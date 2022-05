Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: Nächster Crash an der Kaisersäule - diesmal bei Schneematsch

Am Samstagabend, 28. Mai, krachte es an der Kreuzung Kaisersäule in Fürstenfeldbruck. © Feuerwehr Puch

30. Mai

Am Sonntag kam es gegen 12.15 Uhr auf der B2 ebenfalls auf Höhe der Kaisersäule zu einem weiteren Zusammenstoß von zwei Pkw. Zum Unfallzeitpunkt hatte es im Bereich Fürstenfeldbruck kurzzeitig stark gegraupelt und geschneit, sodass die Straße auf Höhe Puch laut Polizei mit rund fünf Zentimeter Schneematsch bedeckt war. Ein 30-jähriger BMW-Fahrer aus dem Raum Landsberg wurde wohl von Graupel- und Schneeschauer überrascht, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er laut Polizei seitlich mit dem entgegenkommenden VW eines 52-jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck zusammen. Der Pkw des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Bei dem Unfall am Samstag um 18.40 Uhr (siehe Erstmeldung vom 29. Mai) an der Kaisersäule wollte eine 85-Jährige mit ihrem VW aus Puch kommend nach links auf die B2 in Richtung Mammendorf abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei eine vorfahrtsberechtigte 56-jährige BMW-Fahrerin, welche auf der B2 aus Fürstenfeldbruck kam. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Diese waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weiterhin mussten auslaufende Betriebsmittel durch die Feuerwehr Puch gebunden werden. Diese übernahm während der Unfallaufnahme auch die Verkehrsregelung, sodass der Verkehr auf der B2 während der Unfallaufnahme eingeschränkt weiter fließen konnte. Die beiden Pkw-Fahrerinnen kamen laut Polizei jeweils leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser.

29. Mai

Einmal mehr hat es an der Kreuzung „Kaisersäule“ in Fürstenfeldbruck, Ortsteil Puch, gekracht. Am Samstagabend kollidierte zwei Pkw im Kreuzungsbereich auf der B 2.

Gegen 18.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte zur Unfallstelle alarmiert, wie die Feuerwehr Puch berichtet. Die Helfer sicherten die Unfallstelle ab und leiteten den Verkehr um. Außerdem nahmen sie auslaufende Betriebsstoffe der am Unfall beteiligten Autos, ein weißer BMW und ein silberner VW, auf. Beide Fahrzeuge waren laut Feuerwehr nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

An dem Unfallschwerpunkt an der Kaisersäule kracht es immer wieder. Ein lang geplanter Umbau der Kreuzung zu einem Kreisverkehr ist aus Gründen des Denkmalschutzes gescheitert.

In Gröbenzell krachte ein betrunkener Pizzalieferant am Samstagabend in eine Garagenwand. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 31-Jährige die Wildmoosstraße entlang und wollte in die Freyastraße abbiegen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab. Er lenkte seinen Opel über den Gehweg, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und landete schließlich an der Garagenmauer.

Ein Alkoholtest der Polizei ergab einen Wert von über einem Promille. Der Pizzalieferant und sein Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 5000 Euro.

Bei einem Unfall vor einer Diskothek in Olching wurde eine 24-Jährige leicht verletzt. Ein 26-Jähriger fuhr am Samstagabend mit seinem BMW von dem Parkplatz der Diskothek auf die Fahrbahn. Hierbei missachtete er laut Polizei die vorfahrtsberechtigte 24-jährige Eichenauerin auf ihrem Kleinkraftrad. Die Frau konnte nicht mehr bremsen und fuhr seitlich in den Pkw des Allingers. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von 3500 Euro.

