Bayerischer Blick auf Gaffer und andere Szenen aus dem Leben

Von: Peter Loder

L&M steht im Landkreis Bruck für Lars Gillmaier (l.) und Markus Lechner. Das Duo präsentiert zum 20. Jubiläum nun sein drittes Studioalbum. © Pierre Brauman

In der niederländischen beziehungsweise belgischen Grenzprovinz Limburg sind es Louis und Maurice, die als L&M-Band Kultstars der regionalen Musikszene sind. Im nordrhein-westfälischen Remscheid stehen Leonie und Marcel als L&M auf der Bühne.

Fürstenfeldbruck – In der Metropolregion München heißen die Protagonisten Lars und Markus. Die hiesigen L&M’s Lars und Markus hören auf die Nachnamen Gillmaier und Lechner und sind Brucks Aushängeschilder für bayerischen Akustik-Rock. Seit zehn Jahren begeistern sie das Publikum bei jährlich rund 20 Livekonzerten (mit Vorliebe im Biergarten) und haben zum runden Jubiläum ihr drittes Album herausgebracht. „A kloana Spritzer Bluad“ ist der Einstiegs- und Titelsong der im Olchinger „Little Cabin“-Studio von Florian Streitwieser produzierten CD mit zehn weiteren Liedern.

Schluss mit Rauch

Weil auch eine Zigarettenmarke so heißt, zierte bei der Bühnenpremiere vor zehn Jahren deren Schachtel-Logo die Einladungszettel zum ersten L&M-Konzert. Auch das Eintrittsgeld richtete sich damals nach dem Fluppen-Preis (4,50 Euro). Um keinen Rechte-Ärger zu bekommen, wurde sogar der Zigarettenkonzern kontaktiert. Mit dem Ergebnis und dem freundlichen Hinweis, dass „es klüger sei, derartige Aktionen zukünftig doch besser zu unterlassen“. Seitdem halten sich die musizierenden L&M daran – und rauchen nicht mehr.

Zu Beginn ihrer Karriere und lange vor der im Jahr 2012 erschienenen ersten CD („Wenn net heit“) hatten es die beiden 53-Jährigen mit englisch gesungenen Liedern versucht. „Das klang aber so fad.“ Weil’s hochdeutsch „noch schlimmer war“ und bairisch „einfach herrlich klingt“, schrieb der fürs Texten zuständige Lars Gillmaier seine Geistesblitze in der Sprache auf, die er als Ur-Brucker gelernt hat.

So auch auf dem aktuellen Album, wo der hauptberufliche Servicetechniker aktuelle Themen in seine Songtexte einfließen lässt. „A kloana Spritzer Bluad“ beschäftigt sich etwa mit den leidigen Gaffer-Szenen bei Verkehrsunfällen. Die dazu passenden Coverbilder von Band-Fotograf Pierre Brauman entstanden auf dem Pucher-Meer-Parkplatz. Im März wird das erste professionelle Musikvideo der Band zum Lied „No dabei“ gedreht.

Werdegang eines Songs

Den Werdegang eines neuen Songs erklärt Gillmaier so: „Wenn ich Musik und Text so gut wie fertig habe, kommt Markus ins Spiel.“ Dann werden die Arrangements im Detail ausgearbeitet. Der in Olching lebende und dort im Pflegebereich tätige Markus Lechner veredelt das Werk mit dem typischen, meist ausschließlich von Gitarren begleiteten L&M-Sound. Bei drei Songs auf der neuen CD macht das Duo aber Ausnahmen und lässt sich von den Gastmusikern Martin „Manito“ Kaußler (Mundharmonika), Flo „Die Feder“ Streitwieser (Kontrabass) und Waschbrett-Instrumentalist Andy Kuhn inspirieren. Auf einen Schlagzeuger wird ganz bewusst verzichtet.

Erste Live-Präsentation

Musikalisch haben sich Lars Gillmaier und Markus Lechner gesucht und gefunden. „Wir verstehen uns blind, haben noch nie gestritten und harmonieren seit zehn Jahren perfekt miteinander.“ Freilich nur bei den Proben und auf der Bühne, wenn die jeweiligen Ehefrauen nicht dabei sind. Die dürfen allerdings am 2. April nicht fehlen und werden im Publikum sitzen, wenn L&M im Räuber-Kneissl-Keller der Brauerei Maisach das neue Album erstmals live präsentiert. Zu haben ist die CD aber schon jetzt im Olchinger Musikcenter, im Luftraum Fürstenfeldbruck oder online auf www.lundm.band.de.

