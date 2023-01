Tauschbörse: Viele Kleider wechseln die Besitzer

Viele Frauen stöberten auf den Tischen: Bei der ersten Kleidertauschparty in der Aumühle war das Interesse groß, und viele Lieblingsstücke wechselten so ihren Besitzer. © Weber

Frühjahrsputz im Kleiderschrank: Bei der ersten Kleidertauschparty in der Aumühle konnten die Besucher nicht mehr geliebte Hosen, Blusen und andere Stücke gegen andere eintauschen, anstatt diese einfach zu entsorgen.

Fürstenfeldbruck – Und dieser Nachhaltigkeitsgedanke stieß bei vielen auf Interesse. An den Tischen wurde fleißig gestöbert.

Zum ersten Mal hatten Umweltbeirätin Tanja de Azambuja, die Stadtbibliothek und die Ortsgruppe von Fridays for Future die Kleidertauschparty in der Aumühle organisiert. Das Konzept: Die Besucher schauen in ihre Kleiderschränke, was sie nicht mehr tragen wollen oder können, und tauschen es gegen neue Lieblingsstücke ein. Bis zu 15 Kleidungsstücke, Schuhe und Gürtel konnte man zur Party mitbringen. Und das taten viele Frauen.

„Ich habe in der Zeitung davon gelesen“, erzählt Elisabeth Gabauer (79) aus Fürstenfeldbruck. „Da dachte ich mir gleich, dass ich hingehen werde.“ Gemeinsam mit einer Freundin brachte die gebürtige Bruckerin fünf Kleider und ein paar Schuhe in die Aumühle. Ihre Stücke wurden auf die bereitgestellten Kleiderständer gehängt. „Ich habe mich kaum umgedreht und schon war alles wieder weg“, freut sich die 79-Jährige.

Julia Mügel ist aus Mammendorf gekommen, um zusammen mit ihrer Cousine und ihrer Tante zu stöbern. Etwa 20 Stücke sind die Frauen losgeworden. „Bevor man es dann wegschmeißt, spendet man die Sachen dann doch lieber“, sagt die 27-Jährige. Ob sie auch wieder etwas mitnehmen würde, wisse sie aber noch nicht. Denn eigentlich hätte sie ihr Verlobter gebeten, keine neuen Sachen mit nach Hause zu nehmen. Zu den Handtaschen werde sie aber dennoch rüber luren, meinte sie.

Initiatorin Tanja de Azambuja (49) hatte bei der Organisation der Tauschparty vor allem den Nachhaltigkeitsaspekt im Auge. Die Sachen, die keinen neuen Besitzer oder Besitzerin finden, werden an das Rote Kreuz gespendet. Ob man seine mitgebrachten Kleider verschenken oder verkaufen wolle, wäre auch jedem selbst überlassen: „Manche möchten für bestimmte Besonderheiten schon ein bisschen was haben“, erzählt de Azambuja. Was vollkommen in Ordnung wäre, denn teilweise würden auch Stücke von ursprünglich sehr hohem Wert gespendet. Dennoch entschieden sich in etwa 95 Prozent der Spender dafür, ihre Sachen zu verschenken. Der Verkauf basiere auf Vertrauensbasis, so die Initiatorin. Die zur Bezahlung benötigten Daten würden an die Kleidungsstücke gepinnt, der oder die Käuferin würde dann anvertraut werden, dass auch zuverlässig bezahlt werde.

Nicht nur die Besucher sind begeistern von dem Konzept der Kleidertauschparty: Auch die Büchereiangestellte Ulrike Quinten (60) freut sich über so reges Treiben in der Stadtbibliothek: „Wir haben mit einigen Leuten gerechnet, aber dass der Ansturm dann doch so groß ist, freut uns sehr.“ Quinten ist in der Bücherei für die Nachhaltigkeit zuständig und spielte gemeinsam mit ihrem Team schon seit Längerem mit dem Gedanken, etwas entsprechendes zu organisieren: „Wir wollten schon seit Langem eine Aktion für Nachhaltigkeit machen, aber irgendwie hat bisher immer die Initiative dazu gefehlt.“

Das habe sich geändert als de Azambuja vom Umweltbeirat der Stadt auf sie zugekommen wäre und ihnen den Vorschlag zur Kleidertauschparty unterbreitet hatte. Vor allem wäre es aber schön, die Bibliothek so voll zu erleben und dann auch noch für einen guten Zweck, sagt Quinten. Und weil Kleider stöbern auch hungrig und durstig macht, gab es Kaffee, Kuchen und Sekt gegen eine Spende. (Christina Strobl)