24. Mai

Im Drogenrausch ist ein 42-Jähriger mit seinem Auto am Sonntagabend in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann auf der B 2 bei Puch mit 79 Stundenkilometern gemessen. Erlaubt waren 60. Als Polizisten den Wagen stoppten, drang starker Marihuana-Geruch aus dem Inneren. Der Fahrer gab zu, gerade einen Joint geraucht zu haben. Die Beamten stellten diesen sicher und fanden noch eine kleine Menge Marihuana. Der Mann bekommt jetzt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss. Außerdem wurde ein Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Eine Autofahrerin aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck hat am Sonntag in Oberschleißheim (Landkreis München) einen Unfall verursacht. Laut Polizei wollte die Frau von einem Feldweg auf die Dachauer Straße einbiegen. Dabei übersah sie einen Motorradfahrer. Bei der Kollision stürzte der 36-Jährige. Er sowie die 44-jährige Unfallverursacherin wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die B 471 musste rund drei Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu Staus. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Besonders interessant: Die Geschwindigkeit des Motorrades. Hinweise werden erbeten unter Telefon (089) 62 16 33 22.

Eine Eichenauerin hat die Kontrolle über ihr Auto verloren und dadurch einen großen Schaden verursacht. Als Grund gab sie an, dass sie übermüdet war. Die 47-Jährige war am frühen Sonntagmorgen mit ihrem Audi auf der Eichenauer Hauptstraße in Richtung Olching unterwegs. Laut Polizei prallte sie mit ihrem Fahrzeug gegen einen VW, der am Fahrbahnrand parkte. Die Fahrerin blieb unverletzt. An ihrem Fahrzeug sowie dem VW entstand allerdings ein erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt wird. Beide Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Eichenauerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Übermüdung.

An einer Grundstücksausfahrt in Puchheim hat es ordentlich gekracht. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 18-jähriger Olchinger am Donnerstagabend mit seinem Mercedes aus einem Grundstück an der Benzstraße ausfahren. Dabei übersah er aber einen von links kommenden 25-jährigen Angestellten aus Gröbenzell, der mit seinem BMW Vorfahrt gehabt hätte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei ein Schaden in Höhe von rund 12 000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall, der sich am Samstag gegen 5.50 Uhr an der Kreuzung der Unteren Bahnhof- mit der Landsberger Straße ereignete. Ein 52-jähriger Busfahrer wollte die Landsberger Straße in Richtung Bahnhof überqueren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Dacia – die Ampelanlage war noch nicht in Betrieb. Es kam zum Zusammenstoß. Der Dacia, er gehört einem 43-jährigen Germeringer, war nicht mehr fahrbereit.

Für eine gewisse Aufregung sorgen derzeit verschiedene Übergriffe auf Mädchen beziehungsweise Jugendliche.

23. Mai

Ein Moment der Unaufmerksamkeit eines Radfahrers hatte für einen Germeringer Motorradfahrer Folgen. Der 32-jährige Radler wollte laut Polizei am frühen Samstagnachmittag von der Streiflacher Straße nach rechts in die Hartstraße in Germering abbiegen. Dabei übersah er einen 56-jährigen Germeringer auf seinem Motorrad, der in Richtung Bahnhof unterwegs war und Vorfahrt hatte. Der Motorradfahrer konnte noch abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte jedoch und verletzte sich leicht. Er kam ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Schaden, der auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt wird.

Diese Tassen sind definitiv nicht mehr im Schrank: Ein Unbekannter hat zwei solche Gefäße auf einen schwarzen Daimler Chrysler geworfen, der am Freitagabend an der Hartstraße in Germering parkte. Die Tassen zersprangen und beschädigten den Lack an der Beifahrertüre. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Germering ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Ein 66-Jähriger hat am Samstag zu tief ins Glas geschaut und in Grafrath einen Unfall verursacht, der ganz anders hätte ausgehen können. Laut Polizei war der BMW-Fahrer aus der Gemeinde Wörthsee gegen 22.30 Uhr auf der Moorenweiser Straße in Grafrath unterwegs. Er kam mit seinem Fahrzeug offenbar immer weiter auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr gerade eine 42-Jährige aus Steindorf (Kreis Aichach-Friedberg) mitsamt drei Insassen in ihrem VW-Passat. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Die Insassen des VW kamen mit dem Schrecken davon. Ebenso der 66-Jährige in seinem BMW, der nach rechts in eine Böschung schleuderte. Für den Fahrer wird die Sache dennoch Folgen haben. Bei ihm nahm die Polizei bei der Unfallaufnahme eine deutliche Fahne wahr. Der Alkohol-Test ergab 1,3 Promille. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird laut Polizei auf 18 000 Euro geschätzt.

