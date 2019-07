Baustelle in der Buchenau: Die S-Bahn kommt, wo sie will

Die Bahnsteige am Bahnhof Buchenau in Fürstenfeldbruck sind nach wie vor nicht fertig.

Fürstenfeldbruck

von Ingrid Zeilinger schließen

Dass an der Großbaustelle am Bahnhof Buchenau immer wieder mal Chaos herrscht, ist unvermeidlich. Doch über einige Dingen ärgern sich die Pendler besonders, weil sie in ihren Augen ganz einfach Bahnsteig vermeidbar wären.