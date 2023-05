Preise im Biergarten: In der Brucker Region sollen sie bezahlbar bleiben

Von: Peter Loder

Vom wirtschaftlichen her gesehen müsste Wirt Goran Jokic 7,50 Euro für die Halbe verlangen. Dann bliebe sein Stammtisch aber wohl leer. Eigentlich müssten die Preise viel deutlicher angepasst werden. Die meisten Wirte trauen sich aber nicht. Alexander Maffei, Gastroverband Dehoga © weber

Eine Meldung schreckte zuletzt gesellige Runden in Gartenlokalen auf: Brauereiverbände rechnen heuer mit dem teuersten Biergarten-Sommer aller Zeiten. Doch im Landkreis wird´s nicht so schlimm.

Fürstenfeldbruck – „Die Fünf-Euro-Marke wird heuer nicht mehr gesprengt, dafür lege ich meine Hand ins Feuer“, beschwichtigt Maisachs Brauereichef Michael Schweinberger. In der Region werde sich der Preis bei im Durchschnitt 4,30 Euro pro Halbe Bier einpendeln – egal, von welcher Brauerei die Gastwirtschaft beliefert werde, prognostiziert Schweinberger.

Gäste nicht verprellen

Obwohl in Großstädten wie München die Preise durch die Decke gehen, befürchtet der Maisacher Bierexperte keine Auswirkungen aufs Umland – zumindest noch nicht in diesem Jahr. Doch „rein kalkulatorisch“ müssten die Gastwirte schon jetzt ihre Preise erhöhen, um verlustfrei über die Sommermonate zu kommen. „Um die Gäste nicht zu verprellen, wird das aber definitiv keiner machen“, sagt Schweinberger.

Auch Wirt Peter Helfer schließt für seinen Wirtsgarten im Olchinger Daxerhof gravierende Bierpreiserhöhungen aus. Bei ihm kommt der Gerstensaft aus der Münchner Augustinerbrauerei „Dort legt man ohnehin großen Wert darauf, dass sich die Leute einen Biergartenbesuch auch wirklich leisten können.“

Keine Erhöhung

Entwarnung kommt auch von der Mahavi-Gruppe, die in Bruck (Marthabräu) und Schondorf (Seepost) gleich zwei große Biergärten betreut. Unternehmenssprecher Viktor Fischer: „Wir mussten heuer schon eine Preiserhöhung umsetzen, eine weitere wird es in dieser Saison nicht mehr geben.“ 4,50 Euro kostet in den größtenteils von der König-Ludwig-Schlossbrauerei belieferten Mahavi-Betrieben jetzt ein halber Liter Bier, 30 Cent mehr als im Vorjahr.

Nicht ganz so entspannt betrachtet Goran Jokic vom Alten Wirt in Emmering die Entwicklung: „Wenn ich wirtschaftlich arbeiten würde, wären 7,50 Euro für eine Halbe tatsächlich nicht mehr so utopisch.“ Aktuell liegt sein Preis bei 4,10 Euro. „Die fetten Jahre, in denen Rücklagen gebildet werden konnten, sind vorbei.“

Unberechenbar

„Es gibt vor allem wegen der gestiegenen Energiekosten keinen Spielraum mehr.“ Hinzu komme das bisher nicht gerade zum Biergartenbesuch verlockende Wetter. „Ich werde heuer keinen Cent mehr erhöhen“, sagt Jokic, fügt aber an: „Wenn ich es verhindern kann.“ Denn die Entwicklung sei unberechenbar. Die Verursacher der Preistreiberei säßen in den Parlamenten: „Die Politik verhindert die Geselligkeit.“

Das Essen

Und wie sieht’s aus, wenn man im Biergarten auch etwas essen will? Die Preise sind seit dem Vorjahr gestiegen. Maisachs Bräustüberl-Wirt Harry Faul spricht von „minimalsten Unterschieden“. Zudem liege bei ihm und den meisten Kollegen die letzte gravierende Preiserhöhung für Schweinsbraten, Wurstsalat oder Obatzdn bereits fünf Jahre zurück.

2020 sei eine weitere geplant gewesen. „Doch dann hatte sich mit Corona alles erledigt“, sagt Harry Faul vom Bräustüberl. Nun haben gestiegene Energiekosten und Inflation das ihrige getan.

Alexander Maffei, der für den Gastro-Verband Dehoga die Landkreiswirte betreut, bescheinigt seinem Klientel größte Zurückhaltung: „Eigentlich müssten die Preise viel deutlicher angepasst werden. Die meisten Wirte trauen sich aber nicht. Denn bleiben deshalb die Gäste weg, hätte das noch viel größere Konsequenzen.“