In eine Eichenauer Bar an der Hauptstraße wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen, allerdings gingen die Täter leer aus. Sie verschafften sich laut Polizei Zugang über die Türe eines Geschäftes, das nebenan liegt. Über eine Zwischentür gelangten sie in die Bar. Dort scheiterten sie daran, einen Spielautomaten zu knacken. Die Täter (es könnte auch nur ein Täter gewesen sein) verließen anschließend das Gebäude. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Die Germeringer Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Eine Hecke und ein Müllcontainer sind am frühen Samstagmorgen in Puchheim in Flammen aufgegangen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Gegen 4 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Am Grünen Markt breitete sich ein Brand aus, nahe eines Maibaum. Die Einsatzkräfte löschten. Der Schaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer etwas Verdächtiges wahrgenommen hat beziehungsweise sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 zu melden.

In Germering haben sich gleich mehrere Fälle von Unfallflucht ereignet, einer dürfte laut Polizei aber sehr schnell geklärt werden. Ein Zeuge hat nämlich beobachtet, wie ein Linienbus am Donnerstagabend gegen einen an der Kerschensteinerstraße geparkten Audi eines 51-jährigen Germeringers gestoßen ist. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf rund 3500 Euro. Der Zeuge hat sich allerdings die Nummer der Buslinie notiert und einen Zettel am Audi hinterlassen. So ist laut Polizei leicht nachvollziehbar, wer am Steuer saß. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch. Jemand hat den an der Goethestraße abgestellten Audi A1 einer 34-jährigen Frau aus Germering angefahren. Den Schaden am Heck des Fahrzeugs beziffert die Polizei auf rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise liefern können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70 melden. Das Gleiche gilt für den dritten Fall. Zwischen 12. Mai, Mitternacht, und 19. Mai, 21 Uhr, wurde der an der Oberfeldstraße abgestellter VW T-Roc eines 25-jährigen Mannes aus Germering angefahren. Auch hier ist der Verursacher geflüchtet. Der Schaden, der an der Fahrzeugfront entstanden ist, beläuft sich auf rund 4000 Euro.

19. Mai

Schaden in Höhe von rund 4000 Euro hat ein Autofahrer verursacht, der einen an der Ludwigstraße abgestellten Mercedes einer 28-jährigen Krankenschwester aus Germering angefahren hat. Der Verursacher beging Fahrerflucht. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 3. Mai, und Montag, 16. Mai. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die möglicherweise Hinweise auf den Verursacher geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70 melden.

Eine Puchheimerin ist mit ihrem Rad an den Bordstein gestoßen und gestürzt. Sie hat sich leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Dienstagmittag auf der Akeleistraße in Richtung Eschenrieder Straße in Gröbenzell.

Eine Motorradfahrerin hat in Gröbenzell einen Unfall verursacht. Laut Polizei war die 41-jährige Gröbenzellerin am Montagabend mit ihrem dreirädrigen Bike unterwegs und bog von der Eschenrieder Straße in die Bahnhofstraße ein. Aus Unachtsamkeit verlor sie die Kontrolle und prallte gegen einen geparkten Wagen. Sie verletzte sich leicht. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend in Maisach einen Fahrschul-Lkw gerammt und ist geflüchtet. Weil er auch danach alles andere als vorschriftsmäßig herumkurvte konnte die Polizei den Mann schnappen. Der Moorenweiser verlor in Maisach die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er in die Emmy-Nöther-Straße einbog. Dort prallte sein Wagen zunächst gegen ein Stromhäuschen und rammte anschließend einen Fahrschul-Lkw. Doch anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er einfach weiter. Der Fahrlehrer und sein Schüler konnten sich aber einen Teil des Kennzeichens merken. 20 Minuten später meldete ein Zeuge in Moorenweis einen Wagen der in gefährlicher Fahrweise unterwegs war. Er merkte sich, in welchem Haus der Fahrer verschwand. Polizisten fanden den Mann. Es war der Unfallfahrer aus Maisach. Er hatte 1,5 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall oder eine auffällige Fahrweise des Moorenweiser Uhr beobachtet haben, sich bei der Polizeiinspektion Olching unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden.

