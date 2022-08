Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Großeinsatz wegen angebranntem Essen - Igel gerettet

Von: Thomas Benedikt, Thomas Steinhardt

Die Igel konnten von der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenfeldbruck gerettet werden.

10. August

Angebranntes Essen hat am Montag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Gegen 14 Uhr war Brandalarm in einem Hochhaus an der Adenauerstraße ausgelöst worden. Anwohner hatten Rauch im Treppenhaus gemeldet. Die Lokalisierung des Brandherdes war der Polizei zufolge zunächst schwierig. Grund: Vor Ort war kein Rauch, sondern nur Geruch wahrnehmbar. Letztendlich ortete die Feuerwehr den Ursprung im 5. Stock. Ein 57-Jähriger hatte sein Essen in der Pfanne anbrennen lassen und versucht, das Feuer zu löschen. Er sprach kein Deutsch und hatte sich deswegen nicht bei den Einsatzkräften gemeldet.

Nicht nur Zweibeiner werden von der Feuerwehr gerettet. Auch Geschöpfe auf vier Beinen können sich auf die Hilfe der Freiwilligen verlassen. Eine erschöpfte verirrte Katze, die es sich in einer Garage der Freiwilligen Feuerwehr Fürstenfeldbruck bequem gemacht hatte, wurde am Montag zum Tierarzt gebracht und konnte so mit ihren Menschen wiedervereint werden.

Schwieriger gestaltete sich die zeitgleiche Rettung zweier Igel. Diese waren in ein Rohr gefallen und kamen nicht wieder raus. Bei ihrer Befreiung zeigten sie sich wenig kooperativ. Doch auch diese Tiere konnten gerettet und freigelassen werden.

9. August

Grillen birgt Gefahren. Das mussten Fans von Gebrutzeltem am Sonntag in Geiselbullach lernen. Die Gasflasche stand plötzlich in Flammen und steckte eine Kinderrutsche aus Kunststoff in Brand. Die Feuerwehr hatte die Flammen aber schnell im Griff. Verletzt wurde niemand. Die Rutsche war nur noch ein geschmolzener Klumpen.

In Eichenau ist mit über zwei Promille ein Mann in der Nacht auf Montag mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht. Anschließend flüchtete der Fahrer, tauchte später aber wieder am Unfallort auf.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Zeuge den Unfall in der Budrioallee gegen 22.20 Uhr. Als die Beamten eintrafen, war nur der Zeuge vor Ort. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Wenig später traf die Schwester des Unfallfahrers ein. Sie konnte ihren Bruder per Handy dazu bringen, zum Ort des Geschehens zurückzukommen.



Wie sich herausstellte, war der Mann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und so gegen den Baum geprallt. Nach einem Alkoholtest war auch klar, warum. Der Fahrer muss sich jetzt laut Polizei wegen verschiedener Verkehrsdelikte verantworten.

Fünf Motorräder sind in der Nacht auf Sonntag in der Maisacher Hauptstraße umgeworfen worden. Die Maschinen standen vor einer Fahrschule, wie die Polizei auf Nachfrage erklärt. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden entgegengenommen unter Telefon (0 81 42) 29 30.

Rund 2000 Euro Schaden sind in der Nacht auf Sonntag an einem Auto in der Mühlfeldstraße entstanden. Unbekannte Täter haben den linken Außenspiegel abgetreten und den Lack verkratzt. Das Auto parkte dort von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 7 Uhr. Hinweise an die Polizei unter Telefon (0 81 42) 29 30.

In der Olchinger Brahmsstraße hat ein Grill am Sonntagnachmittag Feuer gefangen. Die Flammen konnten aber vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Weil es wegen am Fahrbahnrand geparkter Fahrzeuge sehr eng herging, hat der Fahrer eines schwarzen BMW in der Planegger Straße den Außenspiegel eines Skoda Fabia angefahren. Anstatt anzuhalten, fuhr er aber einfach weiter. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 13.30 Uhr. Eine 19-jährige Erzieherin aus Germering fuhr in Richtung Ortsmitte, als ihr der BMW entgegenkam. Der betroffene Skoda gehört einem 65-jährigen Mann aus Garching. Der Schaden wird von der Polizei auf 100 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich bei der Inspektion melden.

Die Werkzeugkiste eines Haustechnikers im Wert von rund 500 Euro ist verschwunden. Der Mann hatte sie schon am vergangenen Dienstag gegen 15.30 Uhr versehentlich in der Nähe des GEP stehen lassen. Als er sie am nächsten Morgen abholen wollte, war sie weg. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen unter Telefon (089) 8 94 15 70.

8. August

Lichterloh in Flammen stand ein VW Passat am Freitagabend in Germering. Anwohner der Kerschensteiner Straße bemerkten den Brand und schlugen gegen 18.25 Uhr Alarm. Die Feuerwehr Unterpfaffenhofen rückte an und konnte die Flammen löschen. Der Motorraum des acht Jahre alten Fahrzeugs brannte aber nahezu aus. Laut Feuerwehr handelte es sich wohl um einen technischen Defekt. Verletzt wurde niemand. Allerdings entstand ein hoher Sachschaden, den die Polizei auf insgesamt rund 15 000 Euro beziffert.

Ein 32-jähriger Egenhofener hat die Kontrolle über seinen Wagen verloren, dieses überschlug sich und landete im angrenzenden Acker. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 32-Jährige am Samstagnachmittag mit seinem Honda auf der Kreisstraße von Stefansberg kommend in Richtung Maisach unterwegs. Aus bislang nicht bekannten Gründen geriet der Wagen ins Schleudern. Möglicherweise war der Fahrer zu schnell unterwegs. Auf der Strecke sind 70 Stundenkilometer erlaubt.

Bei dem Versuch, den Pkw wieder unter Kontrolle zu bekommen, kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Acker. Der Honda kam auf den Rädern wieder zum Stehen. Der Egenhofener wurde aber in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr (Germerswang, Rottbach und Maisach) befreit werden. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Eine kleine Karambolage gab es am Samstagmittag an der Olchinger Straße in Gröbenzell. Drei Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei berichtet, wollte eine Gröbenzellerin mit ihrem Opel Corsa nach rechts in die Breslauer Straße abbiegen. Die 35-Jährige musste allerdings verkehrsbedingt bremsen. Das bemerkte die hinter ihr fahrende 22-jährige Gröbenzellerin in ihrem Polo noch rechtzeitig, der wiederum dahinter fahrende Puchheimer aber nicht. Der 47-Jährige krachte mit seinem Skoda fast ungebremst auf den Wagen vor sich. Der Aufprall war so heftig, dass das mittlere Auto auf den vordersten Pkw geschoben wurde. Alle drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Schaden: rund 13 000 Euro. Die Fahrerin des Corsa und die beiden Insassinnen im Polo klagten über Rücken- und Nackenschmerzen. Der Puchheimer blieb unverletzt, muss sich aber wohl wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Ein unbekannter Täter hat ein Kinderrad von einem Grundstück in Puchheim gestohlen. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Donnerstag und Freitag. Der Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Saiblingstraße. Das Rad war abgesperrt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Die Polizei meldet gleich mehrere Fälle, bei denen Autos in Germering beschädigt wurden. Zwischen vergangenem Mittwoch und Freitag wurden auf einem Firmenparkplatz an der Industriestraße zwei Reifen eines geparkten VW Multivan zerstochen. Der Schaden wird auf etwa 600 Euro beziffert. Am Samstag wurde dann ein Fahrzeug an der Dresdner Straße 1 demoliert. Dies passierte zwischen 5 und 5.30 Uhr. Der rote Pkw (Marke Peugeot) wurde an der linken Fahrzeugseite verkratzt und eingedellt. Der Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Ein aufmerksamer Passant bemerkte neben dem Fahrzeug noch einen weißen zerbrochenen Plastikstuhl. Ob dieser als Tatwaffe benutzt wurde, ist bisher noch unklar. In beiden Fällen nimmt die Polizei Hinweise unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70 entgegen.

Ein Überholmanöver am frühen Freitagabend hatte Folgen: Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Ein 38-jähriger Münchner fuhr mit seinem Audi A3 die Neue Gautinger Straße in Richtung Gauting und überholte mehrere Autos. Zeitgleich wollte ein 48-jähriger Münchner mit seinem VW Caddy nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Dabei übersah er den von hinten kommenden Audifahrer. Die Wagen stießen zusammen. Der Audi ist laut Polizei wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden, der Schaden am VW wird mit rund 4000 Euro beziffert.

Einer 65-jährigen Münchnerin wurde beim Einkaufen im Supermarkt die Geldbörse gestohlen. Die Frau war am Freitag gegen 9 Uhr im Edeka an der Unteren Bahnhofstraße. Dort legte sie die Geldbörse neben sich und räumte ihren Einkauf ein. Sie vergaß allerdings, ihre Geldbörse im Nachgang mitzunehmen. Als sie fünf Minuten später zurückkehrte, war diese weg. Der Schaden liegt insgesamt bei rund 135 Euro. Hinweise unter (089) 89 4 15 70.

Auf der Heimfahrt in der S-Bahn S3 wurde eine junge Maisacherin sexuell belästigt. In Olching haben Feiernde verbotenerweise ein Maisfeld zur Partyzone umfunktioniert. Bei einem Einsatz wegen eines Familienstreits entdeckte die Polizei Marihuana vor Ort.

2. August

Erneut haben Diebe die Katalysatoren von Autos in Fürstenfeldbruck gestohlen. Laut Polizei flexten die Täter in der Nacht von vergangenem Freitag auf Samstag auf dem Hof eines Autohändlers an der Liebigstraße insgesamt sieben Bauteile ab. Dabei wurden sie allerdings von einer Überwachungskamera gefilmt. Ein Täter machte sich an den Fahrzeugen zu schaffen, der andere stand Schmiere. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 81 41) 6120 entgegen.

Drei Jugendliche haben in der Nacht auf Sonntag in Mammendorf versucht, in einen Dönerladen einzubrechen. Laut Polizei scheiterten sie aber an der Tür. Die Überwachungskamera einer benachbarten Firma zeichnete den Einbruchsversuch zwischen 1.17 und 1.22 Uhr auf. Darauf ist zu sehen, wie die Täter mit einem Stein auf die Türscharniere einschlagen. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Vandalen haben ein Gartengrundstück an der Mühlstraße im Maisacher Ortsteil Überacker heimgesucht. Wie die zuständige Polizei in Olching mitteilt, hinterließen die Täter eine Schneise der Verwüstung auf dem Areal. Sie beschädigten einen Wohnwagen, eine Gartenhütte, einen Gerätespeicher, einen Rasenmäher, ein Gartentor sowie einen Mülleimer. Die Tat ereignete sich in den vergangenen zwei Wochen. Der Schaden liegt bei 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 81 42) 2930 zu melden.

Ein 15-jähriger Radfahrer ist am Sonntagabend in Puchheim mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Polizei wollte der Jugendliche von der Oberen Lagerstraße in die Buchenstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Audi eines 21-jährigen Puchheimers. Der Schüler blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Im Rucksack des Jugendlichen fanden Polizisten allerdings Marihuana. Deshalb bekommt der 15-Jährige jetzt eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Ein Lastwagenfahrer hat den Spiegel eines entgegenkommenden Autos auf der B 471 abgefahren und sich dann aus dem Staub gemacht. Wie die Polizei berichtet, war ein 33-jähriger Olchinger am Samstagvormittag mit seinem Auto in Richtung Dachau unterwegs. Etwa auf Höhe Esting kam ihm der Laster entgegen und erwischte den linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Lkw-Fahrer, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (0 81 42) 29 30.

