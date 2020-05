Blaulicht-Ticker für die Region FFB: Feuer am Skaterpark

Rund um die Uhr sind Polizei und Feuerwehr im Landkreis Fürstenfeldbruck einsatzbereit. Wohin sie unterwegs sind und warum, erfahren Sie im Blaulicht-Ticker.

Die Meldungen stammen von den Polizeiinspektionen Fürstenfeldbruck, Germering und Olching, von der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck (zuständig für A8, A99 und A96) sowie dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord beziehungsweise beruhen auf Nachfragen.

52 Ortsfeuerwehren gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck, 2018 bewältigten die Aktiven 3362 Einsätze.

Update 25. Mai:

Die Polizei aus Fürstenfeldbruck ist am Samstag gegen 22.45 Uhr zu einem Brand am Skaterpark hinter der Grundschule in Türkenfeld gerufen worden. Unbekannte hatten unter einem Unterstand ein Feuer gemacht, die Balkenkonstruktion des Unterstandes geriet dadurch in Brand. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei war niemand mehr vor Ort. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Türkenfeld schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion in Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer (0 81 41) 61 20. Außerdem hat die Polizei ein Tuning-Treffen gesprengt. Und in Gröbenzell wurde ein Mann schwer verletzt.

Ein Hund hat Teile eines Affen in einem Waldstück gefunden. Am Bachwörth in Emmering hat sich am Donnerstag gegen 13 Uhr außerdem ein Unfall ereignet. Dabei wurden zwei Radfahrer verletzt. Sie fuhren nebeneinander, als der 64-Jährige mit dem Vorderrad in eine Spurrille geriet und mit seinem Fahrrad umkippte. Dabei fiel er auf die neben ihm fahrende Frau, die ebenfalls stürzte. Während sich der Mann nur leichte Blessuren zuzog, musste die 71-Jährige mit Verdacht auf Kreuzbandriss in die Kreisklinik gebracht werden.

Ein Exhibitionist hat desweiteren am Donnerstag eine 42-Jährige belästigt. Sie war gegen 15.30 Uhr auf einem Feldweg nahe des Sees Mammendorf spazieren, als sie der Mann nach dem Weg fragte und sich entblößte. Dann entfernte er sich in Richtung See. Nun sucht die Polizei Zeugen. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, etwa 30 Jahre alt, hat osteuropäisches Aussehen, sprach gebrochenes Deutsch, ist athletisch, schlank, hat braune, kurze Haare, keinen Bart und keine Brille. Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und grauen Shorts.

Mittelschwer verletzt hat sich ein 62-jähriger Germeringer E-Bikefahrer bei einem Unfall am Vatertag in Stegen am Ammersee. Der Mann war zwar nicht schuld am Vorfall, wird aber dennoch belangt werden –er war der Herrschinger Polizei zufolge erheblich alkoholisiert. Einen freiwilligen Atemalkohol-Test verweigerte er allerdings. Deswegen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Germeringer war gegen 18.50 Uhr an der Landsberger Straße in Stegen unterwegs, als eine 28-jährige Augsburger Autofahrerin in einer Einfahrt wendete und dabei den Radfahrer übersah. Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr frontal auf das Auto auf.

Update 18. Mai

Ein Egenhofener (47) lag am Samstag um 14.15 Uhr bewegungslos am Hauptbahnhof München. Am Oberkörper hingen Elektroden aus einem Krankenhaus. Die Polizei fand heraus, dass der Egenhofener am Tag zuvor aus einer Klinik ordentlich entlassen worden war. Er hatte 3,69 Promille Alkohol im Blut, war für die Beamten der Bundespolizei aber ansprechbar. Nach Ausnüchterung konnte er seinen Weg freien Fußes eigenständig fortsetzen. Man vermutet, dass der Mann die Elektroden einfach mitgenommen hat. Genaueres soll noch ermittelt werden.

Am Sonntagabend um 19 Uhr verlor ein 81-jähriger Rollerfahrer zwischen Grafrath und Moorenweis die Herrschaft über seinen Roller und kam nach links von der Straße ab. Der Rentner kam im angrenzenden Acker zu Sturz und zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Roller entstand ein Schaden von 500 Euro.

