Biomüll-Vergärung: Kooperation mit Augsburger Entsorger ist geplatzt

Von: Thomas Steinhardt

Bioabfall enthält viel Energie. © dpa

Die geplante Biomüll-Kooperation mit dem Augsburger Abfallverwerter AVA ist geplatzt. Der Landkreis Fürstenfeldbruck will jetzt selbst die Standort-Suche vorantreiben.

Fürstenfeldbruck – Eigentlich wollten Werkausschuss und Kreistag am Donnerstag über die gemeinsame Planung mit dem Augsburger Kommunalunternehmen beraten und entscheiden. Der Weg in Richtung Kooperation mit Augsburg schien beschritten, die Pläne waren relativ konkret, auch wenn es weitere Überlegungen im Landkreis selbst gibt. Auch Nachbarlandkreise hatten schon Interesse an der Augsburger Lösung bekundet. Die Idee: Bruck, Starnberg und Dachau liefern ihren Biomüll in eine neue geplante Anlage in Augsburg, wo unter anderem Biogas erzeugt werden sollte.

„Kann man streichen“

Die Bombe platzte allerdings gleich zu Beginn der Beratungen. Der AVA nehme Abstand von den Planungen, berichtete Landrat Thomas Karmasin. „Die Überlegungen sind vom Tisch, das kann man streichen.“ Gründe für die Augsburger Entscheidung wusste der Landrat freilich auch keine: Die Neuigkeit war sehr frisch und sie war offenbar auch nicht wirklich direkt kommuniziert worden, weshalb der Landrat durchblicken ließ, dass manche etwas „verschnupft“ seien.



Das sagt der AVA

Tags darauf bestätigte ein Sprecher des AVA, dass das Projekt „Erweiterung Bioabfallvergärungsanlage“ nicht weiterverfolgt werde auf Tagblatt-Anfrage. „Unsere Entscheidung fußt auf der sorgsamen Abwägung verschiedener aktueller Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Chancen und Risiken des Projekts.“ Unter anderem seien hier die Marktentwicklung, die Beschaffungssituation sowie die Entwicklung der Baukosten, der Zinsen und der Energiepreise zu nennen, so der Sprecher.



Eigene Suche

Der Brucker Werkausschuss und der Kreistag beschlossen infolge dieser Entwicklung, die eigene Standort-Suche weiter zu treiben. In Frage kommt etwa ein Grundstück in Maisach, offenbar aber auch ein Areal bei Egg, wobei die Fläche nicht mehr auf Mammendorfer Flur liegt. Der Entsorger Remondis hat außerdem offenbar Interesse an einer Biomüllvergärung unterbreitet, wie in der Sitzung deutlich wurde.



Unter dem Vorbehalt, dass sich die genannten anderen Landkreise beteiligen, stellt Bruck nun 120 000 Euro für weitere Standort-Untersuchungen zur Verfügung. Denn klar ist: Die Biomüll-Menge nur aus der Brucker Region reicht nicht aus, um eine Vergärungsanlage wirtschaftlich sinnvoll zu betreiben. Mit Mehrheit beschlossen die beiden Gremien außerdem, nochmal an den AVA heranzutreten und die Bitte zu äußern, die Planung aufrecht zu erhalten. Der Beschluss, selbst auf die Suche zu gehen, fiel einstimmig.