Da war jemand wohl auf Krawall gebürstet: In Olching wurden gleich mehrere an der Möslstraße geparkte Fahrzeuge beschädigt. Das passierte laut Polizei zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr. An einem grauen Renault Twingo wurde die Antenne beschädigt und ein Radkasten zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. An einem grauen Renault Megane Scenic wurde die Antenne abgeschraubt und entwendet. Hier beziffert die Polizei den Schaden auf rund 50 Euro. Außerdem wurden an mehreren Fahrzeugen die Außenspiegel umgeklappt. Dabei entstand aber laut Polizei kein Schaden. Hinweise: (0 81 42) 29 30.

Das Auto eines 25-jährigen Augsburgers wurde in Olching beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter hat laut Polizei zwischen Freitag, 9.30 und 20 Uhr, den am Gewerbering geparkten Wagen angefahren. Anschließend entfernte sich der Täter, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 2000 Euro. Wer etwas gesehen hat, meldet sich unter Telefon (0 81 42) 29 30.

Ein Unbekannter hat das vordere Nummernschild eines VW Passat gestohlen, der in der Germeringer Schillerstraße stand. Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, 30. Juli, 19 Uhr, und Sonntag, 31. Juli, 21 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der Polizeiinspektion Germering zu melden.

Randalierer haben in Germering zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 2 Uhr, die Fensterscheiben von zwei in der Schmiedstraße geparkten Fahrzeugen beschädigt. An einem schwarzen Ford eines 33-jährigen Germeringers war die Scheibe an der Fahrertüre, am blauen BMW eines 25-jährigen Germeringers die Frontscheibe sowie die Scheibe an der Fahrertüre betroffen. Insgesamt wird der Sachschaden auf einen mittleren vierstellen Wert geschätzt. Unweit davon wurde im gleichen Zeitraum in der Mitterwegstraße der geparkte Seat eines 24-jährigen Germeringers demoliert. Der Täter schlug mit einem sogenannten Aushebelbügel auf das Fahrzeug ein und beschädigte hierbei die Scheibe der Fahrertüre. Der Sachschaden wird ebenfalls auf einen niedrigen vierstelligen Wert geschätzt. Die Polizei Germering hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und prüft derzeit auch einen Zusammenhang zwischen den Fällen. Wer sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70 zu melden.

Am Freitagmittag kam es in Germering an der Einmündung der Römerschanzen- in die Steinbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Kurz vor 13 Uhr befuhr eine 68-jährige Germeringerin mit ihrem Opel die Römerschanzenstraße in Richtung Steinbergstraße. An der Einmündung wollte sie nach links abbiegen, übersah hierbei jedoch eine vorfahrtsberechtigte 49-jährige Toyota-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Insassen blieben unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf einen Wert im niedrigen vierstelligen Bereich.

Ein 19-jähriger Germeringer ist am Sonntag in Wessobrunn mit seinem Motorrad verunglückt. Er wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Zum Unfall kam es gegen 12.45 Uhr auf der Kreisstraße WM 8 in Wessobrunn. Wie die Weilheimer Polizei berichtet, kam der 19-Jährige aufgrund eines Bremsfehlers in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzzaun. An dem Motorrad entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Strecke musste durch die Feuerwehr einige Zeit gesperrt werden. Zu den Verletzungen des jungen Germeringers schreibt die Polizei: „Glücklicherweise verlief der Unfall noch einigermaßen glimpflich.“

1. August

Leichte Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer am Samstag, als ein Pkw-Fahrer ungebremst auf ihn auffuhr. Der 56-Jährige war mit seinem Motorrad gegen 17 Uhr auf der Staatsstraße 2054 in Maisach unterwegs. Kurz nach der Hochbrücke bremste er vor einem Kreisverkehr ab, um in diesen einzufahren.

Der 42-jährige Autofahrer übersah den Biker laut Polizei und fuhr auf den 56-Jährigen auf. Der Mann stürzte. Ein Alkoholtest bei dem Pkw-Fahrer ergab 2,3 Promille. Die Polizei ermittelt gegen den Autofahrer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol sowie fahrlässiger Körperverletzung. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 20 000 Euro.

Bei einem Unfall in Olching ist eine Radfahrerin aus Gröbenzell verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die 71-Jährige am Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf dem Radweg an der Ammerseestraße unterwegs. Beim Verlassen des Radwegs übersah sie ein Auto und prallte gegen das Fahrzeug. Sie stürzte und zog sich Schürfwunden am Kopf zu. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Schaden in Höhe von 5000 Euro verursachte eine Maisacherin (49) am Samstag bei einem Unfall in Olching. Gegen 8.45 Uhr fuhr sie laut Polizei stadteinwärts in den Kreisverkehr in der Fürstenfeldbrucker Straße. Dort übersah sie einen Olchinger (43) mit seinem Auto. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand.

Ein 75-jähriger Fahrradfahrer wurde bei einem Unfall leicht verletzt. Der Mann fuhr am Freitag gegen 13.25 Uhr in der Neufeldstraße. Laut Polizei wurde er mit genügend Abstand von einem 66-jährigen Pkw-Fahrer überholt. Aus unerklärlichen Gründen kam der Radler jedoch nach links ab, stieß mit dem Auto zusammen und stürzte.

29. Juli

Wenige Tage nach dem ersten Einbruch ist wieder ein Dieb in die selbe Tierarztpraxis in Gröbenzell eingestiegen. Laut Polizei gelangte er in der Nacht auf Donnerstag auf ungeklärte Weise in die Räume des Arztes. Der Dieb stahl eine Geldkassette. Dabei sei ein nicht nennenswerter Schaden entstanden, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen der Beamten dauern noch an. Unklar war zuletzt etwa, ob auch Medikamente aus der Praxis verschwunden sind. Den ersten Einbruch hatte der Tierarzt in der Nacht auf vergangenen Samstag zu beklagen. In diesem Fall wurde eine Scheibe eingeschlagen. Die Beute belief sich auf wenige tausend Euro.



Zu einer handfesten Pöbelei zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen kam es am späten Mittwochabend in Olching. Beide Trupps waren zuvor in der Bowlingbahn, in der Werner-von-Siemens-Straße 23. Kurz nach 22 Uhr verließen die Jugendlichen die Lokalität. In einer Gruppe wahren mehrere Betrunkene. Diese pöbelten die andere Gruppe grundlos an. Ein etwa 18-Jähriger gab einem Kontrahenten aus heiterem Himmel eine Ohrfeige. Er wird laut Polizei folgend beschrieben: 1,85 Meter groß, schlank, kurze schwarze Haare. Er trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Hose. Danach entfernten sich die pöbelnden Jugendlichen. Die Polizeiinspektion Olching bittet nun Zeugen des Gerangels sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden.

28. Juli

Am Wochenende feierte der TSV Jesenwang auf dem Sportgelände am Innozenz-Stangl-Weg sein 100-jähriges Bestehen. Während des Festabends am Samstag entwendeten bisher unbekannte Täter zwei hochwertige LED-Scheinwerfer im Wert von 1800 Euro. Im Tatverdacht stehen hierbei zwei Jugendliche, die sich am Abend auffällig verhalten haben. Einer dieser Jugendlichen war für sein Alter ungewöhnlich groß, etwa zwei Meter, hatte kurzes blondes Haar und war mit einem weißen Feinrippunterhemd bekleidet. Sein Begleiter hatte kurzes dunkles Haar und trug ein schwarz bedrucktes T-Shirt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter Telefon (0 81 41) 61 20 entgegen.

Ein Dieb hat in der Nacht auf Dienstag aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Dianastraße in Fürstenfeldbruck einen E-Scooter entwendet. Das Kellerabteil war mit einem Vorhängeschloss versperrt. Der Wert des Diebesguts beträgt 800 Euro. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen in der Dianastraße gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

25. Juli

Ein betrunkener 51-jähriger Olchinger hat am Freitag vor einem Einkaufsmarkt der Stadt Passanten angepöbelt. Die verständigte Polizei forderte den Mann auf, den Platz umgehend zu verlassen – nicht ohne ihn darauf hinzuweisen, dass er sein mitgeführtes Fahrrad schieben müsse. Der 51-jährige Pöbler hielt sich auch daran – allerdings nur wenige Meter. Dann stieg er auf und fuhr los. Weit kam er aber nicht. Die Beamten hatten ihn im Auge behalten und hielten ihn sofort wieder an. Weil er sich deutlich im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit bewegte, musste er mit der Streife zur Polizeiinspektion, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Mann wurde kurze Zeit später wieder entlassen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Beute im Wert von wenigen tausend Euro machte ein Einbrecher, der in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Tierarztpraxis in Gröbenzell einstieg. Um in die Praxis zu gelangen, schlug er ein größeres Fenster ein. Der dadurch verursachte Schaden ist aus Sicht der Olchinger Polizei ähnlich hoch wie der Wert der Beute. Wer etwas gesehen hat oder auf andere Art und Weise zur Aufklärung beitragen kann, soll sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 an die Polizeiinspektion Olching wenden.

Möglicherweise waren es mutwillige Randalierer, die einen an der Lindacher Straße in Maisach abgestellten VW Touran beschädigt haben. Der 41-jährige Besitzer glaubt jedenfalls, dass Unbekannte einen Stein gegen das Fahrzeug geworfen haben. Den Schaden der dadurch entstandenen Delle an der Fahrertüre schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Der Vorfall muss sich zwischen Montag, 18. Juli, und Samstag, 23. Juli, ereignet haben. Die Polizeiinspektion Olching hofft auf Zeugen, die sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 melden sollen.

Eine radelnde Mama und ihr 13-jähriger Bub sind am Freitag gegen 20 Uhr in Puchheim in eine routinemäßige Polizeikontrolle geraten. Vor allem für den Sohnemann hatte dies unangenehme Folgen. Weil sein Fahrrad nicht seinem Alter entsprach, wollten die Beamten wissen, wem das Gefährt gehört. Nach mehreren widersprüchlichen Aussagen räumte der 13-Jährige ein, das Rad gestohlen zu haben. Die Polizei stellte das Rad sicher, der Bub musste zu Fuß weiter gehen.

Schaden in Höhe von rund 1500 Euro verursachte ein Autofahrer, der am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Eichenauer Pfarrer-Huber-Straße ein Auto anfuhr. Er entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen.

Bei einem Unfall in Gröbenzell entstand ein Schaden von 11 000 Euro. Wie die Polizei berichtet, war eine 32-jährige Planeggerin am Mittwochvormittag mit ihrem Auto auf der Olchinger Straße in Richtung Olching unterwegs. Als sie nach links in die Tannenfleckstraße abbog, übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 67-jährigen Gröbenzellerin. Die beide Fahrzeuge stießen zusammen.

20. Juli

Weil er kein Nummernschild am Roller hatte, wollten Polizisten einen Germeringer kontrollieren. Der 40-Jährige fuhr am Montagabend zwischen Weßling und Gilching einer Streife der Herrschinger Inspektion praktisch in die Arme. Dass sein Tretroller motorisiert war, war für die Polizisten nicht schwer zu erkennen. Doch statt anzuhalten, wie gefordert, fuhr der Mann in ein Gewerbegebiet und versteckte sich zwischen zwei Autos.

Die Streife fand ihn. Der Germeringer hatte in seinen Tretroller einen Elektromotor eingebaut, mit dem er 35 Stundenkilometer schnell fahren konnte. Da er keine Haftpflichtversicherung für das Gefährt hatte, wird nun ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

In Gröbenzell sind zwei Radfahrer frontal ineinander gerauscht. Ein Senior zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Laut Polizei war der 83-jährige Gröbenzeller am Montag gegen 22.50 Uhr auf einem Radweg von der Jägerstraße zum Spechtweg unterwegs. Ein 20-jähriger Gröbenzeller kam ihm entgegen. Die beiden stießen zusammen und stürzten. Schaden: rund 100 Euro.

