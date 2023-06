Berufsschüler befassen sich bei Projekttag mit Demokratie

Die Moderatoren Janni Umlauf (l.) und Patric Dujardin diskutierten mit den Berufsschülern über Demokratie, Proteste und Aufstände. © Peter Weber

Im Rahmen eines Projekttags haben sich die Schüler der Brucker Berufsschule mit dem Thema Demokratie befasst. Dazu gab es Vorträge und Diskussion.

Fürstenfeldbruck - Unter dem Titel „Proteste und Aufstände“ brachte der Verein Multivision aus Hamburg den Schülern das Thema näher. Mit zahlreichen Beispielen und Berichten aus Vergangenheit und Gegenwart klärten die Moderatoren Janni Umlauf und Patric Dujardin die Schüler auf. Unter anderem ging es bei Vorträgen um die unterschiedlichsten Formen von Protesten und um Freiheitsrechte. Die Schüler hatten vorab in kleinen Gruppen unterschiedlichste Präsentationen in Bezug auf das Projekttagsthema erarbeitet.

Für das Thema „Proteste und Aufstände“ hatte sich das Multivisionsteam um Janni Umlauf und Patric Dujardin anlässlich des 17. Junis – dem Aufstand 1953 in der DDR – entschieden. Das Team ist in Deutschland und Österreich mit unterschiedlichen Vorträgen unterwegs.

Es gehe darum, historische, politikwissenschaftliche sowie aktuelle Geschichten und Berichte mit einzubeziehen. An den Veranstaltungen gefalle ihm vor allem, dass den Schülern Raum gegeben wird, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und mitzudiskutieren, sagte Janni Umlauf. „Man muss sich mit den aktuellen Geschehnissen auseinandersetzen und auch selbst etwas beitragen.“ Dem stimmte Schulleiterin Andrea Reuß zu. „Ich finde es einfach wichtig, dass sich die Schüler in der aktuellen Zeit mit dem Thema auseinandersetzen“, sagte sie.

Zu den Vorträgen waren Gäste aus der Region eingeladen. So hörten die drei Klassen der Berufsschule nicht nur Landrat Thomas Karmasin. Auch Ernst Hörmann von der Letzten Generation war vor Ort. Online zugeschaltet wurden die Organisation „Ende Gelände“ – ein Zusammenschluss von Menschen aus der Anti-Atom- und Anti-Kohle-Bewegung – sowie der Jugendverband der Exil-Iraner, der für einen freien Iran kämpft.

Außerdem erzählte DDR-Zeitzeuge Mario Röllig den Schülern von seinem Leben in der DDR. Zwar sei er sehr behütet aufgewachsen, allerdings hatte dies nichts mit der DDR zu tun, sondern mit seiner Familie, so Röllig. „Der Unterschied zu eurem Leben ist sehr groß“, erklärte er den Schülern. Die Menschen in der DDR sollten ruhiggestellt werden, damit sie nicht protestierten. Röllig erzählte in diesem Zusammenhang auch von kostenfreien Kinderbetreuungen. Wichtig in der DDR sei die positive Darstellung des eigenen Militärs gewesen. „Bereits im Kindergarten lernten wir das Marschieren zu Musik.“

Im Anschluss hatten die Schüler die Möglichkeit, an einer großen Diskussionsrunde teilzunehmen. Auch bei dieser ging es um Proteste, Aufstände, Freiheit und Rechte. (Antonia Plamann)