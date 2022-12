Brett’l-Nachwuchs spielt Märchen um Prinzessin Bimbelina

Von: Ulrike Osman

Gute und böse Rollen verkörpern die Kinder und Jugendlichen beim aktuellen Stück des Brucker Brett’l. © PETER weber

Als das Brucker Brett’l vor wenigen Monaten mit dem Förderpreis des Kulturvereins Fürstenfeld ausgezeichnet wurde, geschah dies unter anderem wegen der erfolgreichen Nachwuchsarbeit des Laientheaters.

Fürstenfeldbruck/Biburg – Wie viel Mühe das Brett’l in seine Kinder- und Jugendgruppe „Wölkchen“ investiert und mit welcher Begeisterung der Nachwuchs auf der Bühne agiert, ist derzeit wieder in der Brett’l-Scheune in Biburg zu sehen.

Mit dem neuen Kinderstück „Prinzessin Bimbelina und die Rache der bösen Fee“ gelingt den beiden Autorinnen Birgit Tobisch-Haupt und Susanne Droth das Kunststück, alle Altersgruppen anzusprechen. Das junge Premierenpublikum folgte gebannt und mucksmäuschenstill der Geschichte um eine verschwundene Prinzessin und diverse Bedrohungen des Königreichs. Die erwachsenen Begleitpersonen amüsierten sich über Anspielungen auf die reale Welt, wenn im Märchenland plötzlich von „glutenfreier Hexensuppe“ und Gendern die Rede war.

22 Kinder und Jugendliche vom Grundschul- bis ins Teenager-Alter sind an dem neuen Stück beteiligt. Alle durften sich im Vorfeld aussuchen, ob sie eine große oder kleine Rolle, eine gute oder eine böse Figur spielen wollten. Danach schrieben die Autorinnen der Gruppe das Stück auf den Leib und ließen sich dabei jede Menge spezielle Charaktere einfallen – eine Prinzessin, die gern den Schulunterricht schwänzt, eine ganze Hexen-Clique, eine böse Fee mit einem ebenso bösen Raben, einen nerdigen Wissenschaftler mit zwei sprechenden Robotern.

Dass die jungen Darsteller in Theaterworkshops schon einiges über Schauspielkunst gelernt haben, merkte man ihrem Spiel an. Routiniert klappten Szenen- und Kulissenwechsel, wobei aufwendig bemalte Vorhänge jeweils den passenden Hintergrund lieferten. Eine enorme Mühe und Liebe zum Detail wurde auch auf die Kostüme verwendet – auf schwarzes Rabengefieder und silberglänzende Roboteranzüge, auf aristokratische Kleider, Hexengewänder, Zwergenhüte und Wichtelmützen.

Dass das moderne Märchen gut ausgeht, versteht sich. Doch es verhandelt auf leichtfüßige Weise auch ernste, aktuelle Themen wie Vorurteile und Ausgrenzung, gezielte Falschinformation und die Skrupellosigkeit einer bösen Macht, die sich nicht an Vereinbarungen hält.

Das Stück

„Prinzessin Bimbelina und die Rache der bösen Fee“ ist noch am Sonntag, 18. Dezember, um 11.30 und 15.30 Uhr in der Brett’l-Scheune beim Steffelwirt in Biburg zu sehen. Karten können auf der Internetseite www.bruckerbrettl.de gekauft werden.