Ein 26-jähriger Unterföhringer hat an einer Olchinger Kreuzung die Rechts-Vor-Links-Regel missachtet und einen Unfall verursacht. Laut Polizei war der Autofahrer am Montagmittag mit seinem Wagen auf der Kemeterstraße in Richtung Südwesten unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 47-jährige Olchingerin auf der Jeisstraße in Richtung Dachauer Straße. An der Kreuzung missachtete der 26-Jährige die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Schaden von rund 10 000 Euro.

Schaden in Höhe von rund 2000 Euro hat ein Autofahrer verursacht, der am Montag einen an der Danziger Straße (Germering) abgestellten Fiat 500 angefahren hat. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Der Vorfall ereignete sich zwischen 8.45 und 14 Uhr. Der hinten links angefahrene Fiat gehört einer 37-jährigen Germeringerin. Die Polizei hofft auf Zeugen, um den Unfallfahrer zu ermitteln. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 melden.

In Eichenau ist ein Motorradfahrer am Montagabend bei einem Unfall schwer verletzt worden.

19. Juli

Mit drei Promille stürzte ein Radfahrer (56) am Sonntagmittag in Puchheim. Er landete in einem Grünstreifen und blieb liegen. Ein Passant fand den Mann. Der Radler musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Eine Augsburgerin (29) kam am Sonntag um 16 Uhr bei einer Motorrad-Tour mit zwei Freunden zwischen Adelshofen und Luttenwang mit ihrer Honda von der Straße ab. Sie zog sich schwere Prellungen zu. Ein Hubschrauber flog die Frau in eine Münchner Klinik. Schaden am Motorrad: rund 1000 Euro.

Ein Kia-Fahrer (43) geriet am Samstag um 14.35 Uhr zwischen Mammendorf und Jesenwang ins Bankett. Sein Versuch, gegenzulenken, endete an einem Baum und Sträuchern. Der Mammendorfer befreite sich selbst aus dem Auto. Am Kia entstand wirtschaftlicher Totalschaden von 2000 Euro.

Ein sogenannter „Stummer Zeitungsverkäufer“ ging am späten Sonntagabend an der Bushaltestelle Lochhauser Straße/Obere Lagerstraße in Puchheim in Flammen auf. Es handelt sich dabei um den Kasten, aus dem man Zeitungen gegen einen Obolus entnehmen kann. Ein Zeuge verständigte die Polizei, weil er zwei Männer beim Zündeln beobachtet hatte. Bis zum Eintreffen der Beamten waren die Täter aber verschwunden. Wie hoch der Sachschaden ist, kann laut Polizei noch nicht abschließend gesagt werden. Weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germering unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70 zu melden.

Diese Sendung hat ihr Ziel nicht erreicht: Ein unbekannter Täter hat ein vor einem Haus an der Olchinger Schubertstraße abgelegtes Paket gestohlen. Dieses gehört einer 40-jährigen Olchingerin. Laut Polizei passierte das Ganze am Montag, 11. Juli, zwischen 14 und 18 Uhr. Die Frau erstattete nun nachträglich Anzeige. Wer etwas gesehen hat, kann sich bei der Polizei unter Telefon (0 81 42) 29 30 melden.

Eine 22-jährige Puchheimerin nahm einem 44-jährigen Odelzhausener auf einem Moped die Vorfahrt, weshalb dieser bremste, stürzte und sich leicht verletzte. Wie die Polizei berichtet, war der 44-Jährige am Sonntagabend auf der Olchinger Hauptstraße in Richtung Fürstenfeldbruck unterwegs. Als er in den Kreisverkehr an der Neu-Estinger Straße einfuhr, nahm ihm die junge Frau, die von der Neu-Estinger Straße kam, mit ihrem Pkw die Vorfahrt. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Schaden: rund 1000 Euro.

Eine böse Überraschung hat ein Autofahrer in Gernlinden (Gemeinde Maisach) erlebt. Als er zu seinem Wagen, den er vor der Hausnummer 31 in der Josef-Poxleitner-Allee geparkt hatte, zurückkam, war dieser beschädigt. Der Unfallverursacher hatte zwar einen Zettel mit seinen Kontaktdaten hinterlassen, doch diese waren unleserlich und die Telefonnummer nicht vergeben. Der Unfall passierte bereits vergangene Woche, wurde von der Polizei aber erst jetzt mitgeteilt. Das Auto stand von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 16 Uhr, in der Josef-Poxleitner-Allee. Die Polizei Olching bittet den Verursacher und etwaige Zeugen, sich zu melden unter der Telefonnummer (0 81 42) 29 30.

Der Fiat 500 einer 54-jährigen Gilchingerin ist am Donnerstag in Alling angefahren worden. Der Schaden an der hinteren Stoßstange beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro. Der Fiat war von 9.45 bis 10.15 Uhr in der Gilchinger Straße geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Germering entgegen unter Telefon (089) 8 94 15 70.

18. Juli

Während des Festes der Wasserwacht am Freitagabend entdeckten die Helfer plötzlich eine größere Menge an Luftblasen, die aus dem Olchinger See aufstiegen. Es wurde vermutet, dass jemand untergegangen ist. Alarm wurde ausgelöst. Doch nachdem die Stelle abgesucht worden war, konnte Entwarnung gegeben werden. Die Gasbläschen können entstehen, wenn Pflanzenteile verrotten.

Die Brucker Polizei hat am Samstag Motorradfahrer im Grafrather Ortsteil Mauern kontrolliert. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Beschwerden wegen Motorradlärm gegeben. Denn die Strecke zwischen Grafrath und Etterschlag ist beliebt bei Motorradfahrern.

Zwischen 10 und 14 Uhr wurden insgesamt 32 Motorradfahrer kontrolliert. Bei sieben gab es etwas zu beanstanden, meist aber nur Ordnungswidrigkeiten. So hatte fast die Hälfte der Fahrer erforderliche Dokumente nicht dabei. Manche hatten nicht korrekt angebrachte Fahrtrichtungsanzeigen und Kennzeichen. Zwei junge Männer fielen den Beamten zum Ende der Einsatzzeit auf: Ihre Motorräder waren schon von Weitem zu hören. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass sie mit besonders leistungsstarken, hochtourigen Maschinen unterwegs waren. Nach einem klärenden Gespräch mit den Beamten zeigten sich die beiden Männer aber einsichtig und durften weiterfahren.

Mit 1,78 Promille ist ein 33-jähriger Germeringer am Steuer seines Autos angetroffen worden. Am Freitagabend hatte ein Zeuge den Mann torkelnd an der Planegger Straße beobachtet. Der 33-Jährige stieg immer wieder in sein Auto, dann wieder aus. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Eine Ölspur auf der Staatsstraße zwischen Eichenau und Olching hat die Feuerwehr am Samstagmittag auf den Plan gerufen. Ein Linienbus hatte das Öl verloren, ein Hydraulikschlauch war geplatzt. Die Feuerwehren Eichenau und Olching waren im Einsatz. Eine Spezialfirma reinigte die Straße.

Eine böse Überraschung hat eine 23-jährige Puchheimerin in der Nacht auf Sonntag erlebt. Als sie zu ihrem Fiat 500, den sie in der Lagerstraße (Puchheim) geparkt hatte, zurückkehrte, war dieser beschädigt: Kratzer und Schleifspuren. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 1000 Euro. Hinweise werden entgegengenommen unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70.

Ein Volvo ist Freitag in der Sommerstraße (Puchheim) angefahren worden. Dabei wurde der Kotflügel verkratzt. Der Volvo stand dort von 8.25 bis 9 Uhr. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 5000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Gekracht hat es am Samstagabend auf der Staatsstraße 2544 in Germering. Gegen 17.30 Uhr war eine 23-Jährige aus Grasbrunn auf der Staatsstraße in südlicher Richtung unterwegs und wollte nach links in die Landsberger Straße abbiegen. Dabei übersah sie das Auto eines 33-jährigen Germeringers. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 19 000 Euro. Beide Fahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin (27) und einer Radlerin (24) ist es am Samstagabend in der Landsberger Straße gekommen. Die Autofahrerin wollte gegen 19.45 Uhr von der Rosenstraße in die Landsberger Straße (Germering) abbiegen, übersah dabei aber die von links kommende Radlerin. Die 24-Jährige stürzte, wurde aber nur leicht verletzt. Der Schaden am Pkw beträgt rund 1500 Euro.

15. Juli

Einem Buben (13) hat eine Autofahrerin in Olching die Vorfahrt genommen. Die 58-Jährige war in der Blumenstraße am Dienstag gegen 14 Uhr Richtung Nordwesten unterwegs. Der 13-Jährige radelte in der Rosenstraße nach Nordosten. An der Kreuzung gilt rechts vor links. Der Bub konnte dem Pkw zwar ausweichen, dabei prallte er aber gegen eine Mauer und stürzte. Dabei zog er sich eine Gehirnerschütterung zu und brach sich den Mittelhandknochen. Die Mutter, die zufällig vorbei kam, brachte ihr Kind in die Klinik „Dritter Orden“ nach München.

Schildkröten sind ja nicht die schnellsten, aber ein Exemplar der gepanzerten Tiere ist wohl doch ausgebüxt. Am Mittwoch fand es eine Anwohnerin in ihrem Garten an der Schloßstraße in Esting. Sie informierte die Polizei. Diese bittet nun die Besitzer der Schildkröte, sich zu melden, Telefon (0 81 42) 29 30. Bis dahin kann das Tier bei der Frau bleiben, die es in ihrem Garten gefunden hat.

Weil eine Autofahrerin (81) in Germering von der schräg stehenden Sonne geblendet wurde, landete ein Radfahrer auf der Motorhaube ihres VW. Die Seniorin hatte sich am Mittwoch gegen 8.30 Uhr beim Einbiegen aus der Lerchen- in die vorfahrtsberechtigte Friedensstraße vorschriftsgemäß umgesehen, den Radler (35) aber nicht bemerkt. Der Mann wurde laut Polizei leicht verletzt.

Weil eine 80-Jährige vom Brems- aufs Gaspedal rutschte, wurde der Lkw eines Fürstenfeldbruckers (55) in Feldkirchen (Kreis München) schwer beschädigt. Statt einzuparken rauschte die Seniorin am Mittwoch gegen 12.25 Uhr mit ihrem BMW über Grünstreifen und Gehweg auf die Straße, gegen den Lkw und ein Bushäuschen. Schaden: 25 000 Euro.

14. Juli

In Gröbenzell ist am Mittwoch ein Auto in Flammen aufgegangen. Ein 55-jähriger Starnberger hatte den BMW gegen 21.15 Uhr an der Wendelsteinstraße geparkt. Beim Aussteigen bemerkte er, dass der Pkw im Bereich des Motorraums brannte. Die Feuerwehr Gröbenzell löschte die Flammen mit Druckluftschaum. Am Fahrzeug entstand laut Polizei Totalschaden in einer Höhe von rund 15 000 Euro. Der Starnberger wurde nicht verletzt. Wie die Feuerwehr berichtet, wurden ein davor geparkter Pkw sowie eine angrenzende Hecke ebenfalls beschädigt. Das Fahrzeugwrack wurde dann abgeschleppt. Die Feuerwehr reinigte die Straße. Als Brandursache wird ein technischer Defekt vermutet.

Verletzungen am Bauch hat der Fahrer eines E-Bikes bei einem Unfall am Dienstag in Olching erlitten. Der Eichenauer (53) war auf dem Radweg von Eichenau nach Olching unterwegs gewesen, als er an der Kreuzung mit der Kreisstraße 17 die Vorfahrt einer Autofahrerin aus Puchheim (45) missachtete. Der E-Bike-Fahrer prallte gegen deren Wagen. Wegen der dabei erlittenen Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1200 Euro.

