OB sagt Aichern Sanierung der Brucker Straße zu

Einen ruhigen Abend hatte Brucks Oberbürgermeister Erich Raff (CSU) bei der ersten der vier jährlichen Bürgerversammlungen. Im Ortsteil Aich kamen am Donnerstag zwar immerhin 50 Besucher ins Bürgerhaus an der Brucker Straße, aber nur wenige meldeten sich zu Wort.

Fürstenfeldbruck – Nach dem üblichen Bericht des Rathauschefs begann die Aussprache der Bürger mit einer Wortmeldung zu einem durch Witterungseinflüsse verblassten Tempo 30-Schild in der Schloßbergstraße. Das, so der Vortragende, hätte der Bauhof bei seinen Routinefahrten bemerken müssen. Der gleiche Bürger berichtete auch von einem von einem Lkw abgerissenen Telefonkabel. Die Leitungen gehören in die Erde verlegt, meinte er.

Zu schnell

Eine Anwohnerin der Brucker Straße monierte, dass in Dorfstraße und Brucker Straße deutlich zu schnell gefahren werde. Die beiden Straßen seien Tempo-40-Zonen, ausgenommen der Bereich vom Gasthof Drexler bis zum Autohaus Weinzierl. Dort ist die Geschwindigkeit wegen des in diesem Bereich liegenden Kindergartens auf 30 Kilometer beschränkt. Innerhalb kurzer Zeit habe sie in diesem Bereich zwei Katzen verloren, die angefahren wurden.

„Würden die Leute wirklich 30 fahren, können sie jederzeit bremsen, aber 80 Prozent fahren mit 50 bis 80 km/h durch die Straße“, sagte die Anwohnerin. Sie wünschte sich die Aufstellung eines Tempoanzeigers für zwei bis drei Monate. OB Raff sicherte eine zeitnahe Aufstellung zu. Ein Bürger äußerte Unverständnis über die unterschiedlichen Geschwindigkeitsregeln. In der Hauptstraße sei die Geschwindigkeit auf 40 und 30 Stundenkilometer gedrosselt, aber in sämtlichen Nebenstraßen 50 Stundenkilometer gefahren werden dürfe.

Mehr Licht

Zusätzliche Straßenbeleuchtung für die Kreuzung Brucker Straße/Weilerweg forderte ein anderer Aicher. Seit an einem Bürogebäude die Außenbeleuchtung ausgefallen sei, sei ein großer Teil der Kreuzung unbeleuchtet. Das sei bereits bekannt, sprang Stadtrat Martin Kellerer dem OB zur Seite. Auch die defekte Beleuchtung am Schulbus-Häuschen, auf die hingewiesen wurde, werde überprüft, sagte Raff zu.

Der OB sicherte auch zu, dass die Brucker Straße saniert wird. Dass dies bis 2021 geschehen werde, wie Bürger gehört hatte, bestätigte er nicht. Alt-OB Sepp Kellerer bezweifelte, dass sich die Stadt b eine vollständige Sanierung leisten könne. Die Straße abzufräsen und den Gehweg zu machen sollte reichen.

Zuletzt fragte ein Bürger nach dem Stand der Dinge beim Feuerwehrhaus und dem angegliederten Schützenheim. Da sei noch alles möglich, antwortete Raff. Von Abriss und Neubau an anderer Stelle bis zum Anbau an jetzige Gebäude. „Wir haben noch keine Lösung.“ Das Gebäude genügt nicht mehr den Vorschriften, genießt aber Bestandsschutz. Der geht aber verloren, wenn in den nächsten Jahren die Garage für ein neues, dann größeres Fahrzeug angepasst werden muss.