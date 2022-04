Die Biotonne rückt näher – so will man das Geruchsproblem lösen

Von: Thomas Steinhardt

Ein Filter-Deckel soll die Akzeptanz Bio-Tonne bei der Bevölkerung erhöhen. © Biologic

Die schon länger diskutierte Einführung einer Biotonne rückt ein Stück näher: Der zuständige Werkausschuss des Kreistags hat sich jetzt auf einige Eckpunkte geeinigt. Unter anderem soll ein Filterdeckel an der Tonne Gerüche ausschalten.

Fürstenfeldbruck - Grundsätzlich will der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises mehr Küchenabfälle als bisher erfassen, um sie dann energetisch zu verwerten. Denn immer noch landen viele Küchenabfälle im Restmüll. Zugleich soll die Trennung der Garten- von den Küchenabfällen aufrechterhalten werden. Denn das Grüngut-Sammelsystem gilt als gut, wie Stefan Mayer, Chef des kreiseigenen AWB erklärte.

Finanzierung über die Gebühr

Im nun Werkausschuss herrschte breite Einigkeit, dass die Biotonne für Küchenabfälle über die normale Müllgebühr finanziert werden soll. Außerdem soll niemand gezwungen werden, sich eine Bio-Tonne vor die Haustüre zu stellen – sie bleibt freiwillig. Die Idee eines Anschlusszwangs wurde zwar kurz diskutiert, aber gleich wieder verworfen. Die Erlaubnis zur Eigenkompostierung sei nun mal im Gesetz vorgesehen, meinte Stefan Mayer. Außerdem wolle er niemandem mit Zwang eine Tonne aufs Grundstück stellen, was dann ja auch überwacht werden und strafbewehrt sein müsste.

Die Leerung soll alle 14 Tage erfolgen. Damit das sinnvoll möglich ist, sollen die Tonnen einen geruchshemmenden Bio-Filterdeckel bekommen (siehe unten).

Die Größe der Behälter

Noch entschieden werden muss, ob man 40- oder 60-Liter-Tonnen anbieten möchte. Wahrscheinlich ist aber der 40-Liter-Behälter, wobei sich je nach Hersteller die beiden Tonnengrößen in der Realität kaum unterscheiden. Einig war man sich, dass der Bürger auch eine größere Tonnen ordern können soll. Kurz angesprochen wurde im Ausschuss das Problem der Tonnenhäuschen. Diese seien nicht normiert, sodass der AWB sich bei der Auswahl der Müllbehälter nicht an irgendwelchen Boxen-Größen orientieren könne. Viele Biotonnen werden daher wohl dereinst neben den bestehenden Häuserln stehen, mutmaßte AWB-Chef Mayer.

Neue Kalkulation

Der AWB hofft in diesem Zusammenhang, dass sich auch Eigenkompostierer die Biotonne besorgen. Denn Küchenabfälle gehören ja nicht in den Gartenkompost. Abfallwirtschaftsreferent Jakob Drexler (UBV) wollte von einer „Bio-Energietonne“ sprechen. Der Hinweise auf die Energierelevanz der Küchenabfälle könne die Tonnen-Akzeptanz erhöhen.

Deren Einführung ist zum 1. Januar 2025 geplant. Bis dahin muss der AWB auch eine neue Gebührenkalkulation vorgelegt haben, da die aktuellen Preise nur bis 2024 gelten. Die Beschlüsse fielen einstimmig.

Mit der Tonne entfallen die bislang üblichen Bio-Abfallsäcke, deren Beschaffung immer teurer wird. Weil sie häufig zerfleddern, waren sie außerdem nicht bei allen besonders beliebt. Die Verantwortlichen erfanden daher das Bio-Tönnchen zum Schutz der Papiersäcke, was von manchen belächelt wurde.

Der Filterdeckel und wie er wirkt

In Nutzer-Diskussionen taucht im Zusammenhang mit der Biotonne immer ein Aspekt auf: Der Gestank. Dem will der AWB (Abfallwirtschaftsbetrieb) mit Filterdeckeln begegnen. Die haben eine umlaufende Doppeldichtung.



Das Filtermaterial bestehe aus einem Substrat aus Kokosfasern, die mit Mikroorganismen „angeimpft“ sind, wie aus einem Papier des AWB hervorgeht. Die Deckel sollen verhindern, dass Faulgase austreten und dass Fliegen für die Eiablage in die Tonnen gelangen. Die Faulgase in der Tonne sollen durch Mikro-Organismen und Enzyme im Filter aufgespalten und geruchsneutral an die Umwelt abgegeben werden.



Durch die Deckel soll die Nutzung der Tonnen angenehmer, und die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöht werden. Der Deckel biete eine gute Alternative zur wöchentlichen Leerung, die höhere Transportkosten mit sich brächte, so der AWB.



Den kompostierbaren Filter muss man alle zwei Jahre wechseln, was der Bürger aber selbst erledigen könne. Der Firma Biologic, Lizenzgeber für die Filter, berichtet von sehr guten Erfahrungen in anderen Kreisen.