Wegen eines Fahrfehlers ist ein Rollerfahrer am Dienstag an der Ginsterstraße in Gröbenzell bei einer Hofeinfahrt gestürzt. Dabei zog sich der Mann mehrere Schürfwunden an Armen und Beinen zu. Außerdem klagte der Gröbenzeller über Rückenschmerzen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

10. Juli

Leichte Verletzungen hat ein 19-jähriger Puchheimer aus einer handgreiflichen Auseinandersetzung am Samstagmorgen davongetragen. Der junge Mann war gegen 5.21 Uhr mit seiner Begleitung zu Fuß an der Lochhauser Straße in Puchheim unterwegs, als sie mit drei bislang unbekannten Männern in Streit gerieten. Aus dem zunächst verbalen Geplänkel entwickelte sich laut Polizei eine Rauferei, während der der 19-Jährige durch Schläge verletzt wurde. Die drei Täter konnten noch vor dem Eintreffen der Beamten fliehen. Die Polizei hofft jetzt auf Zeugen. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei an die Inspektion Germering wenden. Telefon: (089) 8 94 15 70.

13 000 Euro Schaden verursacht und dann einfach abgehauen: Ein noch unbekannter Autofahrer hat laut Polizei am Samstag gegen 23.35 Uhr an der Heussstraße in Puchheim mit seinem Fahrzeug einen geparkten Audi so auf einen ebenfalls abgestellten Ford geschoben, dass beide erheblich beschädigt wurden. Danach floh er von der Unfallstelle, wie eine Zeugin berichtet, die den Knall gehört hatte.

Ein Radfahrer hat offenbar für einen Unfall in Puchheim gesorgt. Wie die Polizei berichtet, waren am Donnerstagmittag ein Schüler aus Eichenau und sein Sozius aus Puchheim (beide 16) mit dem Motorroller in der Dorfstraße unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihnen ein Radfahrer entgegen, der die Kurve so schnitt, dass der Rollerfahrer eine Vollbremsung machen musste. Dadurch stürzten die beiden jungen Männer und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer war wohl kurz stehen geblieben, flüchtete aber dann. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Die Polizei in Germering bittet Zeugen, sich zu melden. Die Telefonnummer lautet (089) 8 94 15 70 .

Einen ganzen Karton mit Sprühkleber hat ein bislang unbekannter Täter am Freitag gegen 8.15 Uhr aus dem Baustoffzentrum in Olching entwendet. Der Wert der Waren beläuft sich laut Polizei auf etwa 150 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion Olching zu melden. Telefon: (0 81 42) 2930.

Mit 1,70 Promille war ein 62-jähriger Autofahrer aus Maisach am Samstag gegen 23 Uhr auf Fürstenfeldbrucker Straße in Olching unterwegs. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle war den Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann aufgefallen.

Ein noch unbekannter Autofahrer hat am Freitag zur Mittagszeit einen in der Roggensteiner Allee in Eichenau geparkten BMW angefahren und ist dann abgehauen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen sollen sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der Polizei Germering melden.

7. Juli

Mitten am Tag haben Unbekannte am Dienstag in Geltendorf die Katalysatoren von zwei am S-Bahnhof geparkten Autos gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Geräte von einem VW und einem BMW abmontiert. Der Schaden liegt bei rund 700 Euro. Die zuständige Polizei Landsberg bittet unter Telefon (0 81 91) 93 20 um Hinweise. Auch am nördlichen Parkplatz am Bahnhof Eichenau schlugen Katalysatoren-Diebe am Dienstag zu. Dort entwendeten sie das Abgas-Gerät an einem VW.

Ein 76-Jähriger ist am Dienstagvormittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Puchheim mit seinem Audi frontal gegen einen Volvo gefahren. Die Ursache ist unklar. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro.

Die Fahrübungen eines 37-jährigen Germeringers auf dem Volksfestplatz sind am Dienstag gründlich schief gegangen. Laut Polizei gab der Mann, der keinen Führerschein hat, zu viel Gas und krachte gegen einen geparkten BMW. Jetzt erhält der Mann eine Anzeige wegen Fahrens ohne Führerschein. Eine 40-Jährige, die ihn mit dem Auto fahren ließ, bekommt wohl ebenfalls Ärger mit der Justiz. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf rund 4500 Euro geschätzt.

Ein 42-jähriger Germeringer wurde betrunken am Steuer erwischt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Fahrer eines Mercedes-Sprinter an der Alfons-Baumann-Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er räumte dabei ein, dass er vor Kurzem zwei Bier getrunken hatte. Ein freiwilliger Alkohol-Test ergab schließlich einen Wert von über 0,8 Promille. Daher muss der Mann mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Fahrverbot rechnen.

4. Juli

Mit stolzen 1,2 Promille im Blut ist eine 55-Jährige am Freitag auf der Polizeiwache erschienen um den Verlust ihrer Geldbörse zu melden. Den Beamten blieb der Rausch der Frau nicht verborgen. Auf die Frage, wie sie zur Polizei gekommen war, antwortete die Frau, dass sie zu Fuß unterwegs ist. Allerdings stieg sie im Anschluss in ihr auf dem Parkplatz der Wache stehendes Auto und fuhr los. Dabei kam es fast zum Zusammenstoß mit einem Radler. Die Polizisten beendeten die Fahrt und verhinderten damit wohl Schlimmeres. Die Beamten bitten den Fahrradfahrer, sich als Zeuge in der Inspektion zu melden.

Polizeibeamte kontrollierten am Sonntag, gegen 2.10 Uhr, in der Hauptstraße/Bahnhofstraße (Olching) einen Autofahrer aus Olching. Wie die Polizei mitteilt, war der 33-Jährige allerdings derart betrunken, dass ein Atemalkoholtest nicht sofort gelang. Erst auf der Dienststelle klappte es: Der Test ergab etwa zwei Promille.

Gröbenzell: 19-Jährigem mit Flasche ins Gesicht geschlagen

Bei einem Streit am Sonntag in der Kirchenstraße (Gröbenzell) schlug ein Unbekannter einem 19-jährigen Eichenauer mit einer Flasche ins Gesicht. Gegen 2.16 Uhr gerieten die beiden aneinander. Der Unbekannte versuchte, dem Eichenauer dessen Handy zu entreißen. Da es ihm laut Polizei nicht gelang, eskalierte die Situation. Der Angreifer entfernte sich unerkannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (08142) 29 30 zu melden.

Germering: Unbekannter versucht Rentner vor Bank auszurauben

Nachdem er in einer Bankfiliale in Germering war, stieg ein 85-Jähriger am Samstag gegen 9.30 Uhr in sein Auto. Dort wurde er von einem Mann angesprochen, ob er ihm Geld wechseln könnte. Der Germeringer prüfte seinen Geldbeutel. Da griff der Unbekannte durch das offene Beifahrerfenster und versuchte erfolglos die Geldbörse zu entreißen. Der Mann ist laut Polizei 1,80 Meter groß, etwa 45 Jahre alt und hat dunkelblondes, lichtes Haar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Fahrer eines E-Bikes ist am Samstagabend in Germering von einem Unbekannten in einem Kastenwagen gerammt worden. Nach Angaben der Polizei stürzte der Mann und verletzte sich dabei.

Zuvor war der Radfahrer gegen 20 Uhr auf dem Radweg parallel des Starnberger Weges in südlicher Richtung unterwegs. Kurz nach der Unterführung unter den Bahngleisen wurde der Radfahrer von einem grauen Kastenwagen am linken Ellenbogen touchiert, weshalb er ins Schlingern kam und stürzte.

Den Unfall bemerkten laut Polizei zwei unbeteiligte Zeugen, denen der Kastenwagen entgegenkam. Versuche, das Gefährt zu verfolgen, blieben jedoch ohne Erfolg. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70 um Hinweise, die zur Ermittlung des Unfallflüchtigen führen können.

1. Juli

Weil er zu schnell unterwegs war, ist ein 20-Jähriger am Mittwochabend bei Diepoltshofen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Laut Polizei wurden der Fahrer und einer der weiteren vier Insassen leicht verletzt. Das Auto hatte keinen gültigen Versicherungsschutz. Der Fahrer bekommt eine Anzeige. Der Schaden liegt bei rund 16 000 Euro.

Erneut ist in Gröbenzell der Transporter eines 47-Jährigen angegangen worden. Laut Polizei beschädigten Unbekannte die Windschutzscheibe des an der Salzstraße geparkten Wagens. Die Tat ereignete sich zwischen 23. und 28. Juni. Bereits im März waren nach Angaben des Besitzers die Radmuttern gelöst worden. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden.

Weil er offenbar in zu engem Bogen abgebogen ist, hat ein 41-jähriger Busfahrer in Germering ein Auto gestreift. Wie die Polizei mitteilt, wollte der Münchner von der Landsberger Straße in den Bahnhofsplatz fahren. Dabei kollidierte er mit dem Suzuki einer Germeringerin. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden liegt bei rund 6000 Euro.

Die Fahrt zum Supermarkt hatte für eine 69-jährige Olchingerin am Mittwochnachmittag in Gröbenzell ein unschönes Ende. Als sie vom Parkplatz eines Discounters nach links auf die Augsburger Straße einbiegen wollte, missachtete sie laut Polizei den Wagen einer 42-Jährigen, die Vorfahrt gehabt hätte. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit dem BRK ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 6000 Euro geschätzt.

30. Juni

Eine böse Überraschung erlebte eine 36-jährige Germeringerin, die am Dienstag gegen 12.45 Uhr ihren Skoda am Edeka an der Unteren Bahnhofstraße in Germering abstellte. Als sie nach dem Einkauf gegen 14 Uhr wieder in ihr am Kundenparkplatz an der Beethovenstraße stehendes Auto steigen wollte, bemerkte sie einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Ein Autofahrer hatte offensichtlich ihr Fahrzeug gerammt. Er fuhr einfach davon, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf rund 750 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen sollen sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der Polizeiinspektion melden.

Schaden in Höhe von rund 12 000 Euro ist bei einem Unfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 18 Uhr auf der Spange ereignete. Ein 62-jähriger Eichenauer wollte mit seinem VW Touran aus nördlicher Richtung kommend nach links in die Wittelsbacher Straße abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegen kommenden VW Golf, der von einer 50-jährigen Germeringerin gesteuert wurde. Durch den Aufprall wurde der Golf auf die dortige kleine Verkehrsinsel und gegen die Ampelanlage geschoben. Beide Beteiligten blieben unverletzt, die Autos mussten abgeschleppt werden.

Gekracht hat es am Dienstagabend am Kreisverkehr in der Eichenauer Straße in Puchheim. Eine 27-jährige Puchheimerin war mit ihrem Renault Clio in westlicher Richtung auf der Kreissstraße FFB 11 unterwegs. An der Eichenauer Straße wollte sie in den Kreisel einfahren, übersah dabei einen 20-jährigen Puchheimer mit seinem Opel Astra. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 4000 Euro an.

29. Juni

Die Feuerwehren aus Unterpfaffenhofen und Germering mussten am Montagmittag auf die Lindauer Autobahn ausrücken. Dort war ein Auto in Flammen aufgegangen. Als die Retter eintrafen, brannte der auf dem Standstreifen abgestellte Wagen bereits lichterloh. Unter Atemschutz löschten die Feuerwehrleute den Brand. Die Insassen des Fahrzeugs konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Das Auto ist allerdings Schrott.

10 000 Euro Schaden, aber keine Verletzten: Das ist das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend im Gewerbering in Geiselbullach (Olching). Ein 22-jähriger Olchinger war zu schnell unterwegs und verlor gegen 22.15 Uhr in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen BMW. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Metallzaun. Gegen den Mann, der mit dem Schrecken davon kam, ermittelt nun die Polizei. Die Feuerwehr Geiselbullach räumte die Unfallstelle auf. Der BMW wurde abgeschleppt.

