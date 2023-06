TV-Sendung „jetzt red i“: Kleiner Asyl-Gipfel in Marthabräuhalle

Von: Ulrike Osman

Die Kommunen schlagen schon lange Alarm, dass sie bei der Flüchtlingsunterbringung an ihre Grenzen stoßen. Das Thema kam nun auch bei der BR-Sendung „jetzt red i“ in der Marthabräuhalle in Bruck auf.

Bitte lächeln: Sozialministerin Ulrike Scharf (Foto oben, l.) und Bayerns Grünen-Parteichef Thomas von Sarnowski in der Marthabräu-Arena in Bruck. © Peter Weber

Fürstenfeldbruck – Die Bürgersendung des Bayerischen Fernsehens machte Station in der Marthabräuhalle, wo 80 Besucher Gelegenheit zum Mitdiskutieren hatten. „Geflüchtete in Bayern – Wie kann Integration gelingen?“, wollte Moderator Tilmann Schöberl aber auch von den Podiumsgästen, der bayerischen Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) und dem Grünen-Landesvorsitzenden Thomas von Sarnowski, wissen.

Arenaförmig aufgebaute Zuschauerplätze, Scheinwerfer, Kameras, der „jetzt red i“-Schriftzug in großen Lettern über dem Podium – für die einstündige Live-Sendung verwandelte sich die Marthabräuhalle in ein TV-Studio. In einer gut gelaunten Einweisung schwor Moderator Schöberl das Publikum auf die Erfordernisse einer Live-Sendung ein („einigermaßen interessiert schauen, nicht schlafen – wir können nichts herausschneiden“) und bat darum, Redebeiträge zeitlich im Rahmen zu halten.

Und darum ging es inhaltlich: Im ersten Quartal 2023 wurden in Bayern rund 16 000 Asyl-Erstanträge gestellt. 2022 waren es rund 20 500 – im ganzen Jahr. Hinzu kamen 152 000 ukrainische Kriegsflüchtlinge. Viele Kommunen wissen nicht mehr, wo sie die Geflüchteten unterbringen sollen. Es mangelt an Sprach- und Integrationskursen, an Kita-Plätzen und Lehrern. „Wir sind an der Grenze dessen, was wir leisten können“, erklärte Mammendorfs Vize-Bürgermeister Peter Muck.

Nächste große Frage: Warum dauern die Asyl-Verfahren so lange?

Dass andererseits die Asylverfahren zu lange dauern, wurde verschiedentlich angesprochen. Ein vor der Sendung produzierter Einspielfilm verdeutlichte dies am Beispiel eines Mannes aus Tansania, der in der Unterkunft auf dem Fliegerhorst lebt und seit sechs Jahren auf die Entscheidung darüber wartet, ob er bleiben darf.

Dass Menschen während ihrer Verfahren zur Untätigkeit verdammt sind, kritisierte eine Zuschauerin gerade im Angesicht des Fachkräftemangels. „Wir haben ein riesiges Potenzial an Menschen, die nicht arbeiten dürfen.“ Dieses zu nutzen wäre in ihren Augen sinnvoller, „als nach Brasilien zu fliegen“.

Um die 80 Bürger waren in der Marthabräuhalle und stellten Fragen an die Politiker. © Peter Weber

„Integration funktioniert am besten, wenn man den Leuten Arbeit gibt“, bestätigte ein Gräfelfinger Malermeister aus Erfahrung. Frust herrsche im Handwerk über einen Dschungel an Bürokratie, der nicht immer klar erkennen lasse, ob jemand beschäftigt werden dürfe oder nicht. Ausufernde Bürokratie und schlechte Kommunikation von Seiten der Behörden sorgen für Frust in den Helferkreisen, kritisierte ein Ehrenamtlicher aus Mittelstetten.

Scharf: Integration gelingt nur mit Begrenzung der Zuwanderung

Der Vorwurf möge „da und dort berechtigt sein“, räumte Landrat Thomas Karmasin ein. Doch würden behördliche Ressourcen auch dadurch gebunden, dass „300 000 Abgelehnte bundesweit noch da sind“. Sozialministerin Scharf zeigte sich überzeugt, dass Integration nur gelingen könne, wenn die Zuwanderung begrenzt werde. Dabei könne eine Vorprüfung an den europäischen Außengrenzen helfen, um Menschen ohne Aussicht auf Asyl von vornherein abzuweisen.

Der Grünen-Landes-Parteivorsitzende von Sarnowski wünscht sich ein gemeinschaftliches europäisches Vorgehen mit verbindlichen Verteilmechanismen, um die Last gerechter zu verteilen. „Redet mit uns, nicht über uns“, baten Geflüchtete aus dem Publikum.

Applaus erhielt ein Helfer für seinen Appell an Moral und Mitmenschlichkeit. Wer vom Ufer aus tatenlos zuschaue, wie jemand in einem See ertrinkt, werde zu Recht wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt. „Aber es ist noch nie überlegt worden, ob die europäischen Regierungen angeklagt werden. Dabei ertrinken im Mittelmeer Hunderte.“