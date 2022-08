Bild an Schule wird vor dem Abriss nur dokumentiert

Von: Andreas Daschner

Das Gemälde an der Landwirtschaftsschule „ohne Fleiß kein Preis“. © Peter Weber

Das Bild des Künstlers Karl Sonner an der Alten Landwirtschaftsschule in Bruck wird beim Abriss nicht abgenommen. Es soll lediglich fotografisch dokumentiert werden.

Fürstenfeldbruck - Das beschloss der Kreistagsausschuss für Kultur, Freizeit und Sport. Das Fassadengemälde Sonners wird vom Stil her der Blut-und-Boden-Ideologie der Nazis zugeordnet, weshalb Kulturrefrentin Christina Clauf (Grüne) sich gegen den Erhalt ausgesprochen hatte – zumal dieser mit 12 300 Euro sehr viel kosten würde. Fraktionskollege Christian Stangl sah dies nicht so kritisch: „Das Bild ist keine große Ausnahme vom damals üblichen Stil.“ Angesichts der Kosten hatte aber auch er kein Problem damit, das Gemälde nur fotografisch zu sichern.

Johann Thurner (FW) erinnerte sich indessen daran, dass die Kommunen für die Schule seinerzeit Stühle gespendet haben, die – mit dem Namen der jeweiligen Gemeinde versehen – im Speisesaal standen. „Vielleicht könnten wir die ja wieder zurückgeben“, schlug er vor. Hubert Ficker (CSU) bezeichnete die Stühle als „ein Stück Zeitgeschichte“, die in den Kommunen sicher einen passenden Platz finden würden. Landrat Thomas Karmasin (CSU) will in Erfahrung bringen lassen, wo die Stühle derzeit sind. Die Landwirtschaftsschule wird abgerissen.