Mit über 2,2 Promille hat ein Radfahrer am Montagabend in Eichenau einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann in der Allinger Straße gegen ein geparktes Auto. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Als die Beamten am Unglücksort eintrafen, hatte der Radfahrer schon das Weite gesucht. Der Zeuge hatte sich jedoch gemerkt, dass der Mann ein Kleidungsstück mit Firmenaufdruck trug. So konnten die Polizisten den Unbekannten ermitteln und bei sich zu Hause ausfindig machen.

Der Mann, der sich bei dem Unfall verletzte, hatte erst vor kurzem wegen einer Trunkenheitsfahrt seinen Führerschein verloren. Er bekommt jetzt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro.

Eine 64-jährige Münchnerin fuhr am Montag gegen 17 Uhr verbotenerweise auf dem Gehweg der Puchheimer Straße in Gröbenzell. Dabei blieb sie mit dem Lenker an einem Verkehrsschild hängen und stürzte. Sie erlitt erhebliche Arm- und Beinverletzungen und musste ins Brucker Klinikum gebracht werden.

Unbekannte haben am Montag zwischen 12 und 16 Uhr von einem grauen Jeep Cherokee die Kfz-Kennzeichen abmontiert und mitgenommen. Sie tragen die Nummer FFB-Q5021. Das Fahrzeug war in einem Hofraum an der Friedensstraße (Gröbenzell) abgestellt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (0 81 42) 29 30.

23. Juni

Sachschaden im vierstelligen Bereich verursachte ein Autofahrer, der in Germering gegen das Garagentor eines Hauses an der Blumenstraße gefahren ist. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Der Vorfall ereignete sich in der vergangene Woche zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Freitag, 19.30 Uhr. Die Eigentümer der Garage waren in dieser Zeit mit ihren Enkeln auf einem Kurzurlaub. Der Schaden am Tor könnte aus Sicht der Betroffenen entstanden sein, als ein Fahrzeug auf dem Garagenvorplatz wenden wollte. Den Spuren nach könnte es sich um den Lieferwagen eines Paketdienstes gehandelt haben. Die Polizei habe dies allerdings nicht bestätigt, so der Eigentümer. Wer zur Aufklärung des Vorfalles beitragen kann, soll sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 an die Polizei wenden

Ein nördlich vorbei ziehendes Gewitter hat am Montag in Puchheim mehrere Bäume umstürzen lassen. Die Feuerwehr Puchheim-Bahnhof musste gegen 16.45 Uhr auf die Kreisstraße FFB 11 ausrücken, um einen umgestürzten Stamm zu entfernen. Auch im Bereich der Bürgermeister-Ertl-Straße waren Bäume umgefallen.

Einen rabenschwarzen Tag hat eine 54-jährige Germeringerin am Mittwoch vergangener Woche erlebt. Am Ende war ihr Auto beschädigt und das Konto leer geräumt. Wie die zuständige Gautinger Polizei mitteilt, war die Frau am 15. Juni mit ihrem Hund beim Gassi gehen. Ihr Auto hatte die Frau an einem Feldweg nahe der Staatsstraße zwischen Gilching und Starnberg abgestellt. Als sie zurück kam, war das Beifahrerfenster eingeschlagen. Ihr Rucksack samt Geldbörse war weg. Zwei Tage später stellte die Frau fest, dass trotz der sofortigen Sperrung der EC-Karten 2500 Euro abgehoben worden waren. Als sie bei ihrer Bank nachfragte, erfuhr sie, dass das Geld am Schalter einer Münchner Filiale ihrer Bank abgehoben worden war. Laut Polizei erschien eine Unbekannte in dem Geldhaus und gab sich als die Germering aus. Als Beleg zeigte die Frau, die offenbar zur Tarnung eine FFP-2-Maske trug, den ebenfalls gestohlenen Personalausweis der Germeringerin vor. Die näheren Umstände der Auszahlung wurden durch das Geldinstitut überprüft, so die Polizei. Jetzt bekommt die Geschädigte ihr Geld zurück. Von der Täterin existiert eine Videoaufzeichnung.

Schon wieder haben Einbrecher die Büroräume der Caritas in Fürstenfeldbruck heimgesucht. Laut Polizei versuchten die Täter in der Nacht auf Dienstag eine Tür aufzubrechen – scheiterten aber. Der Schaden liegt bei rund 500 Euro. Es war bereits der dritte Einbruch bei der Caritas in diesem Jahr. Im März erbeutete ein Unbekannter einen größeren Geldbetrag. Anfang Juni gab es einen weiteren Einbruchsversuch. Zeugen, die in der Nacht auf Dienstag Verdächtiges beobachtet haben, sollen sich unter Telefon (0 81 41) 61 20 melden.

19.Juni

Auf frischer Tat haben Beamte der Germeringer Polizei am Eichenauer Bahnhof einen Fahrraddieb ertappt. Und es war nicht dessen einziges Vergehen in der Nacht. Am Samstag gegen 3.30 Uhr beobachteten die Beamten, wie sich ein 21-Jähriger verdächtig an den Fahrradständern verhielt. Als er schließlich mit einem nicht abgesperrten Drahtesel davon fuhr, stellten die Polizisten den Mann. Dabei bemerkten die Beamten starken Alkoholgeruch – der Verdacht wurde bei einem Test bestätigt. Zur Blutentnahme musste der 21-Jährige anschließend noch ins Brucker Klinikum. Ihn erwartet nun nicht nur eine Anzeige wegen des Fahrraddiebstahls sondern auch noch wegen Trunkenheit im Verkehr.

Nach einem eskalierten Streit in Germering ermittelt die Polizei jetzt wegen Körperverletzung. Ein 16-Jähriger hatte sich mit seinem Bruder am Samstag zwischen 18 und 18.30 Uhr am Skatepark am Starnberger Weg aufgehalten. In der Zeit geriet der 16-Jährige mit zwei Männern in Streit, wie die Polizei berichtet. Im Zuge der Auseinandersetzung schlug einer der beiden noch unbekannten Männer dem 16-Jährigen auf den Kopf. Nun werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf die Täter geben kann, soll sich unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70 bei der Polizeiinspektion Germering melden.

Gleich doppelt Ärger droht einem 30-jährigen Germeringer: Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle in der Landsberger Straße am Samstag gegen 1.20 Uhr stellten die Polizisten nicht nur fest, dass der Mann gar keinen Führerschein mehr hat – der 30-Jährige versuchte sich noch herauszureden, dass er ihn nur zu Hause vergessen habe. Der Germeringer war auch noch betrunken unterwegs, wie ein Alkoholtest ergab.

Gar nicht einverstanden mit einem geparkten Kleinkraftrad war ein noch unbekannter Täter in Germering. In der Tiefgarage eines Anwesens in der Münchner Straße 2 hatte er am Freitag zwischen 16.20 und 17.50 Uhr einen Roller umgeworfen und dabei die Verkleidung beschädigt. Die Begründung dafür lieferte er per Zettel am Roller gleich mit: An dieser Stelle dürfe der Roller nicht geparkt werden. Der Schaden an dem Gefährt beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Germeringer Polizei zu melden. Telefon: (089) 8 94 15 70.

Ein unbekannter Fahrer hat in der Zeit vom 11. bis 17. Juni in Germering ein Gartentor in der Blumenstraße 52 angefahren und sich unerkannt entfernt. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Aufgrund der niedrigen und auffälligen Anstoßkante könnte es sich laut Polizei bei dem unbekannten Fahrzeug um ein Lieferfahrzeug eines Paketzustellers handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (089) 8 94 15 70 zu melden.

17. Juni

Ein 69-jähriger BMW-Fahrer aus Geretsried hat am Dienstag in Germering einen Linienbus gecrasht. Der Unfallverursacher kam leicht verletzt zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Einige Fahrgäste im Bus erlitten leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf rund 30 000 Euro geschätzt. Der BMW-Fahrer wollte gegen 8.40 Uhr von der Industriestraße aus in die Streiflacher Straße abbiegen und übersah den vorfahrtsberechtigten Bus. Dessen 46-jähriger Fahrer aus Gröbenzell konnten den Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Aufprall wurde der BMW auf den gegenüberliegenden Parkplatz einer Metzgerei geschleudert. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Eine mysteriöse Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Olchinger und einem Unbekannten ereignete sich am Dienstagabend gegen 18.25 Uhr am Egerländer Weg in Olching. Der 24-jährige ging auf den anderen Mann zu, hielt einen Strick in den erhobenen Händen und sagte zu ihm, dass er ihn damit erwürgen wird. Ein zufällig anwesender Zeuge sah dies und verständigte daraufhin die Polizei. Bis zu deren Eintreffen hatte sich der Unbekannte jedoch schon entfernt. Die Polizeiinspektion Olching bittet den Mann, sich bei der Dienststelle unter der Telefonnummer (0 81 42) 2930 zu melden.

Die Olchinger Polizei hat am Mittwoch zwei Ladendiebe erwischt. Der Erste war ein 23-jähriger Gilchinger, der in einer Tankstelle in Geiselbullach ein Feuerzeg mitgehen ließ. Bei der Anzeigenaufnahme stellte die Polizei fest, dass er zwar mit dem Auto gekommen war, aber keinen Führerschein besaß. Der zweite Fall betraf einen 52-jährigen Wohnsitzlosen. Er wollte in einem Gröbenzeller Verbrauchermarkt an der Danziger Straße Waren im Wert von 35 Euro stehlen und war dabei ertappt worden. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und vernommen und dann auf freien Fuß gesetzt.

Ein 86-jähriger Autofahrer aus Aresing hat am Dienstag gegen 12 Uhr in Maisach das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt und einen Unfall verursacht. Er kam mit leichten Verletzungen davon. Es entstand aber Sachschaden in Höhe von rund 16 000 Euro. Der Rentner war auf der Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs als das Missgeschick passierte. Er beschleunigte ungewollt und geriet nach einer 180 Grad Wende von der Fahrbahn auf den Gehweg. Dabei stieß er mit seiner linken Fahrzeugfront gegen einen geparkten Pkw. Dieser wurde dadurch auf ein anderes Fahrzeug geschoben. Anschließend prallte er gegen eine Hausmauer und mehrere größere Pflanzkübel. Ein größerer Pflanzentopf beendete schließlich die Fahrt des 86jährigen, da er sich unter dem Fahrzeug verfing.

Ein 66-jähriger Maisacher Autofahrer ist am Dienstag gegen 18.20 Uhr zwischen Dirlesried und Waltenhofen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht. Dabei verletzte er sich leicht. Die Ursache des Unfalles war der Polizei schnell klar: Der Mann war betrunken. Weil er einen freiwilligen Alk-Test verweigerte wurde eine Blutentnahme angeordnet. Außerdem hat ein Betrüger einen Demenzkranken bestohlen. Und ein 93-Jähriger wurde um Bargeld erleichtert.

Randalierer haben zwischen Dienstag, 19.45 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, das Wohnmobil eines 62-Jährigen und den Wohnwagen eines 82-Jährigen mit roter Farbe beschmiert. Beide Gefährte standen in Germering am Meisenweg. Die Polizei hofft auf Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Ein Autofahrer hat den an der Industriestraße 4 in Germering abgestellten Audi eines 30-jährigen Germeringers angefahren und das Weite gesucht. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr. ebenfalls zwischen Dienstag und Mittwoch wurde der Opel einer 22-Jährigen von einem unfallflüchtigen Autofahrer beschädigt. Das Auto stand am Wirtschaftsweg der Landsberger Straße. Am Dienstag gegen 16 Uhr wurde der VW Golf eines 82-jährigen Rentners auf dem Gelände des Wertstoffhofes angefahren. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro Der Verursacher flüchtete. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro hat eine 60-jährige Mittelstettenerin bei einem Unfall am Dienstag in Maisach verursacht. Sie fuhr aus Richtung Gernlinden kommend auf der Staatsstraße 2054 in Richtung Fürstenfeldbruck. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah sie den Pkw eines 49-jährigen Türkenfelders, der sich bereits im Kreisel befand.