Bei einem Unfall am Freitag in Bruck um 14.15 Uhr an der Heimstättenstraße ist eine Radfahrerin (58) leicht verletzt worden. Grund: Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus München kam aus der Falkenstraße und nahm der Frau die Vorfahrt. Die Radlerin aus Fürstenfeldbruck erkannte die Gefahr und bremste - dies jedoch so stark, dass sie kopfüber von ihrem Fahrrad fiel. Zu einer Kollision mit dem Lkw kam es nicht. Mit Prellungen und Abschürfungen kam die Radfahrerin in ein Krankenhaus.

Die Polizei aus Germering hat einen 17-Jährigen geschnappt, der am Samstagabend randalierend durch Eichenau gezogen worden war. Hilfreich dabei war ein aktueller und genauer Zeugenhinweis. Der 17-Jährige, der einen weißen Sonnenhut trug, soll zunächst am Bahnhof mehrere stumme Zeitungsverkäufer umgeworfen haben. Dann lief er auf die Roggensteiner Allee, hielt ein Auto an und beleidigte den Fahrer (27). Die Polizei griff den Jugendlichen schließlich am Eichenauer See auf. Er hatte über 1,7 Promille Alkohol im Blut und wurde anschließend seinen Eltern übergeben. Die Polizei ist einem Handwerker (29) sehr dankbar, der praktisch in Echtzeit verwertbare Hinweise auf den 17-Jährigen geliefert hatte.

Update 12. Mai:

Weil er von der Fahrbahn abgekommen ist, hat sich ein 59-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Sonntag auf der B 471 überschlagen. Der Mann aus Jetzendorf (Kreis Pfaffenhofen an der Ilm) war gegen 3.45 Uhr in Richtung Grafrath unterwegs. Kurz vor Schöngeising kam er – vermutlich wegen Nässe – von der Straße ab. Das Auto überschlug sich und blieb dann auf dem Dach liegen. Der 59-Jährige konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und den Rettungsdienst anrufen. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Klinikum Großhadern gebracht. Das Auto ist nur noch ein Wrack. Der Schaden beträgt nach Angaben der Polizei 5000 Euro.

Eine 38-jährige Autofahrerin hat in Gröbenzell die Vorfahrt missachtet und so einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, kollidierte der Wagen der Verkäuferin am Samstag mit dem eines 79-jährigen Gröbenzellers, der auf der Eschenrieder Straße fuhr. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf rund 6500 Euro. Die 38-Jährige muss mit einem Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren rechnen.

Ein E-Bike-Fahrer hat sich bei einem Sturz tiefe Schürfwunden zugezogen. Der 72-jährige Gröbenzeller war am Freitag auf dem Fahrradweg an der Bürgermeister-Ertl-Straße in Puchheim unterwegs, als es passierte. Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der Mann mit mindestens 1,1 Promille deutlich zu viel Alkohol getrunken hatte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und wird angezeigt.

Großer Ärger kommt jetzt auf einen 23-Jährigen aus Althegnenberg zu. Der Mann war Polizisten am frühen Samstagmorgen auf der B 2 bei Puch aufgefallen, weil er viel zu schnell unterwegs war. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und holten den Wagen in Mammendorf ein. In einer Seitenstraße stellte der Mann das Auto ab und flüchtete mit seinem Beifahrer zu Fuß. Allerdings ließ er seinen Geldbeutel im Wagen zurück. So hatten die Polizisten leichtes Spiel. Der Grund für die Flucht ist auch klar: Einen Führerschein hat der junge Mann laut Polizei nicht mehr. Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis kommt noch ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf ihn zu.

Update 6. Mai:

Weil er nicht aufgepasst hat, krachte der Fahrer (31) eines polnischen Kleintransporters am Montag gegen 17.15 Uhr in das Ende eines Staus auf der Roggensteiner Straße in Emmering. Danach flüchtete er mit seinem Wagen. Die Eichenauerin (54), deren Mercedes er beschädigt hatte, verfolgte ihn bis in die Moosfeldstraße. Sie stellte den Mann zur Rede. Der behauptete, er wolle seinen Chef holen und verschwand zu Fuß. Allerdings hatte der 31-Jährige im Transporter persönliche Sachen zurück gelassen. So wusste die Polizei, wer er war. Am Dienstag stellte er sich reuig in der Inspektion. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Unfallflucht. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Kaution hinterlegen. Ob er überhaupt einen Führerschein besitzt, muss noch geklärt werden. Sachschaden am Mercedes: rund 5000 Euro.

