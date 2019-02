Die schöne Zeit im Ruhestand währte viel zu kurz

Kompetenz, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit – das war das Fundament, auf dem Helmuth Schröter seinen beruflichen Erfolg aufbaute.

Fürstenfeldbruck – . 53 Jahre lang betrieb der Elektromeister gemeinsam mit seiner Frau ein eigenes Unternehmen in Bruck. „Elektro Schröter“ war in der ganzen Stadt bekannt und beschäftigte zur Blütezeit 62 Mitarbeiter. Lange über das offizielle Rentenalter hinaus arbeitete der Inhaber in seiner Firma, erst mit 79 setzte er sich zur Ruhe. Nicht einmal zwei Jahre später ist er nun gestorben.

Schröter stammte von einem Gutshof in Ostpreußen. Mit sieben Jahren musste er mit seiner Mutter und den drei Geschwistern die Flucht nach Westdeutschland antreten. Sein Vater kehrte erst 1949 aus amerikanischer Gefangenschaft zurück. Die Familie ließ sich auf einem kleinen Bauernhof im westfälischen Münster nieder und bekam zwei weitere Kinder. Helmuth Schröter verpflichtete sich als 18-Jähriger für sieben Jahre bei der Bundeswehr und kam nach Erding zur Luftwaffe. Entscheidend für sein weiteres Leben war eine Zeitungsanzeige, in der ein Nachfolger für ein Elektrofachgeschäft in Bruck gesucht wurde. Es sollte die Keimzelle für Schröters erfolgreichen Betrieb werden.

Auch privat fand er in dieser Zeit sein Lebensglück an der Seite seiner Christa, mit der er zwei Töchter und einen Sohn bekam. Der Betrieb florierte. Im Laden an der Schöngeisinger Straße wurden Haushaltsgeräte, Lampen und Leuchtmittel verkauft. Außerdem übernahm die Firma Installationsarbeiten. Da die Geschäftsräume immer wieder zu klein wurden, zog Elektro Schröter mehrfach um. Letztes Domizil war ein Gebäude im Gewerbegebiet Hubertusstraße.

Über 100 Lehrlingen war Schröter ein guter Ausbilder und allen seinen Mitarbeitern ein guter Chef. Dass einer von ihnen abends bei Schröters in der Küche saß und sich Probleme von der Seele redete, kam öfter vor. Nur der Sonntag war dem Firmeninhaber trotz aller Arbeit heilig – der Tag gehörte der Familie. Helmuth Schröter liebte seinen Beruf, doch nach 53 Jahren beschlossen er und seine Frau, den Betrieb zu verkaufen und sich zur Ruhe zu setzen. Sie träumten von einem gemeinsamen Lebensabend auf ihrer Lieblingsinsel Lanzarote. Doch die schöne Zeit währte nur kurz. Vier Monate nach seinem 80. Geburtstag starb Helmuth Schröter an Krebs. Seine letzte Ruhe wird er auf dem Brucker Waldfriedhof finden – ein kleiner Teil seiner Asche soll jedoch auf Lanzarote beigesetzt werden. os