13. Juni

Gekracht hat es am Samstagnachmittag auf der Olchinger Schulstraße. Eine 55-jährige Skoda-Fahrerin war in Richtung Schwaigfeld unterwegs, als ein Mercedes plötzlich hinten auf ihren Wagen auffuhr. Anstatt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, überholte der Mercedes-Fahrer sie und flüchtete. Durch den starken Aufprall – das Mercedes-Emblem war in dem Skoda erkennbar – wurde die 55-Jährige leicht verletzt. Da der Mercedes sein vorderes Kennzeichen verlor, konnte der Halter ermittelt werden. Zudem gab es Zeugen, die ihn beschreiben konnten. Der entstandene Sachschaden beträgt laut Polizei rund 4000 Euro. Außerdem hat ein SUV-Fahrer andere genötigt.

Weil er Geld aus dem Bankomaten holen wollte, stellte ein 24-Jähriger seinen Opel Corsa in der Parkbucht vor dem Einkaufszentrum GEP in Germering ab. Als er wieder zurückkam, sah er, dass ein Unbekannter den hinteren linken Kotflügel zerkratzt hatte. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall, der am Donnerstag gegen 23 Uhr passierte, Telefon (089) 8 94 15 70.

Eine böse Überraschung erlebte ein 51-jähriger Puchheimer, als er zu seinem Mercedes zurückkehrte. Jemand hatte die Windschutzscheibe mit einem spitzen Gegenstand eingeschlagen. Laut Polizei passierte das zwischen vergangenem Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 14 Uhr. Der Wagen stand an der Boschstraße. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Wer etwas gesehen hat, meldet sich unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Ein Moment der Unachtsamkeit hatte Folgen für zwei Autofahrer. Ein 59-jähriger Pöckinger fuhr am Donnerstag gegen 22.35 Uhr mit seinem Wagen auf der Olchinger Hauptstraße in Richtung Fürstenfeldbruck. Als er in den Kreisverkehr an der Neu-Estinger Straße einfuhr, übersah er laut Polizei das Auto einer 19-jährigen Eichenauerin, das sich bereits im Kreisel befand. Der Pöckinger prallte mit seiner Fahrzeugfront in die rechte Seite des anderen Wagens. Die 20-jährige Beifahrerin der Eichenauerin wurde leicht verletzt. Der Schaden an beiden Pkw beläuft sich auf rund 7000 Euro. Nur zu kleineren Verstößen kam es bei einem Festival am Pucher Meer. Außerdem ist ein Hendl-Wagen bei einem Unfall zerfetzt worden. Und in Bruck landete ein Autofahrer an einem Baum.

9. Juni

Eine 79-jährige Puchheimerin hat ein Auto beim Abbiegen übersehen und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war die Rentnerin am vergangenen Dienstagnachmittag mit ihrem Mazda auf der Edelweißstraße unterwegs. Sie wollte in die Allinger Straße fahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 61-jährigen Puchheimers in einem BMW. Beide Autos stießen zusammen. Es wurde niemand verletzt. Schaden: rund 9000 Euro.

Bei einem Unfall in Eichenau ist ein Schaden von rund 2000 Euro entstanden. Ein 72-jähriger Puchheimer fuhr am Dienstag gegen 16 Uhr vom rechten Fahrbahnrand in die Hauptstraße ein. Dabei übersah er laut Polizei den von hinten herannahenden Wagen eines 76-jährigen Pensionisten aus Eichenau. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand.

Schaden in Höhe von rund 2000 Euro hat eine ältere Autofahrerin verursacht, die am Dienstagnachmittag beim Einparken an der St. Cäcilia-Straße zwei Autos anfuhr. Die von Zeugen auf etwa 80 Jahre geschätzte Frau stieg aus und entfernte sich von der Unfallstelle. Eine Zeugin registrierte den Vorfall und verständigte die Polizei. Die Beamten konnten zwar vor Ort alle drei beteiligten Pkw antreffen, von der Unfallverursacherin fehlte aber jede Spur. Sie dürfte aber anhand des Kennzeichens schnell ermittelt sein. Bei den beschädigten Autos handelt es sich um den Audi A4 eines 27-jährigen Mannes aus Oberottmarshausen (Landkreis Augsburg) und den Honda Civic eines 64-jährigen Kaufmannes aus Germering. Ebenfalls in Germering ist ein Auto in einen Tankshop gekracht.

6. Juni

Ein 16-Jähriger hat am Samstag gegen 15 Uhr am Eichendorffplatz beim Ausparken mit einem BMW den dort abgestellten Anhänger eines 60-jährigen Germeringers angefahren. Die verständigte Polizei traf den BMW-Fahrer noch an Ort und Stelle an – er war natürlich wegen seines Alters nicht im Besitz eines Führerscheins. Bei dem Vorfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Der 16-Jährige muss jetzt mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

In Puchheim-Ort hat die Polizei am Pfingstmontag gegen 1 Uhr einen Radler gestoppt, der zuvor ohne Licht auf der Spange und dann auch auf der Bundesstraße unterwegs war. Andere Verkehrsteilnehmer hatten die Polizei benachrichtigt, weil der Radler in Schlangenlinien fuhr. In der Puchheimer Hügelstraße konnten die Beamten den Radfahrer anhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Der 44-jährige Münchner gab zudem an, zuvor ohne Fremdbeteiligung gestürzt zu sein und sich Schürfwunden zugezogen zu haben. Für die weitere medizinische Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Auf den Mann wartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.



Der guten Beobachtungsgabe einer Polizeistreife ist zu verdanken, dass ein 21-jähriger Autofahrer zur Rechenschaft gezogen wird. Zuvor war der junge Augsburger gegen 22.40 Uhr mit zwei Freunden mit einem Seat in Fürstenfeldbruck unterwegs. Als das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden sollte, blieb der Fahrer erst in einer Seitenstraße stehen. Dort tauschten er und der Beifahrer die Plätze. Der Grund für die überstürzte Aktion war dann auch schnell herausgefunden. Der Fahrer hatte keinen Führerschein.

Ein 20-jähriger BMW-Fahrer aus dem Landkreis befuhr am Samstag gegen 5.30 Uhr von der Lagerstraße aus auf einen Feldweg in der Nähe des Böhmerweihers. Beim Abbiegevorgang auf dem Feldweg kam der Pkw vom Weg ab, stieß gegen einen Baum und blieb in einem wasserführenden Graben liegen. Der Fahrer verletzte sich und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Alkoholisierung sowie drogentypische Auffälligkeiten bei dem 20--Jährigen. An dem Baum sowie am Fahrzeug entstanden Sachschäden. Das Fahrzeug musste mittels eines Krans geborgen werden.

Leichte Verletzungen erlitt ein 24-jähriger Radfahrer, der am Samstag gegen 23.15 Uhr die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte. Wie sich später herausstellte, hatte er 1,5 Promille Alkoholgehalt im Blut. Der Sturz ereignete sich, als der Radler in der Neuen Gautinger Straße vom Gehweg auf die Fahrbahn fahren wollte. Er stürzte und verletzte sich dabei leicht. Er kam mit dem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Völlig verzweifelt meldete sich am Sonntagabend eine Standbetreiberin der Gartentage bei der Polizei. Sie vermisste ihren Geldbeutel mit den gesamten Tageseinnahmen in Höhe von etwa 1500 Euro. Aufgrund des Unwetters hatte sie ihre wichtigsten Sachen zusammengepackt und Hals über Kopf das Gelände verlassen, um sich in das nahe liegende Hotel in Sicherheit zu bringen. Den Geldbeutel, der oben auf einem Korb lag, verlor sie offensichtlich auf ihrer Flucht. Glücklicherweise fand diesen ein anderer Standbetreiber auf dem wassergefluteten Parkplatz. Der ehrliche Finder konnte anhand der Belege die Firma ausfindig machen und übergab den Geldbeutel.

Eine 46-jährige Gröbenzellerin ist mit ihrem Mountainbike im Wald zwischen Eichenau und Emmering gestützt. Sie schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf und erlitt Prellungen und Schürfwunden. Aus Sicht des Notarztes hat das Tragen eines Fahrradhelms Schlimmeres verhindert.

2. Juni

Am Abend vor ihrer ersten Fahrstunde unternahm eine 19-jährige Gröbenzellerin in Eichenau mit dem Wagen einer Freundin erste Fahrversuche auf einem Parkplatz. Sie wurde allerdings von der Polizei dabei erwischt. Jetzt folgen Anzeigen. Die Beamten hatten den BMW 318i am Mittwochabend auf dem Park&Ride-Platz am Schlesierplatz kontrolliert. Die Gröbenzellerin am Steuer allerdings hatte natürlich noch keinen Führerschein. Sie wird jetzt wegen Fahrens ohne Erlaubnis angezeigt. Die Besitzerin des Wagens, eine 21-jährige Eichenauerin, hatte als Beifahrerin fungiert. Sie müsse ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, so die Polizei.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Tiefgarage des Germeringer GEP gewütet. Er zerstörte mutwillig Kabel an einem Rolltor und eine Überwachungskamera. Allerdings wurden seine Taten trotzdem aufgezeichnet. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf rund 5000 Euro und sucht trotz der Videoaufnahme Zeugen. Hinweise werden entgegen genommen unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Erheblicher Sachschaden in Höhe von 13 000 Euro entstand bei einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 19.15 Uhr an der Spange in Germering ereignete. Eine 23-jährige Studentin aus Olching wollte mit ihrem BMW von der Spange aus Planegg kommend nach links in die Landsberger Straße abbiegen, übersah aber den entgegenkommenden Jaguar eines 53-jährigen Mannes aus Gräfelfing. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

Ein 19-jähriger Schüler aus Planegg wollte am Dienstag gegen 13.20 Uhr mit seinem VW Golf von der Frühlingstraße nach links auf die Untere Bahnhofstraße in Germering abbiegen. Dabei übersah er aber den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigen Mercedes eines 63-jährigen Münchners. Es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde niemand, aber es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro hat ein Autofahrer verursacht, der einen am Lupinenweg in Germering abgestellten BMW anfuhr. Der Unfallfahrer fuhr einfach weiter, ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen. Der Vorfall ereignete sich schon in der Vorwoche zwischen Donnerstag, 10 Uhr, und Freitag, 17 Uhr. Der Schaden am BMW des 31-jährigen Besitzers aus Mannheim entstand im vorderen linken Bereich. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der Polizeiinspektion Germering zu melden.

Bei einem Unfall in der Johann-G.-Gutenberg-Straße in Olching wurden am Dienstag zwei junge Motorradfahrer leicht verletzt. Ein 65-jähriger Olchinger fuhr gegen 12.30 Uhr von seinem Grundstück auf die Fahrbahn in Richtung Roggensteiner Straße. Dabei übersah er laut Polizei die beiden von links kommenden Motorradfahrer. Der erste, ein 17-jähriger Gröbenzeller, bremste stark ab. Eine 18-jährige Allingerin, die hinter ihm fuhr, fuhr auf den Gröbenzeller auf. Beide Fahrer stürzten. Sachschaden: rund 1300 Euro.

