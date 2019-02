Warn-App Nina hat vor Ort schon 10 000 Nutzer 

Unwetter, Großbrand, Bombenfund oder Amoklauf: Seit knapp einem Jahr warnt die App „Nina“ die Menschen im Landkreis vor drohenden Gefahren. Das Besondere daran: Auch die lokalen Katastrophenschützer sowie die Integrierte Leitstelle (ILS) können „Nina“ aktivieren.

Fürstenfeldbruck – Ihre Feuertaufe erlebte „Nina“ am 11. Januar. Starker Schneefall hatte für Teils chaotische Zustände auf den Straßen gesorgt. Hallen wurden gesperrt, und auch die Schule fiel an diesem Tag aus. Über „Nina“ wurden die Nutzer am Smartphone darüber informiert, erklärt Roman Köhler, Leiter des operativen Betriebs in der (ILS) in Fürstenfeldbruck. Sein Fazit: Die App, die noch im Probebetrieb läuft, hat so funktioniert, wie sie soll.

Vielleicht auch Touristen unter den Nutzern

Insgesamt wurde der Landkreis als Warngebiet knapp 10 000 Mal abonniert, erklärt ein Sprecher des zuständigen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wie viele Menschen genau im Landkreis Ninas Dienste nutzen, ist aber nicht ganz klar. Denn wo derjenige, der die App heruntergeladen hat, wohnt, wird nicht erhoben. Unter den rund 10 000 Abonnenten könnten beispielsweise auch Touristen sein, die sich vorübergehend im Landkreis Fürstenfeldbruck aufhalten.

Ob Einheimischer oder von auswärts: Die Vorteile der Warnung durch die App liegen vor allem in der Geschwindigkeit und der lokalen Genauigkeit. Vor der digitalen Revolution wurden die Menschen durch Rundfunkdurchsagen über drohende Gefahren informiert. Das passiert zwar auch weiterhin. Aber im Gegensatz zu einem eingeschalteten Radio hat heute so gut wie jeder ein Smartphone bei sich. Die Betroffenen können so also quasi in Echtzeit informiert werden.

Hacker-Abwehr

Ausgelöst werden kann Nina im Landkreis nur von einer Handvoll Personen: den Katastrophenschützern im Landratsamt sowie den Schichtführern in der Integrierten Leitstelle. Dazu braucht es einen speziellen Hardware-Schlüssel, der einen Zugangs-Code kreiert, erklärt Roman Köhler von der ILS. So soll ausgeschlossen werden, dass Hacker „Nina“ kapern und die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzen.

Aber auch wenn alles mit rechten Dingen zugeht, will Köhler sparsam mit den Warnungen umgehen. „Die Schwelle muss relativ hoch sein“, sagt er. Kämen ständig Warnungen, würden sie schnell nicht mehr ernst genommen. (tog)