Sozialer Wohnbau: Landkreis-Genossenschaft vor dem ersten Spatenstich

Fürstenfeldbruck

In der Friedrich-Ebert-Straße in Bruck und der parallel verlaufenden Schlesierstraße soll bezahlbarer Wohnraum entstehen.

Fürstenfeldbruck - Auf zwei Grundstücken des Landkreises werden zwölf Wohnungen entstehen. Gebaut werden diese von der Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises (WBG), die in einer Pressekonferenz am Donnerstag über den aktuellen Stand des Projekts berichteten.

Auf insgesamt 1460 Quadratmetern mit 700 Quadratmetern Wohnfläche soll bis 2024 Wohnraum entstehen. „Die Wohnungen werden je 40 bis 70 Quadratmeter groß sein“, sagte Projektleiterin Regina Faber.

Friedrich-Ebert-17: Wer zieht ein?

Wer dort einziehen wird, sei auch Thema bei der Bürgerbeteiligung im Juli gewesen. Da hatte die Wohnbaugesellschaft Nachbarn und Anwohner zu einem Bürgercafé eingeladen, um über das Projekt zu informieren und Fragen zu beantworten. „Der Landkreis hat Zugriffsrecht. Es werden also Mitarbeiter des Landkreises einziehen“, sagte Christoph Maier, Geschäftsführer der WBG. Es gäbe jedoch eine Klausel, bei der aber auch weitere Mieter einziehen dürften.

Das Projekt, ein gemeinnütziger Wohnbau, habe immer zum Ziel, dass eine soziale Mischung entstehe, erklärte WBG-Geschäftsführer Maier. „Deshalb war uns der Wiener Input wichtig.“

Architekten aus Wien machen den Plan

Damit meint der WBG-Geschäftsführer die Wiener Architekten Ursina und Norbert Thaler, die die WBG für das Projekt mit ins Boot geholt hatten. In Wien, so Maier, sei es in den Bezirken üblich, dass die soziale Struktur bei der Wohnungsvergabe gestärkt wird. Das wolle man auch in Fürstenfeldbruck schaffen.

Bei der Gestaltung der beiden Gebäude habe man stets darauf geachtet, dass diese in die örtliche Umgebung passen, sagte Norbert Thaler. „Es handelt sich um einen reinen Holzbau.“ Dieser sei allein aus dem ökologischen Aspekt wichtig. Über den ersten und zweiten Stock soll sich später eine vertikale Hausfassade erstrecken. Am Sockel wird ein Rankgerüst errichtet. „Somit erhalten die Gebäude einen grünen Fuß“, sagte Thaler.

Die nicht-versiegelte Grünfläche soll den Bewohnern zur Verfügung gestellt werden. An der Grenze zwischen den beiden Grundstücken soll es eine durchgehende Grünfläche geben. „So können Nachbarn von einem zum anderen hinüber gehen“, sagte Ursina Thaler. Passanten könnten auch von der Schlesierstraße zur Friedrich-Ebert-Straße über das Grundstück abkürzen oder umgekehrt.

Neben den Wohngebäuden soll es eine Gemeinschaftswaschküche geben sowie eine gemeinsame Werkstatt. „Hier können sich die Anwohner gegenseitig helfen, wenn mal etwas kaputtgegangen ist. Dann muss man nicht immer gleich etwas neues anschaffen“, sagte Norbert Thaler. Auch das sei ganz im Sinne des Sozialen und der Nachhaltigkeit.

Spatenstich noch in diesem Jahr

Die Projektkosten würden sich laut WBG-Geschäftsführer auf 3,6 Millionen Euro belaufen. Der Spatenstich für das Projekt im Brucker Nordosten soll noch in diesem Jahr erfolgen, sagte Maier. Im Frühjahr 2023 sollen die ersten Erdarbeiten beginnen. Die ersten Mieter sollen 2024 einziehen. Aktuell liegt der Bauantrag noch bei der Stadt und wartet auf Genehmigung. Dass es Verzögerungen wegen Engpässen gebe glaubt Maier nicht. Als interkommunale Gesellschaft sei man vor Ort mit Unternehmen gut vernetzt und in Kontakt.