Eine böse Überraschung hat der Besitzer eines Hyundai am Montag erlebt. Als er am Abend zu seinem Auto kam, das er am nördlichen Parkplatz des Geltendorfer Bahnhofes abgestellt hatte, war dieses im Bereich des Kofferraums beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf 2500 Euro. Hinweise unter Telefon (0 81 91) 93 20.

17. Mai

Zwei Radlerinnen wurden bei Zusammenstößen mit Pkw verletzt. Eine 84-Jährige fuhr am Samstag kurz nach 10 Uhr auf der Industriestraße in Fürstenfeldbruck in verkehrter Richtung auf einem Gehweg. Eine VW-Lenkerin (31) übersah die Seniorin, als sie aus einem Supermarktparkplatz kam. Nach dem Zusammenprall musste die alte Dame in die Klinik. Ein Skodafahrer (46) stieß am Sonntagabend in Emmering mit einer E-Bike-Fahrerin (56) zusammen, als er aus einem Grundstück kam. Die Frau befuhr den Radweg. Sie musste mit Prellungen und Schürfwunden in die Klinik.

Bei Mittelstetten überholte ein Motorradfahrer (22) am Samstagabend an einer unübersichtlichen Stelle einen VW Caddy. Als dieser nach links ausscherte, wich der Ebersberger in ein Rapsfeld aus. Beim Sturz verletzte er sich leicht. Die Polizei sucht den flüchtigen VW-Fahrer.

16. Mai:

Schwere Verletzungen hat am Samstag eine Motorradfahrerin aus Geltendorf erlitten. Die 27-Jährige war auf der Staatsstraße zwischen Ramsach und Schwabhausen unterwegs, als sie ein landwirtschaftliches Gespann, das mit Stroh beladen war, überholen wollte. Sie scherte aus, übersah dabei aber das entgegenkommende Auto eines 55-jährigen Landsbergers. Dieses befand sich bereits auf Höhe des Traktors, ein Ausweichen war nicht möglich. Die Motorradfahrerin prallte gegen den Wagen. Die Wucht war so groß, dass das Rad des Pkws von der Achse gerissen wurde. Die 27-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden gibt die Polizei mit rund 10 000 Euro an.

Diebe haben auf einem Feld eines Germeringe Landwirts zugeschlagen. Sie haben von dort Eisenstützen im Wert von 500 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70.

Gekracht hat es am Samstagabend auf der Staatsstraße auf Höhe der Autobahnauffahrt nach München bei Germering. Eine 46-Jährige wollte mit ihrem Citroen nach links zur Auffahrt auf die A 96 abbiegen. Dabei übersah sie den entgegen kommenden Opel eines 30-Jährigen aus Krailling. Es kam zum Zusammenstoß. Die Polizei gibt den Sachschaden mit rund 12 500 Euro an.

Zwei Autos sind am Samstagnachmittag in der Feursstraße in Olching zusammengestoßen. Ein 56-jähriger Olchinger wollte mit seinem VW rückwärts aus der Parkbucht eins Einkaufscenters fahren. Zeitgleich wollte eine 59-jährige Maisacherin, die stadteinwärts unterwegs war, nach links in eine freie Parkbucht abbiegen. Es krachte. Den entstandenen Schaden gibt die Polizei mit 300 Euro an.

Zahlreiche Verstöße am Steuer musste die Polizei am Freitag bei mehreren Kontrollen im Landkreis feststellen. Diese fanden im Rahmen des Aktionsmonats „Fahrtüchtigkeit im Blick" statt. Das Ergebnis: 13 Autofahrer wurden mit Handy am Ohr erwischt, fünf waren nicht angeschnallt. Zudem hatten drei Fahrer Alkohol getrunken. Einer war ohne Führerschein unterwegs und ein E-Scooter hatte weder einen Versicherungsschutz noch eine Betriebserlaubnis.

9. Mai

Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis FFB ist am Samstag bei Hagenheim im Kreis Landsberg schwer verunglückt. Er kam der Polizei Landsberg zufolge in einer scharfen Rechtskurve auf Höhe des Egelsees nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei kollidierte er mit einem neben der Straße stehenden Baum. Der schwer verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung mit einem Hubschrauber in eine Münchner Klinik eingeliefert.

Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro ist bei einem missglückten Ausparkversuch in Gröbenzell entstanden. Ein 47-jähriger VW-Fahrer aus Fürstenfeldbruck wollte am Freitag gegen 17.15 Uhr rückwärts von einer Parkfläche aus in die Augsburger Straße einfahren. Dabei übersah er den VW-Kleintransporter eines 51-jährigen Puchheimers, der ortseinwärts unterwegs war. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge niemand.

Unfallflucht beging der Fahrer eines Autos, der schon am Donnerstag gegen einen Stromverteilerkasten gefahren ist. Der Vorfall ereignete sich zwischen 13 und 13.30 Uhr in der Tulpenstraße in Maisach. wie die Polizei mitteilt, wurde der Verteilerkasten erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Der Verursacher fuhr einfach weiter, obwohl nach dem Crash der Verteiler offen stand. Die Polizei hofft auf Hinweise durch Zeugen.

Schaden in Höhe von rund 3100 Euro sind bei einem Unfall entstanden, den eine unbekannte Autofahrerin am Samstag in Gröbenzell verursacht hat. Die laut Polizeibericht auf 60 Jahre geschätzte Fahrerin eines weißen Kombi nahm einem 33-jähriger Mercedesfahrer gegen 13.40 Uhr die Vorfahrt, als sie vom Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Olchinger Straße einbog. Der Mercedesfahrer bremste stark und versuchte auszuweichen. Er krachte dennoch gegen ein Verkehrsschild. Die Verursacherin fuhr einfach weiter Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise durch Zeugen, um die Fahrerin zu ermitteln.

Ein unbekannter Autofahrer ist in der Olchinger Sudetenstraße gegen einen Bauzaun gefahren und dabei auch noch einen Gartenzaun sowie ein Verkehrsschild beschädigt. Anschließend fuhr er einfach weiter ohne Angaben zu seiner Person zu hinterlassen Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge schon zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 12 Uhr. Wer möglicherweise etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Olching melden.

Schaden in Höhe von rund 3800 Euro sind bei drei Unfällen entstanden, die sich am Donnerstag und Freitag im Stadtgebiet Germering ereigneten. In allen Fällen begingen die Verursacher Unfallflucht. Der erste Vorfall ereignete sich am Donnerstag zwischen 10 und 11.30 Uhr auf dem Dehner-Parkplatz. Hier hat ein Unbekannter den Skoda einer 72-Jährigen an der rechten Seite beschädigt. Ebenfalls am Donnerstag stellte ein 22-Jähiger an seinem VW Polo Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite fest. Er hatte sein Auto an der Fichtenstraße gegen 17.30 Uhr abgestellt und wollte um 18.30 Uhr weiterfahren. Zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 9 Uhr, erwischte es dann den an der Hartstraße 94 geparkten Skoda eines 54-Jährigen. Offensichtlich beim Vorbeifahren hat ein Unbekannter den linken Außenspiegel abrasiert. Die Polizei hofft auf Zeugen, die zur Aufklärung der Vorfälle beitragen können.

Drei junge Männer und eine junge Frau haben am Samstag gegen 1.15 Uhr den Nahrungsmittelautomaten gegenüber des Bahnhofs in Germering durch Tritte demoliert. Zeugen schätzen das Alter der Vier auf 16 bis 25 Jahre. Einer von ihnen trug einen weißen Pullover und eine schwarze Mütze. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der Polizei zu melden.

Ein Unbekannter hat versucht, einen in der Tristanstraße in Germering geparkten VW Kombi aufzubrechen. Ums ins Fahrzeuginnere zu gelangen, versuchte er, das Schlüsselloch der Fahrertür aufbohren. Er scheiterte aber letztlich. Der verursachte Schaden am Schloss wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der Telefonnummer (089) 8941570 bei der Inspektion melden.

