Blaulichtticker: Sachbeschädigung und ein angetrunkener Fahrer

Rundum die Uhr sind Polizei und Feuerwehr im Landkreis Fürstenfeldbruck einsatzbereit - wenn es besonders eilig ist, fahren die Einsatzkräfte mit Blaulicht und Sirene. Wohin sie unterwegs sind und warum erfahren Sie im Blaulichtticker.

Die verarbeiteten Meldungen stammen von den Polizeiinspektionen Fürstenfeldbruck, Germering, Olching und Gröbenzell, von der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck (zuständig für A 8, A 99 und A 96) sowie dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord

52 Ortsfeuerwehren gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck, 2018 bewältigten die Aktiven 3362 Einsätze

Im Jahr 2017 starben neun Menschen auf den Straßen im Landkreis Fürstenfeldbruck. Insgesamt wurde die Polizei in diesem Zeitraum 5248 Mal zu Unfällen gerufen. Neuere Zahlen müssen noch errechnet werden.

Update 10. Februar, 13 Uhr

Angetrunken in die Verkehrskontrolle - Auf sein Auto muss ein 47-jähriger Germeringer erst ein mal verzichten. Er geriet am Freitagabend (8. Februar) gegen 18.45 Uhr in eine Verkehrskontrolle in der Goethestraße. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Bei dem freiwilligen Alkoholtest kam ein Wert von über 0,5 Promille raus. Damit ist der Germeringer wohl 500 Euro und einen Monat sein Auto los.

Mutwillige Beschädigung von Fahrzeugen - Ein bislang Unbekannter hat zwischen Freitag (8. Februar), 20 Uhr, und Samstag (9. Februar), 11.30 Uhr, in der Friedenstraße zunächst einen geparkten Mercedes attackiert. Laut Polizei hat er den vorderen linken Kotflügel beschädigt – vermutlich durch Tritte. Der Sachschaden beträgt hier etwa 3000 Euro. Bereits am vergangenen Freitagnachmittag gab es einen ähnlichen Vorfall. Gegen 15.45 Uhr soll ein ebenfalls bislang unbekannter Täter den Scheibenwischer an einem Pkw der Marke Daimler in der Münchener Straße abgerissen haben. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Ein Zeuge beobachtete den Täter dabei. Dieser gab jedoch seine Personalien nicht an und flüchtete. Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen hat, soll sich bei der Germeringer Polizei unter Telefon (089) 8 94 15 70 melden.

Update 8. Februar, 15 Uhr

Polizei fahndet nach Mann in schwarz -Beim Versuch, in ein Mehrfamilienhaus in Emmering einzubrechen, ist ein Dieb am Mittwoch ( 6. Februar) gestört worden. Ein Bewohner des Gebäudes in der Straße Am Ring kam gegen 19 Uhr gerade nach Hause, als der Täter am Schloss hantierte. Der etwa 1,85 Meter große, schlanke und ganz in schwarz gekleidete Mann flüchtete. Mit seinem Einbruchsversuch hat er Sachschaden angerichtet. Wer den Mann in schwarz gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon (0 81 41) 61 20.

Crash nach Vorfahrtsverletzung - Einen Zusammenstoß zweier Autos hat am Donnerstag (7. Februar 2019) eine 24-jährige Münchnerin in Fürstenfeldbruck verursacht. Laut Polizei wollte sie mit ihrem Mazda von der Dr.-Lorenz-Lampl-in die Marthabräustraße abbiegen. Dabei habe sie nach derzeitigem Ermittlungsstand einen von links kommenden VW übersehen, der auf der vorfahrtsberechtigten Marthabräustraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Die Unfallverursacherin und die 34-Fahrerin des VW blieben unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand jedoch ein noch nicht zu beziffernder Sachschaden.

Update 7. Februar, 19 Uhr

Auto in Fußgänger geschoben - An der Kreuzung Emmeringer und Kapellenstraße in Eichenau hat es am Donnerstagmittag (7. Februar 2019) gegen 14 Uhr gekracht. Ein 61-jähriger Olchinger fuhr mit seinem Fiat Doblo in die Kreuzung – an der rechts vor links gilt – ein und übersah dabei den Seat Ibiza einer 79-jährigen Eichenauerin. Vom Aufprall abgelenkt schob es den Fiat auf den Gehweg, wo gerade eine 92-Jährige mit Rollator mit ihrer Tochter (66) und deren Lebensgefährte (69) spazieren ging. Die drei Passanten wurden von dem Auto in eine Hecke gedrückt und dabei leicht verletzt. Sie wurden umgehend in das Brucker Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, standen aber unter Schock. Sowohl der Fiat Doblo als auch der Seat Ibiza erlitten einen Totalschaden. Die Schadenssumme für beide Fahrzeuge beträgt 16 000 Euro.

Aus dem Polizeireport

Trotz Fahrverbot mit Auto unterwegs - Bei der Kontrolle eines Mercedesfahrers am Samstagabend (2. Februar) am Germeringer See stellten Polizisten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Wie die Polizei mitteilt, besteht gegen den 27-Jährigen bereits seit Juni 2018 ein rechtskräftiges Fahrverbot. Dieses akzeptierte er jedoch nicht und gab seinen Führerschein deshalb nie ab. Jetzt muss der Germeringer mit einer Anzeige rechnen.

