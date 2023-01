Denkbarer Blackout: So sollten sich Firmen rüsten

Von: Andreas Daschner

Teilen

Sorge vor dem Blackout (Beispielfoto) © Christin Klose

Die Angst vor einem Blackout hat zuletzt ein wenig nachgelassen. Gebannt ist die Gefahr aber nicht. Was Firmen tun können, um sich vorzubereiten, war Thema bei einem Infoabend im Landratsamt.

Fürstenfeldbruck – Zu wenig Gas, zu viele Elektroheizungen und zudem sollten Atomkraftwerke abgeschaltet werden: Vor dem Winter ging die Angst vor einem Blackout – einem flächendeckenden und lang andauernden Stromausfall – um. Der bislang milde Winter hat das Thema etwas in den Hintergrund gerückt. Vorbei ist die Gefahr aber nicht, wie Notfall- und Krisenmanagerin Sandra Kreitner meint.

Folgen wären katastrophal

Kreitner verweist auf das österreichische Verteidigungsministerium, bei dem davon ausgegangen werde, dass die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts innerhalb der nächsten drei Jahre bei immerhin 75 Prozent liegt. Beim Infoabend der Wirtschaftsförderung des Landkreises informierte sie deshalb Unternehmer, wie sie sich für den Fall der Fälle vorbereiten können. Denn bei einem Blackout werde die Produktion ausfallen, betonte Kreitner. „Das Schadensausmaß wäre katastrophal“, sagte sie. „Am Handeln führt kein Weg vorbei.“

Die Krisenmanagerin zeichnete ein düsteres Bild: Demnach werde bei einem lang anhaltenden und flächendeckenden Stromausfall die komplette kritische Infrastruktur zusammenbrechen – von der Energieversorgung über die Kommunikation, das Finanzwesen und die Ernährung bis hin zum Gesundheitswesen, dem Verkehr und letztlich auch der staatlichen Verwaltung.

Arbeit oder Familie?

Vor diesem Hintergrund müsse jedes Unternehmen wichtige Fragen beantworten – so zum Beispiel, wie viele Mitarbeiter bei einem Blackout noch in die Firma kommen können. Im Krisenfall seien gute Leute vor Ort wichtig. „Aber das denken sich auch die Familien ihrer Mitarbeiter – und raten Sie mal, für wen sich ihr Mitarbeiter im Zweifelsfall entscheiden wird: Für die Arbeit oder die Familie?“

Wichtig sei es deshalb, jetzt Gespräche mit den Angestellten zu führen: Wer könnte in die Firma kommen? Wer muss eventuell Kinder oder einen pflegebedürftigen Angehörigen versorgen? So gelte es, arbeitsfähiges Personal in Schlüsselpositionen zu finden, das einen Notbetrieb aufrecht erhalten könne.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Notbetrieb heißt laut Kreitner aber nicht Produktion. Denn die ist ohne Strom in der Regel schlicht nicht möglich. Vielmehr gelte es, kritische Prozesse kontrolliert herunterzufahren, um Schäden oder Unfälle zu vermeiden. Auch wo mit einem Notstromaggregat gearbeitet werden kann, müssten Fragen geklärt werden. Etwa, ob das Aggregat einsatzbereit, der Diesel nicht schon zu alt oder das passende Schmiermittel vorrätig ist.

Teufel im Detail

Wichtig ist laut Kreitner, den Notfall auch zu üben. „Der Teufel liegt oft im Detail“, sagte sie und lieferte folgendes Beispiel: „Bei einer Übung in einer Wasserversorgung stellte sich heraus, dass das Tor zum Betrieb nicht geöffnet werden konnte, weil es nicht mit am Notstrom hing.“

Generell warnte Kreitner, dass es mehrere Wochen bis Monate dauern könne, bis nach einem Blackout die Produktion wieder anlaufen könne. Darauf müsse man vorbereitet sein. „Unsere krisenfreie Generation muss sich die Zeit nehmen, Krise zu denken“, sagte die Unternehmensberaterin.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.