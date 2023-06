Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Hund beißt Mädchen

Von: Helga Zagermann

Die Polizei ist vor Ort (Symbolfoto). © Carsten Rehder/dpa

12. Juni

Eine Elfjährige ist am Samstagnachmittag von einem Hund gebissen und dabei verletzt worden. Laut Polizeibericht wollte das Mädchen einen Freund bei ihm daheim an der Max-Planck-Straße besuchen und stand schon vor der Haustür. Genau zu diesem Zeitpunkt war der Hund der dort lebenden Familie durch die Küchentür ins Freie gelaufen. Er ging das Mädchen an, biss sie in einen Arm und beide Schienbeine. Die Elfjährige wurde verletzt in eine Klinik gebracht.

Bei einem Sturz vom Fahrrad hat ein Gernlindner (32) am Freitagabend ein Schädel-Hirn-Trauma erlitten. Laut Polizei war der Mann gegen 20.10 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der S-Bahnbrücke in Richtung Hermann-Löns-Straße unterwegs. Aus bislang nicht bekannten Gründen stürzte er, zog sich dabei ein Schädel-Hirn-Trauma und eine blutige Nase zu. Er kam zur Behandlung ins Klinikum nach Fürstenfeldbruck. Eine Beteiligung von Dritten scheint ausgeschlossen zu sein.

Am Badesee ist es in der Nacht auf Samstag zu einer Schlägerei gekommen. Laut Polizei geriet gegen 22.40 Uhr eine Jugendgruppe mit einem Jugendlichen in Streit. Dieser schlug einem 19-Jährigen daraufhin eine Bierflasche gegen die Schläfe, dann einer 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Beide wurden dabei leicht verletzt, der junge Mann musste ins Krankenhaus. Der Täter flüchtete. Im Verdacht steht wegen Zeugenbeschreibungen ein Eichenauer (18). Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70.

