Betrug mit Obdachlosenzeitung: Falsche Spendensammler auf Weihnachtsmärkten unterwegs

Von: Ingrid Zeilinger

Die Sammler geben an, für die Obdachlosenzeitung unterwegs zu sein. © Bodmer

Während Menschen auf dem Christkindlmarkt gemütlich einen Glühwein trinken, sind Betrüger unterwegs: Falsche Spendensammler bitten um Geld für das Obdachlosen-Projekt BISS. Doch das ist eine groß angelegte Betrugsmasche.

Fürstenfeldbruck - An den vergangenen beiden Wochenenden waren die Betrüger auf den Christkindlmärkten in Eichenau, Olching und Fürstenfeldbruck. So wurde unter anderem ein Brucker am vergangenen Sonntag auf dem Viehmarktplatz an einem Glühweinstand angesprochen. „Es kam eine junge Frau, die angab, für ein Frühstück für bedürftige Schulkinder zu sammeln“, berichtet er. Er habe gefragt, von welcher Organisation sie komme.

Sicherheitsdienst

Die Antwort BISS habe ihn misstrauisch gemacht. Er gab nichts – ganz im Gegensatz zu Besuchern an anderen Tischen. „Da haben einige gespendet.“ Und mit ordentlichen Summen, wie er der Spenderliste auf der Kladde entnehmen konnte. „Da standen Beträge von 50 bis 80 Euro.“ Dem Brucker ist wichtig, andere Christkindlmarktbesucher zu warnen. Auch der Sicherheitsdienst müsse aufmerksam gemacht werden, finde er. „Die Betrüger fallen mit ihrer Kladde auf.“

Die Polizei hat das Thema bereits auf dem Schirm. Inzwischen liegen mehrere Anzeigen vor. Die Masche ist immer die gleiche, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord: „Sie haben eine BISS-Zeitung dabei und führen eine Spendenliste, um Seriosität vorzutäuschen.“ Derzeit werde meist für eine angebliche Suppenküche gesammelt, in Fürstenfeldbruck war es für Schulkinder. Die Polizei warnt davor, Geld zu geben. Denn BISS führt keine Straßensammlungen durch. Und die legitimierten Verkäufer der Obdachlosenzeitung sind durch einen Ausweis und meist auch eine bestimmte Jacke klar zu erkennen. Sie dürfen einen Teil der Einnahmen behalten.



Schnell die Polizei holen

Dass nun Betrüger das gute Obdachlosenprojekt missbrauchen, ist Polizei und BISS ein Dorn im Auge. Daher will sie ihnen das Handwerk legen. Die Sicherheitsdienste auf den Märkten seien sensibilisiert worden, erklärt der Polizeisprecher. Diese könnten Christkindlmarktbesucher ansprechen, genauso die Fußstreifen. Wichtig sei, schnell die Polizei zu holen, wenn man die falschen Spendensammler sieht. „Notfalls kann man auch die 110 anrufen.“ Sehe man sie wegfahren, solle man sich das Kfz-Kennzeichen merken.



Es ist nicht der erste Fall, in dem das Münchner Sozialprojekt, bei dem eigentlich Obdachlose Straßenzeitungen verkaufen, für eine Abzocke missbraucht wird. Anfang November waren angebliche BISS-Spendensammler in einer Pizzeria am Marktplatz in Fürstenfeldbruck unterwegs. imu

