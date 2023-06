Bläserklassen holen Preise beim Wettbewerb

Von: Ingrid Zeilinger

Unter der Leitung von Paul Roh zeigten die Schüler beim Bläserklassenwettbewerb ihr musikalisches Können und holten Preise. © Musikschule

Erfolge für die Bläserklassen der Musikschule beim Bläserklassenwettbewerb des Bayerischen Blasmusikverbandes: Die Nachwuchsmusiker holten Preise.

Fürstenfeldbruck - Unter der Leitung von Paul Roh präsentierten die talentierten Schüler ihr musikalisches Leistungsniveau vor einer Fachjury und Publikum. Die Jury bewertete nach den Kriterien Intonation, Tongebung, Rhythmus, musikalische Gestaltung und Bühnenpräsenz.

In den verschiedenen Altersgruppen konnten die Bläserklassen den 1. und 7. Preis erringen. Die Leistung wurde mit einem Preisgeld in Höhe von 500 Euro für den 1. Platz und einer Klarinette als Sonderpreis für Rang sieben belohnt. Fundament dafür sei die exzellente Ausbildung der Schüler durch Paul Roh, zugleich Leiter der Stadtkapelle, und das Engagement der Schüler, heißt es in einer Mitteilung der Brucker Musikschule – eine Zweigstelle der Kreismusikschule.

Der Bläserklassenwettbewerb ist eine bedeutende Veranstaltung im Bereich der Blasmusik und fördert das musikalische Potenzial junger Musiker. Durch die Teilnahme erhalten die Nachwuchsmusiker die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Dementsprechend sei man stolz auf die Leistung der jungen Instrumentalisten, teilt die Musikschule mit.