Kollision beim Abbiegen - Ein Audi- sowie ein BMW-Fahrer sind sich am Samstagnachmittag (2. Februar 2019) bei Germering beim Einbiegen von der B 2 auf die A 99 in die Haare gekommen. Laut Polizei waren beide nebeneinander auf zwei parallel verlaufenden Spuren unterwegs. Beim Einbiegen auf die Autobahnauffahrt touchierten sich die Fahrzeuge jedoch. Welcher der zwei von seiner Spur abgewichen ist, ist noch unklar. Der Schaden liegt bei rund 1750 Euro.

Nach Unfall einfach weiter gefahren - Beim Wenden ist am Freitagnachmittag (1. Februar 2019) in Germering der Fahrer eines BMW gegen den Seat einer 50-jährigen Germeringerin gestoßen. Anstatt sich aber um den Schaden zu kümmern, fuhr er laut Polizei einfach weiter. Ein Zeuge hatte sich allerdings das Kennzeichen gemerkt. Somit konnte der 18-jährige Verursacher ermittelt werden. Der Mann gab an, den Unfall im Starnberger Weg nicht bemerkt zu haben.

Beim Abbiegen Bus übersehen - Zwei verletzte Fahrgäste, ein beschädigter Bus und rund 8000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstagabend (2. Februar 2019) in der Münchner Straße in Fürstenfeldbruck ereignet hat. Laut Polizei wollte ein 28-Jähriger Eichenauer mit seinem Auto nach links in die Oskar-von-Miller-Straße abbiegen. Dabei übersah er allerdings einen entgegenkommenden Linienbus. Dieser rammte das Auto auf der rechten Seite. Bei der Kollision wurden eine 27-jährige Olchingerin sowie ein 21-jähriger Fürstenfeldbrucker, die als Fahrgäste in dem Bus waren, verletzt. Die Ampel an dieser Stelle war zur Zeit des Unfalls außer Betrieb. Eichenau Beim Abbiegen Auto übersehen Ein 47-jähriger Münchner hat die Vorfahrt missachtet und dadurch einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, wurde niemand verletzt. Der Autofahrer bog am Sonntagmorgen von der Flurstraße nach links in die Hauptstraße ein. Dabei übersah er den von rechts heranfahrenden Wagen einer Bruckerin. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro.

Zwei Autos zerkratzt - Zwei Autos sind vergangene Woche Opfer von Vandalismus geworden. Zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 12 Uhr, wurde in der Kennedystraße in Puchheim ein Mini verkratzt. Am Freitag zwischen 8 und 10.15 Uhr traf es einen BMW in der Wildmoosstraße in Gröbenzell. Der Schaden liegt insgesamt bei rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Gröbenzell unter Telefon (0 81 42) 5 95 20 entgegen.

Beim Abbiegen Unfall verursacht - Beim Linksabbiegen hat am Samstag (2. Februar) in Puchheim eine 18-Jährige einen entgegenkommenden VW übersehen und so einen Unfall verursacht. Laut Polizei wollte die Frau von der Lager- in die Lochhauser Straße abbiegen. Dort stieß sie mit dem BMW einer 24-Jährigen zusammen. Diese wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 4000 Euro.

Peugeot überschlägt sich - Eine 30-Jährige ist am Montag (4. Februar 2019) um 13.15 Uhr mit ihrem Peugeot auf der B2 bei Hattenhofen von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich und landete im Straßengraben. Die Frau, die sich selbst aus dem Wagen befreien konnte, zog sich Verletzungen im Gesicht zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 8000 Euro geschätzt.

Crash auf schneeglatter Straße - Ein Landsberieder (18) wollte am Montagabend (4. Februar 2019) mit seinem Wagen auf der Rothschwaigerstraße in Fürstenfeldbruck bremsen, kam auf schneeglatter Fahrbahn aber ins Rutschen. Er verlor die Kontrolle über sein Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem Pkw eines Emmeringers zusammen. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Derzeit kümmern sich Beamte in vier Polizeiinspektionen darum, dass im Landkeis Fürstenfeldbruck Recht und Ordnung durchgesetzt werden. Im Zuge der kleinen Polizeireform wird die Wache in Gröbenzell aufgelöst. Ab März wird ihr bisheriges Gebiet aufgeteilt. Um Puchheim und Eichenau kümmern sich dann künftig die Kollegen aus Germering, zu deren Zuständigkeitsbereich jetzt bereits Alling gehört. Gröbenzell wird von Olching aus mitbetreut.

Die Kreisfeuerwehr hat 2393 Einsatzkräfte. 178 davon sind Frauen. Auch die Jugendabteilung ist beachtlich. 2018 absolvierten 129 Jugendliche den Feuerwehr-Wissenstest. Und die Aktiven haben immer viel zu tun. Neben Bränden sind vor allem Unfälle ihre häufigsten Einsätze. Dort unterstützen sie die Polizei.

Auf den viel befahrenen Durchgangsstraßen im Landkreis kracht es immer wieder. Die meisten Unfälle passieren auf der B2 und auf der B471. Die Polizisten haben es aber nicht nur mit Verkehrsdelikten zu tun. Sie versuchen auch Dieben und Einbrechern das Handwerk zu legen. Bei Fällen von häuslicher Gewalt, Vandalismus, Körperverletzungen und Sachbeschädigungen werden sie ebenfalls gerufen. Alleine die Inspektion Germering kümmerte sich 2017 um 2203 Straftaten. Ganz vorne mit dabei Fahrraddiebstähle. 174 wurden in diesem Jahr angezeigt. Seit Januar 2018 können Bürger Fahrraddiebstähle und andere Delikte auch per Online-Anzeige bei der Polizei melden. Die Bilanz, die die Beamten nach einem Jahr zu diesem Internetangebot ziehen ist durchweg positiv.