Ein 84-jähriger Gröbenzeller fuhr am Dienstag, gegen 14.45 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Ammerseestraße in Richtung Gröbenzeller Straße. Wie die Polizei mitteilt, stürzte er und verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

30. Mai

Am Sonntag kam es gegen 12.15 Uhr auf der B2 ebenfalls auf Höhe der Kaisersäule zu einem weiteren Zusammenstoß von zwei Pkw. Zum Unfallzeitpunkt hatte es im Bereich Fürstenfeldbruck kurzzeitig stark gegraupelt und geschneit, sodass die Straße auf Höhe Puch laut Polizei mit rund fünf Zentimeter Schneematsch bedeckt war. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer aus dem Raum Landsberg wurde wohl von Graupel- und Schneeschauer überrascht, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er laut Polizei seitlich mit dem entgegenkommenden VW eines 52-jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck zusammen. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Bei dem Unfall am Samstag um 18.40 Uhr (siehe Erstmeldung vom 29. Mai) an der Kaisersäule wollte eine 85-Jährige mit ihrem VW aus Puch kommend nach links auf die B2 in Richtung Mammendorf abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei eine vorfahrtsberechtigte 56-jährige BMW-Fahrerin, welche auf der B2 aus Fürstenfeldbruck kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Diese waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weiterhin mussten auslaufende Betriebsmittel durch die Feuerwehr Puch gebunden werden. Diese übernahm während der Unfallaufnahme auch die Verkehrsregelung, sodass der Verkehr auf der B2 während der Unfallaufnahme eingeschränkt weiter fließen konnte. Die beiden Pkw-Fahrerinnen kamen laut Polizei jeweils leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser.

29. Mai

Einmal mehr hat es an der Kreuzung „Kaisersäule“ in Fürstenfeldbruck, Ortsteil Puch, gekracht. Am Samstagabend kollidierte zwei Pkw im Kreuzungsbereich auf der B 2.

Gegen 18.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Unfallstelle alarmiert, wie die Feuerwehr Puch berichtet. Die Helfer sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um. Außerdem nahmen sie auslaufende Betriebsstoffe der am Unfall beteiligten Autos, ein weißer BMW und ein silberner VW, auf. Beide Fahrzeuge waren laut Feuerwehr nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

An dem Unfallschwerpunkt an der Kaisersäule kracht es immer wieder. Ein lang geplanter Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehr ist aus Gründen des Denkmalschutzes gescheitert.

In Gröbenzell krachte ein betrunkener Pizzalieferant am Samstagabend in eine Garagenwand. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 31-Jährige die Wildmoosstraße entlang und wollte in die Freyastraße abbiegen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab. Er lenkte seinen Opel über den Gehweg, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und landete schließlich an der Garagenmauer.

Ein Alkoholtest der Polizei ergab einen Wert von über einem Promille. Der Pizzalieferant und sein Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 5000 Euro.

Bei einem Unfall vor einer Diskothek in Olching wurde eine 24-Jährige leicht verletzt. Ein 26-Jähriger fuhr am Samstagabend mit seinem BMW von dem Parkplatz der Diskothek auf die Fahrbahn. Hierbei missachtete er laut Polizei die vorfahrtsberechtigte 24-jährige Eichenauerin auf ihrem Kleinkraftrad. Die Frau konnte nicht mehr bremsen und fuhr seitlich in den Pkw des Allingers. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 3500 Euro.

24. Mai

Im Drogenrausch ist ein 42-Jähriger mit seinem Auto am Sonntagabend in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann auf der B 2 bei Puch mit 79 Stundenkilometern gemessen. Erlaubt waren 60. Als Polizisten den Wagen stoppten, drang starker Marihuana-Geruch aus dem Inneren. Der Fahrer gab zu, gerade einen Joint geraucht zu haben. Die Beamten stellten diesen sicher und fanden noch eine kleine Menge Marihuana. Der Mann bekommt jetzt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Außerdem wurde ein Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Eine Autofahrerin aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck hat am Sonntag in Oberschleißheim (Landkreis München) einen Unfall verursacht. Laut Polizei wollte die Frau von einem Feldweg auf die Dachauer Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen Motorradfahrer. Bei der Kollision stürzte der 36-Jährige. Er sowie die 44-jährige Unfallverursacherin wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die B 471 musste rund drei Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu Staus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Besonders interessant: Die Geschwindigkeit des Motorrades. Hinweise werden erbeten unter Telefon (089) 62 16 33 22.

Eine Eichenauerin hat die Kontrolle über ihr Auto verloren und dadurch einen großen Schaden verursacht. Als Grund gab sie an, dass sie übermüdet war. Die 47-Jährige war am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Audi auf der Eichenauer Hauptstraße in Richtung Olching unterwegs. Laut Polizei prallte sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen VW, der am Fahrbahnrand parkte. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug sowie dem VW entstand allerdings ein erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Eichenauerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Übermüdung.

An einer Grundstücksausfahrt in Puchheim hat es ordentlich gekracht. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 18-jähriger Olchinger am Donnerstagabend mit seinem Mercedes aus einem Grundstück an der Benzstraße ausfahren. Dabei übersah er aber einen von links kommenden 25-jährigen Angestellten aus Gröbenzell, der mit seinem BMW Vorfahrt gehabt hätte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Schaden in Höhe von rund 12 000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Samstag gegen 5.50 Uhr an der Kreuzung der Unteren Bahnhof- mit der Landsberger Straße ereignete. Ein 52-jähriger Busfahrer wollte die Landsberger Straße in Richtung Bahnhof überqueren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Dacia – die Ampelanlage war noch nicht in Betrieb. Es kam zum Zusammenstoß. Der Dacia, er gehört einem 43-jährigen Germeringer, war nicht mehr fahrbereit.

23. Mai

Ein Moment der Unaufmerksamkeit eines Radfahrers hatte für einen Germeringer Motorradfahrer Folgen. Der 32-jährige Radler wollte laut Polizei am frühen Samstagnachmittag von der Streiflacher Straße nach rechts in die Hartstraße in Germering abbiegen. Dabei übersah er einen 56-jährigen Germeringer auf seinem Motorrad, der in Richtung Bahnhof unterwegs war und Vorfahrt hatte. Der Motorradfahrer konnte noch abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte jedoch und verletzte sich leicht. Er kam ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden, der auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt wird. Außerdem hat ein Trike-Fahrer auf der Autobahn die Kontrolle über sein Bike verloren.

Diese Tassen sind definitiv nicht mehr im Schrank: Ein Unbekannter hat zwei solche Gefäße auf einen schwarzen Daimler Chrysler geworfen, der am Freitagabend an der Hartstraße in Germering parkte. Die Tassen zersprangen und beschädigten den Lack an der Beifahrertüre. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Germering ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70. In Bruck wurde außerdem ein Radler abgedrängt.

Ein 66-Jähriger hat am Samstag zu tief ins Glas geschaut und in Grafrath einen Unfall verursacht, der ganz anders hätte ausgehen können. Laut Polizei war der BMW-Fahrer aus der Gemeinde Wörthsee gegen 22.30 Uhr auf der Moorenweiser Straße in Grafrath unterwegs. Er kam mit seinem Fahrzeug offenbar immer weiter auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr gerade eine 42-Jährige aus Steindorf (Kreis Aichach-Friedberg) mitsamt drei Insassen in ihrem VW-Passat. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Die Insassen des VW kamen mit dem Schrecken davon. Ebenso der 66-Jährige in seinem BMW, der nach rechts in eine Böschung schleuderte. Für den Fahrer wird die Sache dennoch Folgen haben. Bei ihm nahm die Polizei bei der Unfallaufnahme eine deutliche Fahne wahr. Der Alkohol-Test ergab 1,3 Promille. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf 18 000 Euro geschätzt.

In eine Eichenauer Bar an der Hauptstraße wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen, allerdings gingen die Täter leer aus. Sie verschafften sich laut Polizei Zugang über die Türe eines Geschäftes, das nebenan liegt. Über eine Zwischentür gelangten sie in die Bar. Dort scheiterten sie daran, einen Spielautomaten zu knacken. Die Täter (es könnte auch nur ein Täter gewesen sein) verließen anschließend das Gebäude. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Germeringer Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Eine Hecke und ein Müllcontainer sind am frühen Samstagmorgen in Puchheim in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Gegen 4 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Am Grünen Markt breitete sich ein Brand aus, nahe eines Maibaum. Die Einsatzkräfte löschten. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat beziehungsweise sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 zu melden.

In Germering haben sich gleich mehrere Fälle von Unfallflucht ereignet, einer dürfte laut Polizei aber sehr schnell geklärt werden. Ein Zeuge hat nämlich beobachtet, wie ein Linienbus am Donnerstagabend gegen einen an der Kerschensteinerstraße geparkten Audi eines 51-jährigen Germeringers gestoßen ist. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 3500 Euro. Der Zeuge hat sich allerdings die Nummer der Buslinie notiert und einen Zettel am Audi hinterlassen. So ist laut Polizei leicht nachvollziehbar, wer am Steuer saß. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch. Jemand hat den an der Goethestraße abgestellten Audi A1 einer 34-jährigen Frau aus Germering angefahren. Den Schaden am Heck des Fahrzeugs beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70 melden. Das Gleiche gilt für den dritten Fall. Zwischen 12. Mai, Mitternacht, und 19. Mai, 21 Uhr, wurde der an der Oberfeldstraße abgestellter VW T-Roc eines 25-jährigen Mannes aus Germering angefahren. Auch hier ist der Verursacher geflüchtet. Der Schaden, der an der Fahrzeugfront entstanden ist, beläuft sich auf rund 4000 Euro.

19. Mai

Schaden in Höhe von rund 4000 Euro hat ein Autofahrer verursacht, der einen an der Ludwigstraße abgestellten Mercedes einer 28-jährigen Krankenschwester aus Germering angefahren hat. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 3. Mai, und Montag, 16. Mai. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf den Verursacher geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70 melden.

Eine Puchheimerin ist mit ihrem Rad an den Bordstein gestoßen und gestürzt. Sie hat sich leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Dienstagmittag auf der Akeleistraße in Richtung Eschenrieder Straße in Gröbenzell.

Eine Motorradfahrerin hat in Gröbenzell einen Unfall verursacht. Laut Polizei war die 41-jährige Gröbenzellerin am Montagabend mit ihrem dreirädrigen Bike unterwegs und bog von der Eschenrieder Straße in die Bahnhofstraße ein. Aus Unachtsamkeit verlor sie die Kontrolle und prallte gegen einen geparkten Wagen. Sie verletzte sich leicht. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend in Maisach einen Fahrschul-Lkw gerammt und ist geflüchtet. Weil er auch danach alles andere als vorschriftsmäßig herumkurvte konnte die Polizei den Mann schnappen. Der Moorenweiser verlor in Maisach die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er in die Emmy-Nöther-Straße einbog. Dort prallte sein Wagen zunächst gegen ein Stromhäuschen und rammte anschließend einen Fahrschul-Lkw. Doch anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er einfach weiter. Der Fahrlehrer und sein Schüler konnten sich aber einen Teil des Kennzeichens merken. 20 Minuten später meldete ein Zeuge in Moorenweis einen Wagen der in gefährlicher Fahrweise unterwegs war. Er merkte sich, in welchem Haus der Fahrer verschwand. Polizisten fanden den Mann. Es war der Unfallfahrer aus Maisach. Er hatte 1,5 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall oder eine auffällige Fahrweise des Moorenweiser Uhr beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Olching unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden.

Eine böse Überraschung hat der Besitzer eines Hyundai am Montag erlebt. Als er am Abend zu seinem Auto kam, das er am nördlichen Parkplatz des Geltendorfer Bahnhofes abgestellt hatte, war dieses im Bereich des Kofferraums beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 2500 Euro. Hinweise unter Telefon (0 81 91) 93 20. Außerdem kam es bei Mittelstetten zu einem Bus-Unfall.

