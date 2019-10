Bezahlbarer Wohnraum: Städte, Gemeinden und Landkreis gründen eine GmbH

Lange wurde darum gerungen, jetzt steht die Wohnbau-GmbH: 16 Kommunen und der Landkreis wollen künftig zusammenarbeiten, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen beziehungsweise vorhandene Wohnungen zu verwalten.

Fürstenfeldbruck – Die Bürgermeister und der Landrat unterzeichneten am Dienstag bei einem Notar den Gesellschaftervertrag, der zuvor in den Gemeinden diskutiert worden war. Damit entsteht ein Zusammenschluss, den es so im Landkreis noch nie gab. Namentlich die SPD im Kreistag hatte immer wieder gefordert, eine Wohnbaugesellschaft ins Leben zu rufen, wobei Landrat Thomas Karmasin stets betonte, dass es ohne Kommunen und deren Grundstücke sowie deren Planungshoheit nicht gehen wird – nun sind 16 von 23 Gemeinden/Städte im Landkreis mit an Bord.

Sozial verantwortbare Versorgung mit Wohnungen

Zweck der Gesellschaft ist eine „sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung zu gesamtwirtschaftlich vertretbaren Bedingungen“, wie es im Gesellschaftervertrag heißt. Jeder bringt 10 000 Euro in die Gesellschaft ein und je nach Möglichkeit bebaubaren Grund. Erstes Projekt soll der Bau einer Kita mit 26 Wohnungen in Gröbenzell sein. Eine Besonderheit bildet die Stadt Puchheim, die ihre bereits bestehende Wohnraumentwicklungsgesellschaft einbringt. Der Landkreis ist vor allem deshalb an Bord, um Wohnungen für die eigenen Mitarbeiter zu schaffen.

Die teilnehmenden Gemeinden sind Adelshofen, Alling, Althegnenberg, Egenhofen, Emmering, Gröbenzell, Hattenhofen, Landsberied, Maisach, Mammendorf, Mittelstetten, Schöngeising, Türkenfeld, Fürstenfeldbruck und Germering sowie Puchheim mit der mbH WEP.

Dass die Gesellschaft wirklich entstehen könnte, hatte sich bereits vor etwa einem Jahr abgezeichnet.