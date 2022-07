Badeinseln im juristischen Wildwasser – Geliebt und verteufelt

Von: Thomas Steinhardt, Kathrin Böhmer, Tobias Gehre, Ingrid Zeilinger

Der Eichenauer Weiher ist einer der wenigen Badeseen in der Region, in denen es wieder eine künstliche Insel gibt, die Schwimmer ansteuern können. © Kürzl

Sie sind in der Regel blau, dümpeln im Wasser herum und haben eine magische Anziehungskraft auf Kinder und Jugendliche. Doch Badeinseln in Seen gelten in vielen Rathäusern als juristisches Wildwasser. Aus Angst vor Schadenersatzansprüchen bei Unfällen bleiben sie vielerorts im Trockenen. Doch nicht überall.

Fürstenfeldbruck – Die Badesaison ist in vollem Gange. Im Vergleich zum vergangenen Jahr gönnt Petrus dem Landkreis heuer allerdings wesentlich mehr Tage zum Planschen. Auf die beliebten Badeinseln in Seen müssen aber auch heuer viele Kinder und Jugendliche verzichten – auch wenn vor einigen Jahren Lösungen für die Frage in Aussicht gestellt wurden.

Am Olchinger See etwa wird man vergeblich nach einem der schwimmenden Spaßbringer suchen. Ein solcher würde aus dem See aus juristischer Sicht eine Badeanstalt machen. Und das hätte nach Einschätzung des Rathauses Folgen: Die Stadt müsste bei gutem Wetter permanent eine Aufsicht stellen. Ansonsten könnte sie bei einem möglichen Unfall an oder mit der Badeinsel zur Rechenschaft gezogen werden. Das teilte eine Sprecherin der Verwaltung mit.

Sicherungspflicht

Diese Einschätzung gehe auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes zurück. Im Kern besage dieses: „Wer eine Gefahrenquelle an einem See schafft, also beispielsweise durch eine Badeinsel, der hat auch die Verkehrssicherungspflicht“, so die Sprecherin.

Es gibt aber auch Kommunen, die die rechtliche Situation anders einschätzen. Fürstenfeldbruck etwa hat für das Pucher Meer eine Hausordnung erlassen. Diese regelt nun in Kombination mit Schildern das Verhalten am Pucher Meer – und die Stadt ist aus der Haftung. Eine auf Badegewässer spezialisierte Anwaltskanzlei hat diesen Trick ersonnen.

Den Kniff mit der Hausordnung hat auch Eichenau für seinen Baggerweiher angewandt. Auch dort gibt es nach wie vor eine Badeinsel, auf der sich der Nachwuchs im Sommer vergnügen kann.

Zur Fraktion Vorsicht gehört dagegen Emmerings Bürgermeister Stefan Floerecke. Momentan gelte der Emmeringer See als sogenanntes Freies Gewässer. „Jede Veränderung und Erweiterung der Freizeitmöglichkeiten gefährdet diese Klassifizierung“, erklärt der Rathauschef. Man wolle nicht dahin kommen, als Badeanstalt zu gelten und so eine dauerhafte Aufsicht stellen zu müssen. Das sei zu teuer. Nächstes Jahr will der Bürgermeister dem Gemeinderat vorschlagen, ein Gutachten über den See erstellen zu lassen. So habe man Klarheit, wie dieser zu betrachten sei. „Danach werden wir uns mit Satzung und Regelungen befassen.“

Risiko zu groß

Auch dem Landkreis, der für den Mammendorfer See zuständig ist, ist das Risiko nach wie vor zu groß, bei möglichen Unfällen haftbar gemacht zu werden. Im Februar habe man noch einmal geprüft, ob die Badeinsel, die es dort einst gab, wieder zu Wasser gelassen werden kann. Die Antwort lautete: nein. „Es fehlen immer noch klare Kriterien, nach denen durch das Einsetzen einer Badeinsel in den See aus einer nicht aufsichtspflichtigen „Badestelle“ ein aufsichtspflichtiges „Naturbad“ wird“, erklärt Behörden-Sprecherin Ines Roellecke.

Am Germeringer See ist wohl sogar schon das endgültige Aus für die Badeinsel gefallen. Nach dem Willen der Stadtväter soll das Gewässer als Badestelle im Naherholungsgebiet Parsberg gelten. Schwimmen bleibt erlaubt. Doch nichts soll den Anschein erwecken, dass die Kommune dort zum Baden ermuntere – auch keine blaue Plastikplattform.

