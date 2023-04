Brandmelder: Darum gibt es so oft Fehlalarme im Haus Hasenheide

Von: Ingrid Zeilinger

Feuerwehr und Krankenwagen vor dem Haus Hasenheide, dieses Bild sehen Anwohner immer wieder. Meist schlagen die Brandmelder Alarm – ohne dass es brennt. © Weber

Feueralarm im Haus Hasenheide: Für Bewohner und Nachbarn ist das ein gewohntes Bild. Aber warum eigentlich?

Fürstenfeldbruck – Mindestens einmal im Monat muss die Feuerwehr in die Obdachlosenunterkunft ausrücken, die derzeit von ukrainischen Flüchtlingen bewohnt wird.

Der letzte Einsatz datiert vom vergangenen Sonntag. Der Grund ist fast immer der gleiche Brandmelder in Lagerräumen neben der Küche. „Es ist eine große Küche, in der viele Menschen kochen“, erklärt Feuerwehrkommandant Michael Ott. Wenn dabei die Tür zum Nachbarraum offen bleibt, dringt der Essensrauch hinein – und der sensible Brandmelder schlägt an. Drei- bis viermal war auch Ott schon in der Küche, um das Gerät wieder auszuschalten.

Zehn Prozent der Einsätze wegen Brandmeldeanlagen führen Otts Truppe ins Haus Hasenheide. Zur Einschätzung: Im vergangenen Jahr gab es etwa 110 bis 120 Alarmierungen wegen Rauchmeldern. Doch auch aus anderen Gründen muss die Feuerwehr immer wieder dorthin, etwa wenn jemand versehentlich die Notausgangstür benutzt und die Leitstelle angerufen wird, damit der Pfeifton wieder abgeschaltet wird. Ein kritisches Objekt ist das im städtischen Besitz befindliche Haus Hasenheide laut Ott aber nicht.

