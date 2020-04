Bis zur Corona-Krise war für sie die Skiwelt noch in Ordnung

Die laufende Saison ist für die Aktiven des Ski-Clubs Fürstenfeldbruck Ende Februar wegen der Corona-Krise ebenso abrupt zu Ende gegangen wie die aller anderen Sportarten.

Fürstenfeldbruck – Die Bilanz bis zu diesem Zeitpunkt, die der Verein jetzt vorlegt, kann sich aber durchaus sehen lassen.

Im Herbst begann auf den Gletschern das erste Schneetraining der Renngruppe und bei uns in den Turnhallen die Skigymnastik für Kinder und Erwachsene. So startete der Club gut vorbereitet in die ersten beiden Monate des Jahres. Nach der Eröffnungsfahrt mit mehr als 50 Mitgliedern fanden die Ski- und Snowboardkurse auf bestens präparierten Pisten im Skigebiet Ellmau statt.

Die Nachfrage nach Kursen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene war so groß, dass an den sechs Samstagen immer fünf große Reisebusse benötigt wurden, um alle Kursteilnehmer und Mitglieder ins Skigebiet Wilder-Kaiser-Brixental zu bringen.

Parallel dazu machten sich kleine Gruppen zu weiteren Schneeabenteuern auf. Die Langläufer fuhren nach Reit im Winkl. Auch die Tourengeher und Schneeschuh-Wanderer waren unterwegs.

Besonders erfolgreich waren die Renngruppen. Bei dem einzigen Zwergerl-Rennen, das ausgetragen werden konnte, gewann Philipp Müller (U8) souverän. Sein Bruder Maximilian (U10) entwickelt sich zum Slalom-Spezialisten und fuhr bei den Rennen des Skiverbandes München so viele Punkte ein, dass er den 3. Platz in der Gesamtwertung erreichte.

Die Mädchen waren fast genauso erfolgreich mit Platz 4 für Clara Sinzinger (U8) und zwei 10. Plätzen für Rahel (U10) und Marie (U12) Stumbaum. Die Shortcarver glänzten bei der Europameisterschaft. Den Platz aufs Siegerpodest schafften Michaela Rader (zwei 3. Plätze Frauen), Teresa Magerl (1. Platz U21), Leo Bangert (Zwei zweite Plätze U16) und Nina Hofmann (zwei 3. Plätze U12).