17. Mai

Zwei Radlerinnen wurden bei Zusammenstößen mit Pkw verletzt. Eine 84-Jährige fuhr am Samstag kurz nach 10 Uhr auf der Industriestraße in Fürstenfeldbruck in verkehrter Richtung auf einem Gehweg. Eine VW-Lenkerin (31) übersah die Seniorin, als sie aus einem Supermarktparkplatz kam. Nach dem Zusammenprall musste die alte Dame in die Klinik. Ein Skodafahrer (46) stieß am Sonntagabend in Emmering mit einer E-Bike-Fahrerin (56) zusammen, als er aus einem Grundstück kam. Die Frau befuhr den Radweg. Sie musste mit Prellungen und Schürfwunden in die Klinik.

Bei Mittelstetten überholte ein Motorradfahrer (22) am Samstagabend an einer unübersichtlichen Stelle einen VW Caddy. Als dieser nach links ausscherte, wich der Ebersberger in ein Rapsfeld aus. Beim Sturz verletzte er sich leicht. Die Polizei sucht den flüchtigen VW-Fahrer. Außerdem hat ein Mann mehrere Kinder belästigt; ein Linienbus ist gegen einen Baum gekracht und ein junger Mann hat reihenweise Online-Kunden abgezockt.

16. Mai:

Schwere Verletzungen hat am Samstag eine Motorradfahrerin aus Geltendorf erlitten. Die 27-Jährige war auf der Staatsstraße zwischen Ramsach und Schwabhausen unterwegs, als sie ein landwirtschaftliches Gespann, das mit Stroh beladen war, überholen wollte. Sie scherte aus, übersah dabei aber das entgegenkommende Auto eines 55-jährigen Landsbergers. Dieses befand sich bereits auf Höhe des Traktors, ein Ausweichen war nicht möglich. Die Motorradfahrerin prallte gegen den Wagen. Die Wucht war so groß, dass das Rad des Pkws von der Achse gerissen wurde. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 10 000 Euro an.

Diebe haben auf einem Feld eines Germeringe Landwirts zugeschlagen. Sie haben von dort Eisenstützen im Wert von 500 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70.

Gekracht hat es am Samstagabend auf der Staatsstraße auf Höhe der Autobahnauffahrt nach München bei Germering. Eine 46-Jährige wollte mit ihrem Citroen nach links zur Auffahrt auf die A 96 abbiegen. Dabei übersah sie den entgegen kommenden Opel eines 30-Jährigen aus Krailling. Es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei gibt den Sachschaden mit rund 12 500 Euro an.

Zwei Autos sind am Samstagnachmittag in der Feursstraße in Olching zusammengestoßen. Ein 56-jähriger Olchinger wollte mit seinem VW rückwärts aus der Parkbucht eins Einkaufscenters fahren. Zeitgleich wollte eine 59-jährige Maisacherin, die stadteinwärts unterwegs war, nach links in eine freie Parkbucht abbiegen. Es krachte. Den entstandenen Schaden gibt die Polizei mit 300 Euro an.

Zahlreiche Verstöße am Steuer musste die Polizei am Freitag bei mehreren Kontrollen im Landkreis feststellen. Diese fanden im Rahmen des Aktionsmonats „Fahrtüchtigkeit im Blick“ statt. Das Ergebnis: 13 Autofahrer wurden mit Handy am Ohr erwischt, fünf waren nicht angeschnallt. Zudem hatten drei Fahrer Alkohol getrunken. Einer war ohne Führerschein unterwegs und ein E-Scooter hatte weder einen Versicherungsschutz noch eine Betriebserlaubnis. Außerdem kam es im Ameisenstüberl zu einem Einbruch. Die Polizei hat zudem einen Betrüger gefasst, während es in Eichenau zu einer Auseinandersetzung wegen eines Handyvideos kam. Zuvor war es zu einer großen Suchaktion wegen eines Vermissten gekommen. Und: Die Stadt Olching führt eine Sicherheitswacht ein.

9. Mai

Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis FFB ist am Samstag bei Hagenheim im Kreis Landsberg schwer verunglückt. Er kam der Polizei Landsberg zufolge in einer scharfen Rechtskurve auf Höhe des Egelsees nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei kollidierte er mit einem neben der Straße stehenden Baum. Der schwer verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung mit einem Hubschrauber in eine Münchner Klinik eingeliefert. In Germering wurde außerdem eine Bombe gefunden.

Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro ist bei einem missglückten Ausparkversuch in Gröbenzell entstanden. Ein 47-jähriger VW-Fahrer aus Fürstenfeldbruck wollte am Freitag gegen 17.15 Uhr rückwärts von einer Parkfläche aus in die Augsburger Straße einfahren. Dabei übersah er den VW-Kleintransporter eines 51-jährigen Puchheimers, der ortseinwärts unterwegs war. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge niemand.

Unfallflucht beging der Fahrer eines Autos, der schon am Donnerstag gegen einen Stromverteilerkasten gefahren ist. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13 und 13.30 Uhr in der Tulpenstraße in Maisach. wie die Polizei mitteilt, wurde der Verteilerkasten erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher fuhr einfach weiter, obwohl nach dem Crash der Verteiler offen stand. Die Polizei hofft auf Hinweise durch Zeugen.

Schaden in Höhe von rund 3100 Euro sind bei einem Unfall entstanden, den eine unbekannte Autofahrerin am Samstag in Gröbenzell verursacht hat. Die laut Polizeibericht auf 60 Jahre geschätzte Fahrerin eines weißen Kombi nahm einem 33-jähriger Mercedesfahrer gegen 13.40 Uhr die Vorfahrt, als sie vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Olchinger Straße einbog. Der Mercedesfahrer bremste stark und versuchte auszuweichen. Er krachte dennoch gegen ein Verkehrsschild. Die Verursacherin fuhr einfach weiter Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise durch Zeugen, um die Fahrerin zu ermitteln. Außerdem: Auto reißt Findling aus Kreisverkehr.

Ein unbekannter Autofahrer ist in der Olchinger Sudetenstraße gegen einen Bauzaun gefahren und dabei auch noch einen Gartenzaun sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Anschließend fuhr er einfach weiter ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge schon zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 12 Uhr. Wer möglicherweise etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Olching melden.

Schaden in Höhe von rund 3800 Euro sind bei drei Unfällen entstanden, die sich am Donnerstag und Freitag im Stadtgebiet Germering ereigneten. In allen Fällen begingen die Verursacher Unfallflucht. Der erste Vorfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 10 und 11.30 Uhr auf dem Dehner-Parkplatz. Hier hat ein Unbekannter den Skoda einer 72-Jährigen an der rechten Seite beschädigt. Ebenfalls am Donnerstag stellte ein 22-Jähiger an seinem VW Polo Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite fest. Er hatte sein Auto an der Fichtenstraße gegen 17.30 Uhr abgestellt und wollte um 18.30 Uhr weiterfahren. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, erwischte es dann den an der Hartstraße 94 geparkten Skoda eines 54-Jährigen. Offensichtlich beim Vorbeifahren hat ein Unbekannter den linken Außenspiegel abrasiert. Die Polizei hofft auf Zeugen, die zur Aufklärung der Vorfälle beitragen können.

Drei junge Männer und eine junge Frau haben am Samstag gegen 1.15 Uhr den Nahrungsmittelautomaten gegenüber des Bahnhofs in Germering durch Tritte demoliert. Zeugen schätzen das Alter der Vier auf 16 bis 25 Jahre. Einer von ihnen trug einen weißen Pullover und eine schwarze Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der Polizei zu melden.

Ein Unbekannter hat versucht, einen in der Tristanstraße in Germering geparkten VW Kombi aufzubrechen. Ums ins Fahrzeuginnere zu gelangen, versuchte er, das Schlüsselloch der Fahrertür aufbohren. Er scheiterte aber letztlich. Der verursachte Schaden am Schloss wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer (089) 8941570 bei der Inspektion melden.

6. Mai

Ein Jäger ist am Dienstag Opfer von Dieben geworden. Der Mann hatte sein Auto, einen Subaru, gegen 18 Uhr im Wald bei der Furthmühle geparkt, um auf die Jagd zu gehen. Als er nach etwa zwei Stunden zu seinem Pkw zurückkam, musste er feststellen, dass seine Geldbörse aus dem Fahrzeug entwendet worden war. Da keine Aufbruchspuren erkennbar waren, hatte er vermutlich vergessen, sein Fahrzeug abzusperren. Zeugen, die zur Tatzeit im Waldgebiet unterwegs waren, sollen sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 bei der Polizei melden.

Ein 21-jähriger Münchner hat in Gröbenzell einen Unfall mit erheblichen Folgen verursacht. Der Mann bog am Mittwoch gegen 21 Uhr von der Shell-Tankstelle auf die Olchinger Straße, Fahrtrichtung Lochhausen, ein. Dabei geriet er laut Polizei ins Schleudern und schob auf der gegenüberliegende Straßenseite gleich drei parkende Fahrzeuge aufeinander. Wie das genau passiert ist, konkretisiert die Polizei nicht. Der Münchner wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Olchinger Polizei beziffert den entstandenen Schaden in ihrem Bericht auf rund 32 000 Euro.

Zwei abgesperrte Fahrräder sind vom Olchinger Bahnhof entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, muss sich der Diebstahl am Mittwoch zwischen 18 und 20.25 Uhr ereignet haben. Der Gesamtwert der beiden Fahrräder betrage rund 820 Euro. Wer sachdienliche Hinweise liefern kann, soll sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 melden.

Nach einem Unfall sucht die Polizei Zeugen, weil die Beteiligten widersprüchliche Angaben machen. Fest steht: Eine 36-jährige Bergkirchnerin wollte am Dienstag gegen 16.10 Uhr in der Fürstenfeldbrucker Straße in Olching mit ihrem Pkw rückwärts in eine Grundstückseinfahrt fahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 53-jähriger Fürstenfeldbrucker mit seinem Auto an ihr vorbei, beziehungsweise nicht. Denn es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 4000 Euro. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 melden.

5. Mai

Weniger schöne Auswirkung der beginnenden Biergartensaison: Aus dem Garten einer Gaststätte am Lauscherwörth in Emmering wurden drei Biertische und zwei Bierbänke gestohlen. Die Langfinger kamen zwischen Montag, 23 und Dienstag, 13 Uhr. Die Polizei Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise unter Telefon (0 81 41) 61 20.

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Sturz in Gernlinden schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei Olching trug der Gröbenzeller (50) keinen Helm. Der Mann war auf der Ganghoferstraße unterwegs und geriet außerorts aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.

Weil sie über den Randstein stolperte, landete eine Flugbegleiterin (41) am Dienstag gegen 16 Uhr in Puchheim plötzlich auf der Nordendstraße. Ein Mitsubishi-Fahrer (46) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Auto erfasste die Fußgängerin aus Freising. Sie kam laut Polizei Germering mit leichten Blessuren davon.

Drei Unfälle, an denen Radler beteiligt waren, ereigneten sich am Dienstag. Die Radfahrer erlitten dabei jeweils leichte Verletzungen. Der erste Vorfall ist einem zwölfjährigen Fußgänger zu verdanken. Der Schüler wollte gegen 17.50 Uhr vom Wirtschaftsweg der Landsberger Straße nach links in den Alpspitzweg einbiegen. Dabei übersah er, dass von hinten ein 18-jähriger Radfahrer herankam. Dieser konnte nicht mehr bremsen, stieß mit dem Fußgänger zusammen und stürzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen 19.30 Uhr übersah dann eine 34--jährige Radfahrerin am Bahnhofplatz beim Ausfahren vom P&R-Platz den vorfahrtsberechtigten Skoda eines 52-jährigen Germeringers. Die Radlerin stützte und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Ganz in der Nähe war kurz zuvor ein 62-jähriger Radler aus München vom Kia einer 38-jährigen Germeringerin erfasst worden. Die Autofahrerin war vom Bahnhofplatz in den Kreisverkehr vor der Unterführung eingefahren und missachtete dabei die Vorfahrt des Fahrradfahrers.