Update 5. Mai:

A n der Gröbenzeller Bahnhofstraße hat jemand eine Spur von Zerstörungswut hinterlassen: Gleich fünf Autospiegel wurden zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr, kaputt gemacht. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 melden.

Ein Moment der Unaufmerksamkeit hat zu einem Unfall in Olching geführt, in den mehrere Autos verwickelt waren. Eine 21-jährige Olchingerin war mit ihrem Wagen am frühen Donnerstagnachmittag auf der Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Der Autofahrer vor ihr, ein 46-jähriger Olchinger, bremste verkehrsbedingt ab, was die junge Frau zu spät bemerkte. Sie fuhr auf den Pkw auf und schob diesen auf das Fahrzeug einer 32-jährigen Einheimischen. Dabei wurden die 32-Jährige und der 46-Jährige leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich geschätzt auf rund 7500 Euro.

Update 30. April:

Ein Zeuge hat in Fürstenfeldbruck einen leichten Unfall beobachtet und bei der Polizei gemeldet. Die beiden Verursacher waren einfach weitergefahren. Der Bürger hatte am Dienstag beobachtet, wie in der Schöngeisinger Straße ein VW Golf auf die Gegenfahrbahn geriet und mit seinem linken Außenspiegel den Spiegel eines entgegenkommenden Wagens touchierte. Beide Unfallbeteiligte bemerkten das offenbar nicht und fuhren einfach weiter. Der Zeuge meldete sich aber bei der Polizei. Da er sich das Kfz-Kennzeichen des Unfallverursachers merken konnte, bittet die Polizei den Geschädigten, sich bei der Inspektion, Telefon (0 81 41) 61 20, zu melden.

Update 28. April 2020:

Pedelec-Fahrer verletzt: Zwei Radfahrer sind sich am Samstag in der Augsburger Straße in Bruck in die Quere gekommen. Dabei wurde ein Mann verletzt. Der 38-Jährige aus Sulzemoos (Kreis Dachau) wollte gegen 13.30 Uhr mit seinem Pedelec einen Radfahrer überholen. Doch dieser zog ohne Vorankündigung plötzlich nach links und fuhr dem Pedelec vor die Räder. Beim Ausweichversuch kam der Sulzemooser zu Sturz und verletzte sich am Knie. Er wurde ins Klinikum Fürstenfeldbruck gebracht. Der Radfahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Eine Beschreibung liegt nicht vor, die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (0 81 41) 61 20.

Motorradfahrer kommt zu Fall: Rippenverletzungen und Abschürfungen hat ein Motorradfahrer am Freitag bei einem Sturz in der Fürstenfelder Straße in Bruck davon getragen. Der 58-Jährige verbremste sich gegen 8 Uhr am Fußgängerüberweg auf Höhe des Veranstaltungsforums und kam zu Fall. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Drogenhandel in Bruck: Vor zehn Tagen hat die Polizei eine Party im Unterhaus an der Hauptstraße wegen der Ausgangsbeschränkungen der Corana-Krise aufgelöst. Sieben Personen hatten sich bei lauter Musik zusammengefunden. Einer hatte außerdem neben sich griffbereit Amphetamin in vorportionierter, verkaufsfertiger Menge liegen. Der Mann aus dem Landkreis ist der Polizei bereits bekannt und schon wegen Verstößen nach dem Betäubungsmittelgesetz in Erscheinung getreten. Bei einer durch die Staatsanwaltschaft München II angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten fanden die Beamten jetzt noch kleinere Mengen Amphetamin, mehrere Gramm Marihuana, Haschisch sowie Kokain. Zusätzlich wurden Dopingmittel sichergestellt, die die gesetzlich festgelegte „nicht geringe Menge“ erheblich überstiegen. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die Ermittlungen. Den Beschuldigten erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz wegen Drogenbesitz und Drogenhandel.

Radlerin stürzt: Einen Nasenbeinbruch und eine Kopfverletzung hat sich eine 76-Jährige bei einem Sturz vom Radl zugezogen. Die Frau wollte am Sonntagnachmittag durch die Unterführung in der Oberdorfer Straße in Althegnenberg fahren. Die deutlich dunkleren Lichtverhältnisse in der Unterführung irritierten die 76-Jährige, so dass sie stürzte. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

