Blitzer-Marathon 2019: Das sind die Mess-Stellen im Landkreis Fürstenfeldbruck

Der siebte bayerische Blitzer-Marathon steht bevor. Im Landkreis Fürstenfeldbruck wird an folgenden Stellen gemessen.

Fürstenfeldbruck - „Fuß vom Gas!“: Unter diesem Motto startet Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Mittwoch, 3. April, um 6 Uhr den siebten bayerischen Blitzmarathon gegen Raser. Die Bayerische Polizei führt die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Donnerstag, 4. April, 6 Uhr durch.

Insgesamt rund 1.900 Polizistinnen und Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 2000 möglichen Messstellen in ganz Bayern mit Schwerpunkt vor allem auf Landstraßen.

Hier wird im Landkreis Fürstenfeldbruck gemessen

FFB: B2, Abschn. 1130, km 2,8

FFB: B2, Abschn. 1240, km 0,7, Höhe Puch

FFB: Münchner Straße, Höhe Finanzamt

FFB: Richard-Higgins-Straße, Höhe Grundschule

FFB: St 2054, Abschn. 360, km 4,3 Höhe Aich

Germering: Augsburger Str./Hochrainerweg GER: Landsberger Straße (St 2068)/ Salzstraße (West)

Gröbenzell: Staatsstraße 2345, Olchinger Straße

Maisach: Gerlninden, Ganghoferstraße MAI: St 2054, Überacker Straße

Olching: Schulstraße 12, Höhe Grundschule Graßlfing

Puchheim: Allinger Straße beim Altenheim

Kein Kavaliersdelikt

„Überhöhte Geschwindigkeit ist kein Kavaliersdelikt, sondern häufig lebensgefährlich“, warnte der Innenminister im Vorfeld des Blitzmarathons. „Zu schnelles Fahren ist die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle." Knapp ein Drittel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen gehe darauf zurück.

2018 wurden in Bayern insgesamt 191 Personen durch Geschwindigkeitsunfälle getötet (2017 waren es 226). Insgesamt kamen vergangenes Jahr bei Verkehrsunfällen in Bayern 618 Menschen zu Tode (2017: 608). „Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich dauerhaft an die Geschwindigkeitslimits halten und im Zweifel besser den Fuß vom Gas nehmen", appellierte Herrmann. Dafür solle auch der Blitzmarathon sensibilisieren. "Wir haben alle Messstellen im Internet veröffentlicht, so dass sich jeder informieren kann", betonte der Minister. "Der Polizei geht es nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken."

Bilanz Bayerischer Blitzmarathon 2018

Beim letztjährigen 24-Stunden-Blitzmarathon vom 18. bis zum 19. April 2018 hat die Bayerische Polizei bei rund 234 000 gemessenen Fahrzeugen insgesamt 8466 Geschwindigkeitssünder ertappt, trotz ebenfalls frühzeitig veröffentlichter Messstellen. Trauriger Spitzenreiter' unter den ertappten Geschwindigkeitssündern war ein 35-jähriger Pkw-Fahrer, der in Niederbayern auf der B20 bei Pilsting mit 189 Stundenkilometern anstatt der erlaubten 100 erwischt wurde.