6. Mai

Ein Jäger ist am Dienstag Opfer von Dieben geworden. Der Mann hatte sein Auto, einen Subaru, gegen 18 Uhr im Wald bei der Furthmühle geparkt, um auf die Jagd zu gehen. Als er nach etwa zwei Stunden zu seinem Pkw zurückkam, musste er feststellen, dass seine Geldbörse aus dem Fahrzeug entwendet worden war. Da keine Aufbruchspuren erkennbar waren, hatte er vermutlich vergessen, sein Fahrzeug abzusperren. Zeugen, die zur Tatzeit im Waldgebiet unterwegs waren, sollen sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 bei der Polizei melden.

Ein 21-jähriger Münchner hat in Gröbenzell einen Unfall mit erheblichen Folgen verursacht. Der Mann bog am Mittwoch gegen 21 Uhr von der Shell-Tankstelle auf die Olchinger Straße, Fahrtrichtung Lochhausen, ein. Dabei geriet er laut Polizei ins Schleudern und schob auf der gegenüberliegende Straßenseite gleich drei parkende Fahrzeuge aufeinander. Wie das genau passiert ist, konkretisiert die Polizei nicht. Der Münchner wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Olchinger Polizei beziffert den entstandenen Schaden in ihrem Bericht auf rund 32 000 Euro.

Zwei abgesperrte Fahrräder sind vom Olchinger Bahnhof entwendet worden. Wie die Polizei mitteilt, muss sich der Diebstahl am Mittwoch zwischen 18 und 20.25 Uhr ereignet haben. Der Gesamtwert der beiden Fahrräder betrage rund 820 Euro. Wer sachdienliche Hinweise liefern kann, soll sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 melden.

Nach einem Unfall sucht die Polizei Zeugen, weil die Beteiligten widersprüchliche Angaben machen. Fest steht: Eine 36-jährige Bergkirchnerin wollte am Dienstag gegen 16.10 Uhr in der Fürstenfeldbrucker Straße in Olching mit ihrem Pkw rückwärts in eine Grundstückseinfahrt fahren. Zur gleichen Zeit fuhr ein 53-jähriger Fürstenfeldbrucker mit seinem Auto an ihr vorbei, beziehungsweise nicht. Denn es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 4000 Euro. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 melden.

5. Mai

Weniger schöne Auswirkung der beginnenden Biergartensaison: Aus dem Garten einer Gaststätte am Lauscherwörth in Emmering wurden drei Biertische und zwei Bierbänke gestohlen. Die Langfinger kamen zwischen Montag, 23 und Dienstag, 13 Uhr. Die Polizei Fürstenfeldbruck bittet um Hinweise unter Telefon (0 81 41) 61 20.

Ein Motorradfahrer wurde bei einem Sturz in Gernlinden schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei Olching trug der Gröbenzeller (50) keinen Helm. Der Mann war auf der Ganghoferstraße unterwegs und geriet außerorts aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.

Weil sie über den Randstein stolperte, landete eine Flugbegleiterin (41) am Dienstag gegen 16 Uhr in Puchheim plötzlich auf der Nordendstraße. Ein Mitsubishi-Fahrer (46) konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sein Auto erfasste die Fußgängerin aus Freising. Sie kam laut Polizei Germering mit leichten Blessuren davon.

Drei Unfälle, an denen Radler beteiligt waren, ereigneten sich am Dienstag. Die Radfahrer erlitten dabei jeweils leichte Verletzungen. Der erste Vorfall ist einem zwölfjährigen Fußgänger zu verdanken. Der Schüler wollte gegen 17.50 Uhr vom Wirtschaftsweg der Landsberger Straße nach links in den Alpspitzweg einbiegen. Dabei übersah er, dass von hinten ein 18-jähriger Radfahrer herankam. Dieser konnte nicht mehr bremsen, stieß mit dem Fußgänger zusammen und stürzte. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Gegen 19.30 Uhr übersah dann eine 34--jährige Radfahrerin am Bahnhofplatz beim Ausfahren vom P&R-Platz den vorfahrtsberechtigten Skoda eines 52-jährigen Germeringers. Die Radlerin stützte und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Ganz in der Nähe war kurz zuvor ein 62-jähriger Radler aus München vom Kia einer 38-jährigen Germeringerin erfasst worden. Die Autofahrerin war vom Bahnhofplatz in den Kreisverkehr vor der Unterführung eingefahren und missachtete dabei die Vorfahrt des Fahrradfahrers.