Ticker: Endlich wieder Maibaumaufstellen - die Bilder aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck

Traumwetter: Zumindest bei den Maibaumfreunden in Grafrath. © Weber

Nach einer sehr langen Pause wegen der Pandemie durften die Vereine im ganzen Landkreis Fürstenfeldbruck endlich wieder Maibäume aufstellen. Im Ticker präsentieren wir die Bilder.

Mammendorf: Die Mammendorfer Burschen hatten ordentlich etwas zu stemmen: Der Maibaum hat eine Länge von knapp 41 Metern. Das dürfte einer der längsten Bäume im Landkreis sein.

Hatten den Durchblick und einen riesigen Maibaum mit 40,98 Meter: Fabian Zacherl (Mitte, Burschenvorstand), Markus Kombe, Valentin Löffler, Flo Kraft und Simon Trakis)-. © Weber

Grafrath: Zu einem richtigen Maibaumaufstellen gehört eigentlich der weiß-blaue Himmel dazu. Der zeigte sich am Sonntag vielerorts allerdings eher grau, vor allem am Vormittag. Aber die Grafrather Maibaumfreunde hatten mit ihrem Nachmittagstermin richtig Glück. Plötzlich blinzelte die Sonne durch und der Himmel schimmerte passend zu den weiß-blauen Bändern. Sehr viele Besucher waren gekommen, um sich das Spektakel nach der langen Pause anzuschauen. Das wiederum war aber auch noch an anderen Orten so, genauso wie die gute Stimmung. Viele freuten sich, endlich wieder gemeinsam zu feiern.

Kottgeisering: Ein glückliches Händchen fürs Timing bewies auch der Maibaumverein Kottgeisering. Als am frühen Nachmittag auf dem Dorfplatz die Schwaiberl zum Aufrichten des 30 Meter langen Naturbaums angesetzt wurden, kam die Sonne zwischen den Wolken hervor. Zuvor war der Stamm mit Girlanden aus Tannengrün, weiß-blauen Bändern und Fahnenstange geschmückt worden. Viele Einheimische und Besucher aus den umliegenden Orten hatten sichtlich Spaß an dem Spektakel. Kein Wunder – das letzte Mal wurde in Kottgeisering vor vier Jahren ein Maibaum aufgestellt.

Ganz schön anstrengend: Hier wird der Maibaum in Kottgeisering aufgestellt. © os

Moorenweis: Lange mussten die Moorenweiser ohne den gewohnten Anblick auskommen, doch jetzt steht wieder ein Maibaum vor dem ehemaligen Gasthaus Schamberger. Der Naturstamm mit kunstvollem Rautenmuster in der Rinde, Kranz und Girlande wurde von Mitgliedern des Burschenvereins und weiteren freiwilligen Helfern mit viel Muskelkraft gen Himmel gewuchtet. Der präsentierte sich zwar nicht weiß-blau, sondern grau, doch Zuschauer kamen dennoch in großer Zahl. Der letzte Moorenweiser Maibaum war bereits im Sommer 2020 umgelegt worden

Und auf geht‘s: Vor dem ehemaligen Gasthaus Schamberger in Moorenweis wurde wieder ein Maibaum aufgestellt. © os

Oberschweinbach: Der Burschenverein Oberschweinbach hat den Maibaum (27,70 Meter) aufgestellt. Einmal ist das Maibaum-Aufstellen ausgefallen. Das Kommando gab Bürgermeister Norbert Riepl. In der Vorbereitung lief alles glatt. Der Maibaum war gut bewacht.

Und von oben: Eine Drohne machte in Oberschweinbach Luftaufnahmen. © Hardy Richard

Der Maibaum wird in Oberschweinbach herangefahren. © gog

Olching: Gleich um 9 Uhr am Sonntagmorgen ging es auf dem Olchinger Nöscherplatz los. Hier stellte die Kolpingsfamilie einen 29 Meter langen Maibaum auf. Die Blaskapelle spielte und viele Zuschauer folgten dem Geschehen.

Ab 9 Uhr richteten die Olchinger am Nöscherplatz ihren Maibaum auf. © Peter Weber

Adelshofen: Die Adelshofener mussten lange warten, bis wieder ein Maibaum aufgestellt werden konnte. Das letzte Mal war nämlich 2018 zum 40-jährigen Bestehen des Burschenvereins. Das Stangerl ist 38,50 Meter lang. Alles lief nach Plan. Die Burschen packten an, das Kommando gab Stefan Klass. Zum Zuschauen waren sehr viele Leute gekommen, auch schon sehr früh.

