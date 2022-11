Unter den fünf teuersten in Deutschland: Bank kassiert beim Dispozins kräftig ab

Von: Eva Strauß

Unangenehmer Blick auf den Kontoauszug: Die Zinsen für Dispokredite sind überdurchschnittlich hoch. © dpa

Ausgerechnet in Zeiten, in denen alles teurer wird, erhöhen einige Banken die Kreditzinsen. Ganz vorne mit dabei ist die Raiba Westkreis. Mit ihren Dispozinsen hat sie es sogar ins Fernsehen geschafft – auf Platz fünf der teuersten Banken Deutschlands.

Fürstenfeldbruck – Gestiegene Lebenshaltungskosten, Energiepreise, die explodieren: Da kann es passieren, dass man Ende des Monats in den Dispo rutscht. Richtig übel wird es, wenn die Bank dafür sehr hohe Zinsen verlangt – wie die Raiffeisenbank Westkreis Fürstenfeldbruck. Stolze 13,68 Prozent Dispozinsen verlangt das Geldhaus. Damit zählt es laut dem Finanzportal biallo.de zu den fünf teuersten Banken bundesweit – und landete damit in die Satire-Sendung „heute show“ des ZDF.

Keine Schuldenfalle

Die Verbraucherzentrale Bayern verurteilt das Verhalten der Geldhäuser, gerade in Krisenzeiten bei den Kreditzinsen kräftig zuzulangen. „Dass Banken jetzt die erstbeste Gelegenheit nutzen, um die Dispozinsen erheblich anzuheben und so ihre Gewinnmargen erhöhen, kritisieren wir“, so Sprecher Sascha Straub.

„Wir waren überrascht, wie das dargestellt wurde“, sagt Susanne Metzger, Sprecherin der Raiba Westkreis. „Wir haben die Zinsen nicht schlagartig erhöht.“ Die EZB habe den Leitzins angehoben. Die Raiba habe das an die Kunden weitergegeben. „Unsere Kunden nehmen in der Regel keine Dispos in Anspruch“, erklärt Metzger weiter. Rutschten sie dennoch längere Zeit ins Minus, suche man das Gespräch und biete günstigere Konsumentenkredite an, so Metzger. „Wir wollen unser Kunden nicht in eine Schuldenfalle locken.“

Auch bei der Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck spielt das Dispo-Geschäft nach eigenen Angaben keine große Rolle. „Der Bedarf ist nicht sehr groß“, sagt Vorstand Robert Fedinger. Die Erhöhung des Leitzinses hat die VR Bank aber nicht an ihre Kunden weitergegeben. „Wir waren uns einig, dass es gerade für alle eine schwierige Zeit ist“, so Fedinger. Die Dispo-Zinssätze liegen bei der VR-Bank bei 11,6 (Privatkunden) und 11,25 Prozent (Geschäftskunden).

Die Sparkasse Fürstenfeldbruck

Etwas mehr verlangt die Sparkasse Fürstenfeldbruck. Dort wurde erhöht, so dass die Dispozinsen derzeit bei 12,55 Prozent liegen. Pressesprecher Dirk Hoogen weist darauf hin, dass Dispokredite nur zur kurzfristigen Überbrückung von Zahlungsengpässen dienen sollten. Stelle man fest, dass ein Dispokredit länger laufe, dann biete man die Umschuldung in einen günstigeren Privatkredit an. Generell spiele das Geschäft mit Dispozinsen bei der Sparkasse eher eine untergeordnete Rolle.

Das sagen Verbraucherschützer

Dass Dispo der schlechteste Kredit ist, darin sind sich Banken und Verbraucherschützer einig. „Insoweit raten wir Verbrauchern nur und soweit in den Dispo zu gehen, wenn man sich sicher ist, diesen in wenigen Monaten wieder ausgleichen zu können“, sagt Sascha Straub von der Verbraucherzentrale. Darüber hinaus sollten sich Bankkunden bei der Kontosuche nicht nur das Kontoentgelt ansehen und vergleichen, sondern auch die Dispozinsen. Nicht, dass sie sonst eine böse Überraschung erleben, wenn das Geld am Ende des Monats mal nicht mehr reichen sollte.

