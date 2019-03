Verletzung zwingt Neue Bühne zu Absage

Die Neue Bühne Bruck muss ihren Frühjahrsspielplan über den Haufen werfen. Weil sich die Hauptdarstellerin auf der Bühne unglücklich verletzte, wurden die Uraufführung und alle weiteren Vorstellungen von „Frauenquote“ abgesagt.

Fürstenfeldbruck– Passiert ist das Unglück am vergangenen Wochenende in München. Christina Schmiedel spielte dort in einer Improtheater-Vorstellung für Kinder einen Drachen. „Sie ist aus dem Stand einfach zehn Zentimeter hochgehüpft“, erzählt Alexander Schmiedel, Ehemann der Schauspielerin und Pressesprecher der Neuen Bühne Bruck. Beim Aufkommen hätte es dann geknackt. Die bittere Diagnose: Ein gebrochner Mittelfuß, der operiert werden muss.

Entscheidung nicht leicht gemacht

Am kommenden Freitag hätte Christina Schmiedel eigentlich in Fürstenfeldbruck im Haus 11 auf der Bühne stehen sollen, bei der Uraufführung des Stücks „Frauenquote“ von Petra Wintersteller. Doch wegen der schweren Fußverletzung der Hauptdarstellerin hat die Neue Bühne nun alle geplanten Vorstellungen gestrichen.

Die Entscheidung, das Stück abzusagen, haben sich die Verantwortlichen der Neuen Bühne dennoch nicht leicht gemacht. „Wir haben lange mit unserem Intendanten Harald Molocher beratschlagt, ob wir das komplette Stück umstellen“, erzählt Alexander Schmiedel. Doch weil Bewegung ein fester Teil der Inszenierung sei, bei der die Schauspieler auch immer wieder ins Publikum hätten gehen müssen, habe man diesen Gedanken verworfen.

Sehr geknickt

Eine Zweitbesetzung, so Alexander Schmiedel weiter, gebe es nicht. Diese seien grundsätzlich eher die Ausnahme bei der Neuen Bühne. Und für eine Ersatzbesetzung wäre die Zeit zu knapp geworden, denn diese hätte in anderthalb Wochen rund 30 Seiten Text lernen müssen. „Aber verletzungs- oder krankheitsbedingte Ausfälle kommen zum Glück selten vor.“

Knapp einen Monat lang liefen die Proben schon für die Uraufführung. Insgesamt zehn Mal sollte das Stück gezeigt werden. „Die Rolle ist auf Tinas Leib geschnitten“, sagt Schmiedel. Seine Frau hätte sich regelrecht in die Rolle verliebt. Dementsprechend geknickt sei die Hauptdarstellerin auch ob der notwendigen Absage gewesen. „Das tat ihr abgesehen vom Schmerz unglaublich weh.“ Der gebrochene Fuß macht es für Christina Schmiedel auch unmöglich, an diesem Samstag wie ursprünglich vorgesehen in der neuen Impro-Langform „Aktenzeichen FFB (un)gelöst“ mitzuwirken. Deshalb springt kurzerhand das Team von „In Impro Veritas“ ein, das sein bewährtes Format auf kurzen, improvisierten und urkomischen Szenen präsentiert.

Dann in der neuen Saison

Kurzzeitig hatten die Verantwortlichen der Neuen Bühne überlegt, bereits abgespielte Stücke nochmal zu verlängern, um den Ausfall im Programm zu kompensieren. „Aber abgespielt ist abgespielt“, sagt Alexander Schmiedel. Lediglich von der jüngsten Inszenierung, „Die Geschichte von den Pandabären“, wird es zwei zusätzliche Aufführungen geben. Der Spielplan, der eigentlich bis Mai gehen sollte, endet nun Mitte April.

Das Stück „Frauenquote“ soll in der neuen Saison im Herbst gezeigt werden. Bis dahin soll dann auch Christina Schmiedel, die sich derzeit im Pasinger Krankenhaus befindet, auf der Bühne wieder vollen Körpereinsatz zeigen können. seo

