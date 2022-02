Zu wenig wahrgenommen: Broschüren-Ärger in Fürstenfeld

Von: Ulrike Osman

Präsentierten die neuen Broschüren und Plakate: (v. l.) Verena Beaucamp, Barbara Kink, Alicia Henry, Gerhard Derriks und Claudia Hassel. © Peter Weber

Dass es vier neue Info-Broschüren über Kultureinrichtungen auf dem Klosterareal gibt, scheint im ersten Moment wenig spektakulär. Doch dahinter steckt massiver Ärger.

Fürstenfeldbruck – Gerhard Derriks, Gründer und Chef des Kunsthauses Fürstenfeldbruck, fühlt sich von der Stadt zu wenig wahrgenommen.

Zum Pressetermin hat Derriks nicht nur die neuen Broschüren über Kunsthaus, Skulpturenpfad, Museum und die Kulturwerkstatt Haus 10 mitgebracht, sondern auch das aktuelle PR-Heft der Stadt. „Geschichten und Gesichter einer Stadt am Fluss“ heißt es und informiert auf Deutsch und Englisch über Brucker Attraktionen und Besonderheiten.

Nicht mal eine Seite

Über Kunst und Kultur in Fürstenfeld finden sich darin nur kurze Absätze – „nicht mal eine Seite für alle zusammen“, hat Derriks ausgerechnet. Wesentlich mehr Platz widme das Heft Museen und Ausflugszielen im Umland. Die Furthmühle wird in einem eigenen Beitrag behandelt, daneben wird auf das Bauernhofmuseum Jexhof in Schöngeising, das Pfefferminzmuseum in Eichenau und das Heimat- und Torfmuseum in Gröbenzell hingewiesen.

Dass das Klosterareal so stiefmütterlich behandelt wird, sieht Derriks als „Antiwerbung“ und als Abkehr von der bisherigen „Philosophie der Stadt“. Die Macher des PR-Hefts hätten „alles unternommen“, um Fürstenfeld als wesentlichen touristischen Ort möglichst kleinzuhalten.

Derriks’ Fazit: „Wenn die Stadt nicht für uns sorgt, müssen wir eben selber für uns sorgen.“ Daher hat er die vier neuen Broschüren angeregt – handliche DIN A-5-Hefte in einheitlicher Formatierung und Farbgebung, mit vielen Informationen und Bildern zu den Kultureinrichtungen in Fürstenfeld.

Neben der Gestaltung organisierte Derriks auch Produktion und Druck der Hefte. Finanziert hat er sie teilweise aus der von ihm gegründeten Kulturstiftung, teilweise aus eigener Tasche.

Das Museum

Im Museum Fürstenfeldbruck und im Haus 10 freut man sich über die Chance, sich in diesem Rahmen präsentieren zu können. In Derriks’ Schelte auf die Stadt wollen die Museumsleiterinnen Barbara Kink und Verena Beaucamp sowie Alicia Henry vom Haus 10 und Claudia Hassel, Vorsitzende der Künstlervereinigung, jedoch ausdrücklich nicht einstimmen. Die Zusammenarbeit mit der städtischen PR-Abteilung funktioniere sehr gut, betont Beaucamp. Auch Hassel und Henry sind „dankbar und froh über die Unterstützung der Stadt“.

Derriks hat nach eigener Aussage schon vor Monaten in einem Brief an die Stadt seinem Ärger Luft gemacht. „Eine Antwort habe ich bis heute nicht bekommen.“

Die Hefte liegen ab sofort in den jeweiligen Einrichtungen aus und werden auf Plakaten beworben, die ab heute überall in der Stadt auftauchen sollen. Darauf wird auch auf aktuelle Ausstellungen hingewiesen.

