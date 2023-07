345 Absolventen starten mit besten Aussichten in ihre Zukunft

Applaus für die Abschlussschüler der Berufsschule Fürstenfeldbruck. Bei der Zeugnisverleihung betonte Schulleiterin Andrea Reuß (oben), dass sich die Schüler keine Sorgen um ihre Zukunft machen müssen: „Sie werden ganz dringend gebraucht“, sagte die Rektorin mit Blick auf den Arbeitsmarkt. © PETER WEBER

Der regionale Arbeitsmarkt ist um 345 Fachkräfte reicher. So viele Absolventen erhielten bei der Abschlussfeier der Staatlichen Berufsschule Fürstenfeldbruck ihre Zeugnisse.

Fürstenfeldbruck – Sorgen um ihre Zukunft im Erwerbsleben müssen sie sich nicht machen – „Sie werden ganz, ganz dringend gebraucht“, gab Schulleiterin Andrea Reuß den ehemaligen Schülern mit auf den Weg.

Die Feier fand aufgrund der großen Zahl an Teilnehmern in der Aula des Graf-Rasso-Gymnasiums statt. Hinter dem Prüfungsjahrgang 2023 liegen zwei beziehungsweise drei Jahre duale Ausbildung unter erschwerten Bedingungen, denn Unterricht und betriebliche Praxis fanden teils noch unter Corona-Einschränkungen statt.

Umso mehr sei die Zeugnisverleihung nun ein Tag der Freude, vergleichbar mit der Ankunft auf dem Gipfel nach einer anstrengenden Bergtour, wie Reuß fand. Motivation, Ausdauer und Energie seien für Aufstieg und Ausbildung gleichermaßen nötig. „Nun haben Sie die beste Aussicht auf den Arbeitsmarkt.“

Der Schatz

Das unterstrich auch Michael Steinbauer als Vorsitzender des IHK-Gremiums Dachau/Fürstenfeldbruck. „Der Fachkräftemangel ist so immens wie noch nie.“ Dass die Region die Zahl der Ausbildungsverträge wenigstens habe halten können, mache sie zur „Speerspitze in Oberbayern“. Immer mehr zeige sich ein Wettbewerbsvorteil der dualen Ausbildung („unser Schatz, um den uns die ganze Welt beneidet“) gegenüber der Akademisierung.

Der scheidende Jahrgang deckt alle 13 an der Schule unterrichteten Berufe ab. Zahlenmäßig besonders stark vertreten waren die kaufmännischen Berufe im Einzelhandel sowie medizinische und zahnmedizinische Fachangestellte. Doch auch dort, wo nur eine einstellige Zahl an Absolventen zu verzeichnen war, handelt es sich nicht um unpopuläre Branchen, wie Schulleiterin Reuß erklärte. Vielmehr seien die Abschlussschüler in diesem Fall meist „Verkürzer“, die die Ausbildung schneller durchlaufen haben als der reguläre Jahrgang.

Gut gerüstet

Die Glückwünsche des Landkreises überbrachte Martina Drechsler. Sicherlich liege eine entbehrungsreiche Zeit voller Mühen hinter den Absolventen, vermutete die stellvertretende Landrätin. Der Tag der Zeugnisverleihung zeige jedoch, dass sich die Anstrengungen gelohnt hätten. „Sie sind nun sehr gut gerüstet, um auf eigenen Beinen zu stehen“, so Drechsler an die Adresse der frischgebackenen Fachkräfte.

Mehr als jeder Sechste von ihnen – nämlich 59 – hat die Ausbildung sogar so gut abgeschlossen, dass er mit einer Urkunde für besondere Leistungen ausgezeichnet wurde. 15 Mal wurde für einen Notendurchschnitt von 1,5 oder besser eine Staatsurkunde samt Geldpreis verliehen. Mit einem Sonderpreis bedachte der Förderverein BeSser FFB einen Absolventen mit Wurzeln in Eritrea. Der junge Mann war 2018 als Analphabet nach Deutschland gekommen und hat nun die Ausbildung zum Verkäufer erfolgreich abgeschlossen.

