Beim Tanzen im Jungbräu fand er seine große Liebe

Von: Dieter Metzler

Elvira und Alois Korb feiern Diamantene Hochzeit. Stadtrat Peter Glockzin (r.) gratulierte mit einem Geschenkkorb. © Peter Weber

Vor 60 Jahren haben Elvira (80) und Alois Korb (82) geheiratet. Zur Diamantenen Hochzeit erhielt das Paar Glückwünsche von Stadtrat Peter Glockzin.

Fürstenfeldbruck – Für Glockzin war es eine besondere Ehre, dem Paar die Glückwünsche zu überbringen. „Alois und ich kennen uns seit der Kindheit“, erzählte er. Entsprechend freudig fiel die Begrüßung aus.

Auf einer Tanzveranstaltung im Jungbräu hatte sich das Jubelpaar, wie in der damaligen Zeit so viele Brucker Paare, kennengelernt. „Das war genau am 15. August 1962“, erinnert sich Elvira Korb zurück. „Mein Spezl Manfred Bader führte vier Madeln zum Tanzen aus und meinte: Das pack ich nicht allein, da musst mich schon ein wenig unterstützen“, ergänzte Alois Korb. Und schon funkte es zwischen dem gebürtigen Brucker und der aus dem Sudetenland stammenden Elvira. Ein Jahr später läuteten die Hochzeitsglocken.

Alois Korb hatte das Schreinerhandwerk erlernt und war später 28 Jahre bei den Brucker Stadtwerken angestellt, seine Elvira arbeitete als Buchhalterin in einer Münchner Firma. Die beiden bekamen drei Kinder, zwei Töchter und einen Sohn. Alle waren am Jubeltag da und wollten im kleineren Familienkreis feiern. Tochter Petra und Sohn Karl-Heinz reisten gar bis aus Paraguay an, wo sie seit Anfang des Jahres leben.

Als innerhalb von 24 Stunden beide Elternteile von Alois Korb verstarben, durchlebte die Familie eine schwere Zeit. „Da habe ich kurzerhand eine Reise nach Moskau gebucht, um Alois auf andere Gedanken zu bringen“, erzählte Elvira Korb. Ab diesem Zeitpunkt wurden die beiden regelrecht vom Reisevirus gepackt. „Ich habe in der Schule schon immer gern Erdkunde gehabt“, erzählt die 80-Jährige. Und so folgten nun Reisen quer durch die Welt: unter anderem nach Nepal, China, Vietnam, Hawaii, Florida und den ganzen Mittelmeerraum sowieso. „Das waren alles organisierte Reisen, die uns dahin führten, was wir sehen wollten“, berichtete Elvira Korb.

Besonders stolz ist Alois Korb auf sein Haus im Brucker Westen, das die Familie seit 1974 bewohnt. Zusammen mit seinem Schwiegervater hat der heute 82-Jährige das Haus fast im Alleingang errichtet. „Gemauert, gefliest und auch die gesamte Elektrik installiert“, erzählt er. Jetzt hat das reiselustige Ehepaar sich gar noch ein Haus auf dem Grundstück ihrer Kinder in Paraguay errichten lassen. „Da wollen wir von Dezember bis Februar rüber“, erzählen sie.

Ihr Geheimrezept für eine glückliche und zufriedene Ehe lautet: „Immer durchhalten. Niemals aufgeben, das bringt gar nichts“, sagte Elvira Kolb. „Probleme sind da, um sie zu lösen.“ Und sie fügte noch hinzu: „Dass man sich stets gern vergibt.“ So wünschen sich beide für die Zukunft, dass ihr Leben einfach ganz normal weitergeht.