Nach wirklich langer Pause: Maibaumaufstellen in Adelshofen. © gog

Paffenhofen (Ortsteil von Jesenwang): Mit 26 Metern stemmten die Burschen aus Pfaffenhofen und Jesenwang den bislang längsten Maibaum im Ort. Das Kommando gab Herbert Ludwig. Organisator war die Feuerwehr. Das Stangerl wird eigentlich, wenn nicht gerade Corona ist, alle drei Jahre aufgestellt. Zuletzt war dies 2018.

Maibaumaufstellen in Paffenhofen, Ortsteil von Jesenwang. © gog

Zankenhausen: In Zankenhausen kümmert sich die Feuerwehr traditionell nicht nur um den Brandschutz, sondern auch ums Brauchtum. Mit vereinten Kräften hievten die Floriansjünger vor dem Feuerwehrhaus einen weiß-blau gestrichenen Maibaum in die Höhe, dirigiert von Türkenfelds Alt-Bürgermeister Pius Keller. Die in großer Zahl erschienenen Zuschauer ließen sich derweil an Biergartentischen unter blühenden Bäumen und auf der gesperrten Straße Bratwürstl und die ein oder andere Maß schmecken – und genossen sichtlich, dass wieder gefeiert werden darf.

Mit voller Muskelkraft: Maibaumaufstellen in Zankenhausen. © os

Landsberied: Viele Zuschauer hatte der Landsberieder Burschenverein beim Maibaumaufstellen. Das Kommando gab Georg Gerum. 28 Meter bemisst der Maibaum, alle drei Jahre wird in der Regel aufgestellt, natürlich von Hand.

Da schau her: Der Landsberieder Maibaum auf dem Weg in die Höhe. © gog

Haspelmoor: In Haspelmoor wurde zuletzt im Jahr 2018 der Maibaum aufgestellt. Nun war es endlich wieder soweit. Das Kommando gab Lorenz Krebold. Der Maibaum ist 32 Meter lang.

Maibaumaufstellen in Haspelmoor. © gog

Hörbach: In Hörbach wurde der Maibaum heuer an einem anderen Standort aufgestellt, weil das Wirtshaus Sandmeir geschlossen hat. Als Provisorium wurde die Wiese hinter dem Feuerwehrhaus gewählt. Das nächste Mal soll der Standort näher an der Straße sein. Das Stangerl ist 20 Meter lang und wurde von der Dorfgemeinschaft aufgestellt (nicht die politische Gruppierung, sondern eben die Dorfler).

In Hörbach wurde der Maibaum heuer an einem anderen Standort aufgestellt. © gog

Mittelstetten: In Mittelstetten wird regulär jedes Jahr ein Maibaum aufgestellt. Das Kommando gab Andreas Kink. Der Maibaum war heuer 34,90 Meter lang. Angepackt haben die Burschen. Die Taferln wurden zuvor montiert.

Wird mit Taferln montiert aufgestellt: der Maibaum in Mittelstetten. © gog

Vogach: Auch in Vogach ging es hoch hinaus. Das Maibaumaufstellen dirigierte Michael Robeller. Zum letzten Mal wurde 2019 aufgestellt. Die Länge des Maibaums beträgt 31,40 Meter. Zuständig ist die Schützengesellschaft.

1. Mai in Vogach. © gog

Längenmoos: In Längenmoos gibt es keinen Burschenverein, deshalb stellt das ganze Dorf den Maibaum auf. Die Kommandos gab Mathias Heiß. Hilfe gab es aus Günzlhofen. Zum letzten Mal wurde im Jahr 2018 aufgestellt. Der Maibaum ist 28 Meter lang.

Maibaum auf dem Weg in Längenmoos. © gog

Unterschweinbach: Der Maibaum in Unterschweinbach misst 34 Meter. Der alte Maibaum wurde mannshoch abgeschnitten und ein Stuhl hineingeschnitten. Die Kommandos gab Johann Plabst. 2018 wurde zuletzt ein Maibaum aufgestellt.

Viele Hände packten auch beim Maibaum aufstellen in Unterschweinbach an. © gog

