Bäcker kämpfen mit Personalsorgen - Energiekrise schlimmer als Corona

Von: Dieter Metzler

Bäcker-Obermeister Werner Nau (2.v.l.) wurde von Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer (l.) mit dem Goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. © dieter metzler

Nicht nur die Corona-Pandemie mit ihren Lockdowns hat die Bäcker im Landkreis vor große Probleme gestellt, erklärte Obermeister Werner Nau von der Bäckerinnung bei der Herbstversammlung. Die Energiekrise mache die Situation für das Bäcker-Handwerk gar noch schlimmer.

Fürstenfeldbruck – Die Stimmung bei den Bäckern sei am Boden, so Nau. Kaum einer wolle sich noch ehrenamtlich in den Verbänden engagieren. „Man sieht’s ja bei uns: Wir werden immer weniger in der Innung und bei der Versammlung bringen wir gerade noch so viele Leute zusammen, dass wir gerade noch eine Vorstandschaft wählen können.“

Schönster Beruf

Nau forderte seine Kollegen auf, über die Probleme zu reden. Er habe heuer bereits die vierte Preis- und auch schon die vierte Lohnerhöhung hinter sich. „Wir brauchen eigentlich noch einmal zehn, 20 Prozent Preiserhöhung.“ Man müsse aber schauen, dass man mit Preisen und Löhnen überm Wasser bleibe. „Was nützt uns das, wenn wir tausendmal sagen, wir haben den schönsten Beruf der Welt, wenn ihn keiner machen will.“

Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer lobte die Aktivitäten der Innungsbäcker und den Zusammenhalt. Gemeinsam müsse man bei den Energiekosten und dem Personalmangel neue Wege gehen. Die Ausbildungszahlen seien rückläufig. Während der Lockdowns fanden keine Messen, keine Praktika statt. „Hatten wir 2020 noch 82 Lehrlinge, so sind es heuer nur noch 65.“

Existenzangst

Die hohen Energie- und Materialkosten, abreißende Lieferketten und die Inflation sowie hohe Personalkosten erzeugen Existenzangst. Die Innungen, Landesverbände sowie Kammern forderten in offenen Protesten und Petitionen die Politik mehrfach auf, sie nicht im Regen stehen zu lassen.

Trotz oder gerade wegen der prekären Situation bleibt die Führung mit Obermeister Werner Nau (Grunertshofen) und seinem Stellvertreter Uli Drexler (Jesenwang) in bewährten Händen. Als weitere Vorstandsmitglieder bestätigten die Bäcker Martin Reicherzer (Bruck) und Maximilian Hünsche (Puchheim). Für den ausscheidenden Markus Graf (Moorenweis) wählten die Mitglieder Thomas Bömmel (Olching). Die nächsten Termine sind die Stollenprüfung am 7. Dezember und die Brotprüfung am 10. Februar.

