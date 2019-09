Nicht alle sind begeistert: Das sind die begehrten Routen der Motorradler

Viele Kurven, wenige Autos – so sieht für viele Motorradfahrer die Traumstrecke aus. Auch im Landkreis gibt es solch begehrte Trassen. Manch Anwohner kann die Begeisterung für die Beschleunigung aber nicht teilen.

Fürstenfeldbruck – Wenn die Sonne scheint und die Straße trocken ist, fährt bei Anton Hackl immer auch ein bisschen Angst mit. Um sich selbst sorgt sich der Landwirt freilich nicht. In seinem Fendt sitzt er in sicherer Höhe, hat dicke Reifen, eine Motorhaube und reichlich Metall um sich herum. Den Motorradfahrern, die die Straße zwischen Grafrath und Mauern als eine ihrer Lieblingsstrecken auserkoren haben, fehlt dieser Schutz. Trotzdem lassen sich manche zu waghalsigen Überholmanövern hinreißen, sagt Hackl. „Gerade beim Abbiegen habe ich oft Angst, dass mir einer reinkracht“, meint der Landwirt, dessen Hof ganz in der Nähe der bei den Motorradlern so beliebten Straße liegt.

Unfall gerade erst an diesem Wochenende

Dass die Strecke keinesfalls zu unterschätzen ist, zeigt ein Unfall vom Wochenende. Am Sonntagmittag verlor ein 24-Jähriger laut Feuerwehr die Kontrolle über seine Maschine und landete im Wald. Bei dem Unfall wurde der Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

„Die Strecke bereitet uns Kopfschmerzen“, sagt auch Grafraths Bürgermeister Markus Kennerknecht. Bei schönem Wetter habe er oft ganze Gruppen beobachtet, die die Strecke mehrmals hintereinander befahren hätten. Immer öfter hätten die Motorsportler auch kleine Kameras dabei, mit der sie ihre Fahrt filmen. Probleme gebe es aber nur mit den Wenigsten, so der Rathaus-Chef. Der Großteil der Fahrer halte sich an die Verkehrsregeln.

Trotzdem hat die Attraktivität der Strecke auch die Polizei schon auf den Plan gerufen. Im Juni legten sich Beamte der Fürstenfeldbrucker Inspektion gemeinsam mit Kollegen der sogenannten Kontrollgruppe Motorrad des Polizeipräsidiums in Ingolstadt auf die Lauer. Dabei zogen die Ordnungshüter drei Maschinen aus dem Verkehr. Sie wiesen „gravierende Mängel“ auf.

Rund um Egenhofen

Die Straße zwischen Grafrath und Mauern ist aber nicht die einzige Strecke, die sich bei Motorradlern großer Beliebtheit erfreut. Ein Blick auf die Internetseite www.routeyou.com verrät: Auch die Straßen im nördlichen Landkreis nahe der Stuttgarter Autobahn sind recht beliebt. Dutzende von den Nutzern vorgeschlagene Routen führen etwa durch die Gegend rund um Egenhofen. Probleme gibt es dort aber nicht, sagt Egenhofens Bürgermeister Josef Nefele. „Die Straße ist übersichtlich und kurvenreich, das ist offenbar sehr attraktiv“, so der Rathaus-Chef. Beschwerden seien ihm aber nicht zu Ohren gekommen.

Anders sieht das etwa im Adelshofener Ortsteil Luttenwang aus. Bei einem Ortstermin habe eine Anwohnerin auf viele schnelle und vor allem laute Motorräder am Ortsausgang hingewiesen, erklärt der Verkehrsexperte der Polizei Fürstenfeldbruck, Oliver Erhardt.

Und aus Maisach berichtet Bürgermeister Hans Seidl über Motorradfahrer, die immer wieder mit aufheulendem Motor über die Brücke östlich der Gemeinde gerast seien. Seitdem das Problem aber der Polizei gemeldet worden sei, herrsche Ruhe.

Dass es auf der Straße vor seinem Hof ein wenig ruhiger zugeht, würde sich auch Landwirt Anton Hackl wünschen. Er würde sich deshalb ein Tempolimit sowie ein Überholverbot zwischen Grafrath und Mauern wünschen. Die Fahrten mit dem Bulldog wären dann jedenfalls um einiges entspannter.