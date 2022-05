Bedarf an Schuldnerberatung steigt um zehn Prozent

Von: Ingrid Zeilinger

Zur bundesweiten Aktionswoche der Schuldnerberatung, die noch bis Freitag, 3. Juni, läuft, warnt auch die Caritas- Schuldnerberatung im Landkreis vor Armut und Überschuldung angesichts der rasant ansteigenden Energie- und Lebensmittelpreise. Die Zahl der Beratungen ist im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent gestiegen.

Fürstenfeldbruck – „Jeder Mensch sollte das Recht haben, sich bei Überschuldung kostenfrei beraten zu lassen“, sagt Schuldnerberaterin Nicole Egle. „Von der Verschuldung in die Überschuldung ist es manchmal nur ein kleiner Schritt, und in Zeiten großer Unsicherheit in der Wirtschaft ist dieser schnell getan.“ Krankheit, eine Periode der Kurzarbeit, eine heftige Nachzahlung beim Stromversorger – vieles könne die eigene Finanzlage aus dem Gleichgewicht bringen. „Das haben wir in der akuten Phase der Pandemie erlebt, das erleben wir jetzt vor dem Hintergrund steigender Preise angesichts des Ukrainekriegs“, sagt Egle. Plötzlich sei man nicht mehr bloß verschuldet, sondern überschuldet – und damit gefangen in einem Teufelskreis aus finanziellen Forderungen, Stigmatisierung und Scham.

Der Unterschied: Verschuldet ist jemand, der zwar Verbindlichkeiten hat, diese aber ausgleichen kann. Bei einer Überschuldung schafft es der Mensch nicht mehr, aus seinem laufenden Einkommen alle bestehenden Verbindlichkeiten zu erfüllen.

Oft geraten Menschen unverschuldet in Not. „Wer sich Hilfe holt, hat bessere Chancen, aus der Überschuldung zu kommen“, sagt Egle. Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen zeigen Wege auf, wie die finanzielle Situation stabilisiert und nachhaltig verbessert werden kann. Das Angebot ist kostenlos.

„Im vergangenen Jahr haben wir 695 Haushalte persönlich beraten, zusätzlich 97 Menschen in Telefon- oder Onlineberatungen anonym betreut und 24 ehemalige Klienten in unserem Nachsorgeprogramm weiter begleitet“, berichtet Egle. Das sei ein Anstieg der persönlichen Beratungen um zehn Prozent. Die Wartezeit auf einen Ersttermin betrage in der Regel zwei bis drei Wochen. „Für besonders dringende Fälle halten wir Notfalltermine frei“, betont Egle.

Infos zur Aktionswoche gibt es auf der Internetseite www.aktionswoche-schuldnerberatung.de. Kontakt zur Brucker Schuldnerberatung erhält man unter Telefon (0 81 41) 32 07 39 und per E-Mail an schuldnerberatung-ffb@caritasmuenchen.de. imu

