Brucker helfen der Ukraine: Zwölf Tonnen Hilfsgüter rollen nach Polen

Von: Ingrid Zeilinger

Dank der Gemeinschaftsaktion konnten zwölf Tonnen an Hilfsmitteln nach Polen gebracht werden. © Privat

Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine läuft das Brucker Hilfsnetzwerk auf Hochtouren. Nun ist erneut ein Hilfskonvoi nach Polen gerollt.

Fürstenfeldbruck – Knapp zwölf Tonnen Nahrungsmittel, Verbandsmaterial und mehr haben Feuerwehr und Malteser und Unser Land nach Lublin gebracht. Auf dem Weg spürten die Helfer die wirtschaftlichen Folgen des Krieges – beim Thema Sprit.

18 Stunden dauert die Fahrt

Knapp 18 Stunden brauchte der Hilfskonvoi von Bruck nach Lublin. Stadtrat und Feuerwehrmann Andreas Lohde hatte den ehemaligen Versorgungs-Lkw und den Anhänger der Pucher Wehr organisiert. „Die Sprinter haben weniger Ladekapazitäten.“ Lkw seien zwar langsamer, doch sie könnten mehr transportieren. So wollte man die gesammelten Spenden der Initiative „Brucker helfen der Ukraine“ in einer geballten Aktion nach Polen bringen. Zwölf Tonnen Hilfsgüter konnten so geladen werden.

Polizei spendet Taschenlampen

Die Entscheidung, nicht an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren, hat einen Grund: Moritz Hickethier, der mit „Brucker helfen der Ukraine“ den ersten Konvoi unterstützt hatte, ist in Lublin geblieben. Dort, mehr als 100 Kilometer vor der Grenze zur Ukraine, ist er für Caritas international Ansprechpartner für die Hilfsaktion aus dem Landkreis. „So konnten wir abstimmen, was benötigt wird“, erklärt Lohde. Im Gepäck hatte man Lebensmittel, unter anderem Mehl und Öl zum Brotbacken, aber auch Konserven, Babynahrung, Hygieneartikel, Verbandsmaterial und Schlafsäcke. Die Polizeiinspektion Bruck spendete zudem Taschenlampen.

All das wurde am Freitag in mehrere Fahrzeuge verladen: Unterstützung erhielt Lohde vom Kreisbeauftragten Georg Graf von Hundt zu Lautterbach und Kreisgeschäftsführer Thomas Rapp von den Maltesern aus Gröbenzell, die zwei Sieben-Tonner stellten, und vom Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch, der mit Florian Quintus ein Fahrzeug der Solidargemeinschaft „Unser Land“ steuerte. Lohde wechselte sich mit Florian Rusche und Stephan Lohde am Steuer des Feuerwehrlasters ab.

Schon auf der Fahrt waren wirtschaftliche Folgen des Krieges spürbar: Kraftstoff wurde knapp. „An einer Tankstelle war der Lkw-Sprit aus, eine weitere war geschlossen“, berichtet Lohde. Die Fahrer blieben ständig mit Hickethier in Kontakt und wussten daher, welche Tankstellen sie anfahren konnten. Spätestens, wenn der Tank halb leer war, wurde nachgefüllt. „Ab Warschau war der Kraftstoff bereits für Privatfahrzeuge auf 50 Liter und bei Lkw auf 500 Liter limitiert“, berichtet Lohde. Da der Konvoi unter die Hilfsfahrzeuge fiel, durfte man volltanken. Angst, unterwegs liegen zu bleiben, hatte er nicht, so Lohde. Man wusste stets, wo eine offene Tankstelle war. Zudem waren Reservekanister geladen.

Die Logistik

Gegen 14 Uhr erreichte der Konvoi am Samstag den Zielort. Die Helfer empfingen die Gäste mit Speisen und Getränken. Dann wurden die Laster ausgeräumt. Hauptamtliche, Pfadfinder und Ehrenamtliche luden teils mit Menschenketten die Kartons aus. „Das System der Caritas funktioniert logistisch großartig“, sagt Lohde. Die verpackten Spenden werden nun direkt in die Ukraine gefahren. Im Caritas-Büro traf die Gruppe auch auf einige Flüchtlinge. „Man hat in den Gesichtern gesehen, wie dramatisch die Erlebnisse gewesen sein müssen“, sagt Lohde.

Gegen 18 Uhr machten sich die Brucker auf den langen Heimweg. Die Feuerwehrleute nahmen in Warschau noch drei Kriegsflüchtlinge mit nach Eichenau. Am Sonntag, gegen 10.30 Uhr, waren alle wohlbehalten wieder in Bruck. Lohde hält es durchaus für möglich, dass weiter Konvois nach Lublin fahren. Solange andere Hilfsdienste die Aufgabe nicht übernehmen, werde man die Soforthilfe weiterführen. Er könne sich vorstellen, wegen des Ukraine-Kriegs auch einen größeren Transporter zu fahren.

