prozent der Zeit rumstehen und viel Platz brauchen. Die Idee von Car-Sharing-Angeboten ist ja, dieses zweite Auto zur Verfügung zu stellen oder sogar das erste Auto zu ersetzen. Wenn du wirklich ein Auto brauchst, dann musst du kein zweites oder drittes kaufen. Es gibt eine Alternative. Lastenräder, Elektrobikes, Bike-Sharing.

Wie weit ist das Car-Sharing, das die Stadt für ihre eigene Fahrzeugflotte einführen will und das dann abends und am Wochenende auch die Bürger nutzen können?

Ich bin ein bisschen ehrgeizig. Ich hätte gerne, dass es nächstes Jahr zur Verfügung steht. Fürstenfeldbruck ist verkehrstechnisch interessant, um es freundlich zu formulieren.

Es gibt das Schlachtfeld B 2-Verlegung, der S-Bahn-Ausbau läuft schleppend, es wird über Radstreifen hitzig diskutiert. Sie stehen als Verkehrsplanerin im Kreuzfeuer dieser Debatten.

Aber das finde ich eigentlich spannend. Sonst wäre es doch langweilig, wenn alles so einfach wäre. (lächelt) Es gibt immer unterschiedliche Interessen und Zuständigkeiten. Man muss immer kämpfen. Am Ende entscheidet die Politik.

Manchmal hilft ein frischer Blick. Was sagen Sie als bisher Außenstehende zur jahrzehntelangen Debatte um die B 2-Verlegung?

Man sieht natürlich, dass es sehr schwierig ist. Die Stadt bemüht sich, aber die Zuständigkeiten sind außerhalb. Die Frage ist doch: Was macht man jetzt? Wir wollen jetzt mit dem Verkehrsentwicklungsplan prüfen: Wer fährt wirklich von Mammendorf nach Alling? Wir würden die B 2 lieber aus der Stadt verlegen.

Wenn die B 2 aus der Innenstadt heraus verlegt wird, fließt immer noch viel hausgemachter Verkehr. Was wäre da die Lösung?

Wenn diese Straße verlegt und runtergestuft ist, haben wir mehr Spielraum. Dann können wir zum Beispiel eine Tempo-30-Zone machen.

Bei der Amperbrücke sind Stadt und Staatliches Bauamt ebenfalls unterschiedlicher Meinung, ob sie komplett neu gebaut oder renoviert wird.

Bei Neubau wäre es schwierig, den Schwerverkehr rechtlich auszusperren. Ich hätte lieber, dass keine so großen Lkws über die Stadt fahren. Eine neue Brücke ist erst mal nicht so schön, und die Stadt hat nicht so viele Möglichkeiten, den Verkehr zu begrenzen. Deswegen will die Stadt diese Straße zurückerobern. Dann können wir sagen, wer hier durchfahren kann.

Was ist mit der S 4, mit der Sie täglich fahren? Der Ausbau lässt auf sich warten.

Wir haben genau wie bei der B 2 die Zuständigkeit nicht. Wir müssen es eben so lange versuchen, bis diese vier Gleise bis nach Fürstenfeldbruck kommen. Natürlich hätten wir gerne mehr Gleise und mehr Takt. Wir können einfach nur Druck machen.

Sie sind in die Verwaltung gewechselt mit dem Anspruch, Dinge umzusetzen. Ist so etwas dann nicht frustrierend?

Könnte sein. Aber ich bin gewöhnt daran: Statt gegen die Wand zu rennen, suche ich einen Umweg. Vielleicht gibt es auch andere Möglichkeiten, den Pendlerverkehr zu bedienen. Das ist vielleicht ein Traum von mir, aber was wäre mit Reisebussen mit Tischen und W-Lan, wo die Pendler bis München oder Pasing fahren. Oder ein Mobilitätsmanagement und -angebot in der Stadt. Warum müssen wir zehn Jahre warten, wenn es schnellere Lösungen gibt? Als Verkehrsplanerin der Stadt kann ich nicht zum Verkehrsministerium gehen und sagen: Bauen Sie vier Gleise. Die fragen mich: Wer sind Sie? Statt da so viel Energie zu verschwenden – lieber Umwege suchen.

Das Gespräch führte:

Fabian Dilger

Gedanken zur B2 beim Bürgermeister-Gespräch

Brucks Vize-Bürgermeister Christian Götz (BBV) hält die immer wieder diskutierte Verlegung der B 2 auf die Autobahn für unrealistisch. Gleichzeitig wird klar: Der Zustand der B 2 in Bruck dürfte auf absehbare Zeit zementiert sein. Der Stadtrat hat unlängst die Führung der B 2 über die Landsberger Straße abgelehnt und plädiert weiter für alternative Lösungen.

Er werde gerne die Schreiben aus dem Jahr 2016 wieder aus der Schublade holen und mit neuem Datum versehen erneut an die Verantwortlichen in den Ämtern und Ministerien schicken, sagte OB Erich Raff (CSU), als er bei einer Presserunde auf das Thema angesprochen wurde. Allerdings kenne er die Antworten bereits, nämlich: Eine Umstufung der B 2 ist nicht möglich und die Variante mit der äußeren Schöngeisinger Straße bringe einen zu großen Umweg mit sich, als dass dies jemand genehmigen werde. „Ich schreibe die Briefe, das ist kein Problem und warte dann auf die dieselben Antworten, die schon dreimal kamen“, sagte Raff. Mehr werde er für die B 2 nicht tun. Seit der Antrag von CSU-Stadtrat Andreas Lohde auf Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan im Stadtrat abgelehnt wurde, sei die B 2 für ihn kein Thema mehr. Tenor: Ohne Bestandteil des Plans zu sein, ergeben alle Bemühungen keinen Sinn.

Wie Raff in diesem Zusammenhang erzählte, sind in der Wahrnehmung vieler Leute gerade die großen Lkw in der Innenstadt störend. Theoretisch wäre es möglich, Lastwagen mit einer Länge von über zehn Meter aus der Stadt zu verbannen, erzählte Raff. Allerdings wiesen nur 15 bis 20 Lkw am Tag eine solche Länge auf – angesichts dieser geringen Zahl wären die immensen Kosten für die Rund-um-die-Stadt-herum-Beschilderung unverhältnismäßig, was Götz genauso sieht.

Die Ablehnung der Aufnahme in den Bundeswegeplan dagegen hält der Vize-Bürgermeister für nicht so schlimm, da man ja nur eine formelle Verlegung wolle. Dass die B 2 auf die Autobahn gelegt werde, sei wirklich nicht zu erwarten, sagte Götz. Aber die Bemühungen um die äußere Schöngeisinger Straße solle man schon weiter führen, fand er. Im Übrigen müsse man wissen, dass die B 2 in Bruck wegen des ohnehin hervorragenden Straßennetzes im Münchner Westen in ihrer Bedeutung nicht mit Bundesstraßen in anderen Regionen zu vergleichen sei, wo diese oft die einzigen Verbindungen seien.

So betrachtet rangiere die B 2 in Bruck neben den Autobahnen, der B 471 und den vielen Staatsstraßen unter „ferner liefen“. Götz bezweifelt auch die immer zitierte Notwendigkeit eines weiteren Amperübergangs in der Stadt. (st)